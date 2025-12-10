יום רביעי, 10.12.2025 שעה 08:02
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
85%2277-238720דטרויט פיסטונס
68%2108-226419ניו יורק ניקס
65%2196-237320בוסטון סלטיקס
63%2201-225819פילדלפיה 76'
57%2436-248121אטלנטה הוקס
57%2419-247221קליבלנד קאבלירס
55%2380-242820מיאמי היט
52%2441-245121טורונטו ראפטורס
50%2306-234420אורלנדו מג'יק
42%2302-223019שיקגו בולס
38%2481-239221מילווקי באקס
30%2321-227520שארלוט הורנטס
26%2244-209219ברוקלין נטס
25%2421-223920אינדיאנה פייסרס
11%2302-203018וושינגטון וויזארדס
 מערב 
95%2128-244120אוקלהומה ת'אנדר
79%2215-239219דנבר נאגטס
76%1867-207617יוסטון רוקטס
68%2218-222219לוס אנג'לס לייקרס
68%2194-226719סן אנטוניו ספרס
65%2320-239220מינסוטה טימברוולבס
57%2325-240121גולדן סטייט ווריורס
55%2291-231820פיניקס סאנס
40%2311-225120ממפיס גריזליס
38%2408-232821דאלאס מאבריקס
37%2376-227219יוטה ג'אז
35%2410-236320פורטלנד בלייזרס
30%2433-224420סקרמנטו קינגס
20%2304-219420לוס אנג'לס קליפרס
14%2597-235521ניו אורלינס פליקנס

ביין לקח את אורלנדו ללאס וגאס, גם הניקס עלו

אחרי שהגארד (37 נקודות) נענש על הכדור שזרק על אננובי, הם ייפגשו בחצי גמר הגביע עם 108:117 של המג'יק על מיאמי. 35 לברונסון בניצחון על טורונטו

|
דזמונד ביין (רויטרס)
דזמונד ביין (רויטרס)

גביע ה-NBA נכנס הלילה (בין שלישי לרביעי) להילוך גבוה בשלב הנוק אאוט: אורלנדו הבטיחה את מקומה בלאס וגאס עם ניצחון על מיאמי ברבע הגמר אחרי הצגה של דזמונד ביין. גם ניו יורק עלתה אחרי ניצחון על טורונטו בראשות ג’יילן ברונסון.

אורלנדו – מיאמי 108:117

אחרי שנקנס ב-35,000 דולר בגלל שזרק את הכדור על או.ג’י אננובי, ביין רשם את משחקו הטוב ביותר העונה עם 37 נקודות ושש שלשות. הוא הוביל ריצה מכריעה בפתיחת הרבע הרביעי שהפכה את היתרון המזערי של המג’יק לבריחה שמיאמי כבר לא הצליחה לעצור.

ההיט דווקא פתחו בסערה עם 0:15 מהיר, אבל בהמשך ההתקפה שלהם נעצרה לחלוטין. מיאמי סיימה עם 24.2% בלבד מחוץ לקשת כולל 0 מ-6 של טיילר הירו. החטאה שלו בסיום, במצב שיכול היה להוריד את הפער לארבע, סגרה באופן סופי את הסיכוי למהפך.

אורלנדו ששיחקה ללא פרנץ ואגנר הפצוע, קיבלה תרומה משמעותית מג’יילן סאגס שקלע 20 נקודות ומפאולו באנקרו שסיים עם 18 נקודות ושבעה ריבאונדים. מנגד, נורמן פאוול הצטיין אצל ההיט עם 21 נקודות, טיילר הירו הוסיף 20, ובאם אדבאיו ואנדרו וויגינס תרמו 19 כל אחד, אך זה לא הספיק לקבוצה שסובלת העונה מקשיים באורלנדו, שם הפסידה כבר שלוש פעמים.

נורמן פאוול (רויטרס)נורמן פאוול (רויטרס)

טורונטו – ניו יורק 117:101

הניקס המשיכו את הכושר הטוב שלהם עם ניצחון רביעי ברציפות ושמיני בתשעת המשחקים האחרונים. כמובן שהמשמעות של זה שהושג בקנדה סידר לקבוצה מהתפוח הגדול את הכרטיס לחצי הגמר בלאס וגאס ואפשרות לזכות בתואר עם שני ניצחונות נוספים בגביע.

הניקס ניצחו ברבע הגמר בזכות רבע שני מצוין שבו טורונטו נעצרה על 13 נקודות בלבד וספגה 34. ברונסון הוביל את ניו יורק עם 6 מ-9 ל-3 ו-35 נקודות, ג’וש הארט הוסיף 21 נקודות, מיקל ברידג’ס 15, קארל אנתוני טאונס רשם דאבל-דאבל של 14 נקודות ו-16 ריבאונדים, אננובי סיים עם 13 נקודות וג’ורדן קלרקסון עם 12.

גג'יילן ברונסון (רויטרס)

לטורונטו לא הספיקו 31 נקודות של ברנדון אינגרס. ג’מאל שיד קלע 18, אבל פרט לכך הם לא ממש קיבלו עזרה משמעותית נוספת – סקוטי בארנס וג’קובי וולטר קלעו 13 כל אחד.

