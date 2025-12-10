ארנה סלוט: עתידי? כולם עושים טעויות בחיים

אנחת הרווחה הגדולה ביותר שנשמעה אמש (שלישי), הגיעה ככל הנראה מכיוונו של מאמן ליברפול, ארנה סלוט, שחגג עם קבוצתו ניצחון 0:1 על אינטר באיטליה. בסיום, התייחס המאמן ההולנדי להתמודדות, לעתידו, לאיברהימה קונאטה וכמובן גם למוחמד סלאח, אחרי ההתבטאויות של האחרון השבוע.

“אם אנחנו רוצים לסיים בין שמונה הראשונות, אנחנו צריכים להשיג מינימום 15 נקודות. לאינטר יש קבוצה טובה מאוד, אבל בסך הכל שיחקנו בצורה טובה. הקישור תמיד עוזר להגנה, הייתה המון מחויבות מהשחקנים. כל 11 השחקנים עמדו מאחורי הכדור כדי לוודא שלא נספוג שער”.

על סלאח: “אני מפריד בין הדברים. היה לשחקנים קשה עם הספיגה בסיום מול לידס. הכל היה מאוד אמוציונלי ומה שקרה אחר כך הפך את זה ליותר אמוציונלי. בצורה הגיונית, זה משפיע גם על השחקנים כי הוא שחקן משמעותי כל כך עבור הקבוצה והסגל, אז זה אף פעם לא נחמד כשמשהו קורה לאחד מחברי הקבוצה. אני מבין את זה שביום שישי כל השאלות במסיבת העיתונאים יהיו עליו”.

מוחמד סלאח (IMAGO)

על עתידו: “כולם עושים טעויות בחיים אבל האם השחקן יודע שהוא עשה טעות? זה אמור לבוא ממנו או ממני? איברהימה קונאטה לדוגמה עבר כמה רגעים קשים בתקופה האחרונה אבל הוא שיחק הפעם בצורה מופלאה. אחרי המשחקים מול פ.ס.וו איינדהובן ונוטינגהאם פורסט, בהם ספגנו שבעה שערים, זה היה הזמן עבורנו לספוג פחות וזה מה שעשינו גם נגד ווסטהאם.

“אחר כך שיחקנו נגד סנדרלנד וההזדמנות הראשונה שלהם הגיעה בדקה ה-86. הגול שלהם אפילו לא היה נחשב כהזדמנות, ואז הגיעה לידס. היום הראינו אופי במחצית השנייה ושינינו מעט את השיטה. זה לא נפוץ שאנחנו משחקים משחק רביעי בתוך עשרה ימים, אבל אנחנו ניאלץ להתמודד עם זה”.