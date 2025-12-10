"לא משחק בית, אבל ניזונו מהאנרגיה של הקהל"

הרגע לו חיכה הכדורסל הישראלי שנים החל לו אתמול (שלישי). התפאורה הייתה מוכנה, הפרקט בהיכל הטוטו שבחולון כבר 'לבש' את מדבקות היורוקאפ, מסביב להיכל נשמעו קולות העידוד מהקלטות אשר הושמעו דרך הרמקולים החיצוניים והתחושה הייתה כי הולך להיות מדובר ביום חג עבור הפועל ירושלים – משחק הבית הראשון שלה ביורוקאפ העונה, אבל הפעם באמת. זה אומנם לא היה בפיס ארנה והיריבה, המבורג, לא הייתה מאריות המפעל, אבל הקבוצה של יונתן אלון השיגה את ניצחונה העשירי במספר במפעל עם 76:86 על המבורג, וזאת גם לעיני נשיא היורוקאפ ומנהל אגף המבצעים של היורוליג, דייגו גיאן.

המשחק עצמו לא בדיוק התעלה לרמה גבוהה ובהינתן יכולת האכלוס המקסימלית של היכל הטוטו שבחולון לעומת כמות האנשים שהגיעו בפועל (2,200 לפי אתר היורוקאפ), בהחלט הייתה תחושה שאפשר והיה לצפות ליותר, שוב, אומנם לא היה מדובר בפיס ארנה, אך מאז ה-5.10.2023 לא שוחקו בישראל משחקים שלא בזירה המקומית. ההתרגשות של אנשי הקבוצה בלטה מהפתיחה.

הבעיות עליהן דיברו לאחר המשחק ברמה המקצועית נגעו לחוסר הריכוז וקבלת ההחלטות, שהייתה יכולה להיות טובה יותר. כמו כן, הירושלמים אולי ניצחו בקרב על הלוחות, אך אפשרו לגרמנים לקחת 15 ריבאונדים בהתקפה. לצד כל אלו, חניכיו של אלון מצאו את הקצב בסופו של דבר, כמו גם את הדרך לברוח ליריבתם ולהשיג ניצחון ביתי אמיתי (אבל עדיין בערך) ראשון העונה בזירה האירופית.

יונתן אלון (ראובן שוורץ)

בשבת הקרובה האדומים מהבירה יפגשו את בני הרצליה ולאחר מכן ביום שלישי יתארחו אצל צדביטה אולימפיה לובליאנה יריבתם על המקום הראשון בבית. בגזרת הפצועים, רועי הובר בספק להרצליה וסביר להניח שמול צדביטה הוא כבר יוכל לקחת חלק. בינתיים, למחזור הקרוב בליגת העל הירושלמים יגיעו כאשר הם סופרים כבר 11 ניצחונות רצופים בכל המסגרות.

ג'ארד הארפר, שסיפק תצוגת תכלית נוספת עם 19 נקודות, 6 ריבאונדים ו-3 אסיסטים, אמר לאחר המשחק: "זה היה נהדר, לא הייתי מחשיב את זה כמשחק בית עד הסוף, אבל זה היה נהדר שהאוהדים שלנו איתנו ושהייתה לנו את האווירה הזו כדי לדחוף אותנו במהלך המשחק. זה לא היה המשחק הכי טוב שלנו העונה, אבל ניזונו בהצלחה מהאנרגיה של האוהדים כדי לעשות את מה שאנחנו אמורים לעשות – לנצח, כך שזה היה טוב".

אוהדי הפועל ירושלים (ראובן שוורץ)

על הירידה בעומסים בעקבות חזרת המשחקים ארצה: "אני חושב שזה יהיה נהדר עבורנו. כמובן שזה היה קשה עם כל הנסיעות – הגוף עייף יותר ונמצאים יותר זמן הרחק מהמשפחה ומהבית, יש פחות זמן להתאמן בגלל הנסיעות כך שעם חזרת המשחקים כל הדברים האלו יחזרו, הגוף שלנו יתאושש טוב יותר ונוכל להתאמן יותר. אני מרגיש שהמטרות שלנו לסוף העונה עדיין נותרו אותן המטרות שהיו לנו בעבר ואנחנו חייבים להשתמש בכל יום כדי להמשיך בתהליך ולוודא שנהיה מוכנים לרגע הזה".

על מהלכי ההקרבה שלו: "אני רוצה לעשות כל מה שאפשר כדי לנצח, כמו כל אחד בקבוצה הזו, אני משמש כמנהיג בקבוצה, כך שאם אני עושה את כל הדברים הקטנים כל השאר הולכים לעשות את כל הדברים הקטנים וזה יהפוך אותנו לקבוצה טובה יותר".

איך אתה רואה את המצ'אפ עם הרצליה בשבת?

"הולך להיות קשה, ידענו שכל משחק שנגיע אליו יהיה קשה. אנחנו מבינים את הדברים שאנחנו צריכים לעשות, הם ניצחו אתמול, הם שיחקו משחק קשה נגדנו כשפגשנו אותם בגביע ווינר מוקדם יותר העונה והפסדנו שם בשנה שעברה, כך שאנחנו יודעים שאנחנו צריכים להגיע מוכנים לשחק ולהמשיך ולבנות על מה שעשינו העונה".

ג'ראד הארפר (ראובן שוורץ)

אם תמשיך לשחק ככה אתה לבטח תהיה ה-MVP של העונה, בתור מי שנחשב אולי כגארד הכי טוב ביורוקאפ, העובדה שיש לך עכשיו יותר מנוחה אומרת שאתה הולך להיות הרבה יותר מסוכן?

"אני מקווה, לא העונה ולא גם בעונה שעברה, אני לא מסתכל על ה-MVP, אני מבין שאם אעשה את מה שאני יודע שאני יכול לעשות ואעשה זאת ברמה גבוהה וזה יעזור לקבוצה שלנו לנצח משחקים וננצח משחקים אז הכל, כל התארים על השולחן עבורי. אני מרגיש שבשנה שעברה היו לי הרבה תארים אישיים, שזה נהדר, אני עובד קשה מאוד, אבל הדבר שהיה חסר הוא התארים הקבוצתיים לצד האישיים.

“כן, אני משחק טוב, אבל יש לנו שחקנים אחרים – ש לנו את קש (קשיוס ווינסטון) ששיחק נהדר ואת קרינגטון שהייתה לו מחצית ראשונה נהדרת, אנחנו מקבלים תרומה מהרבה שחקנים שזה נהדר כדי שכשנגיע למשחקים בשלבים מאוחרים יותר העונה, שאולי ירגישו כמו המשחק אתמול, שהזריקות לא נכנסו לי, עדיין יהיה לנו סיכוי גדול לנצח את המשחקים וזה מה שחשוב".