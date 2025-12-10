יום רביעי, 10.12.2025 שעה 02:34
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
151-145ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
136-86אטאלנטה3
128-195פאריס סן-ז'רמן4
124-126אינטר5
125-125ריאל מדריד6
1212-156אתלטיקו מדריד7
128-116ליברפול8
117-136טוטנהאם9
1011-175בורוסיה דורטמונד10
108-136צ'לסי11
105-105מנצ'סטר סיטי12
108-126ספורטינג ליסבון13
1011-146ברצלונה14
94-115ניוקאסל15
98-116מארסיי16
98-86גלאטסראיי17
98-76מונאקו18
811-156פ.ס.וו. איינדהובן19
810-85באייר לברקוזן20
79-85קרבאח אגדם21
79-65נאפולי22
610-105יובנטוס23
67-45פאפוס24
615-76אוניון סן ז'ילואז25
513-66אולימפיאקוס26
413-85קלאב ברוז'27
49-45אתלטיק בילבאו28
414-75פ.צ. קופנהאגן29
416-86איינטרכט פרנקפורט30
38-45בנפיקה ליסבון31
311-26סלביה פראג32
211-75בודה גלימט33
110-25ויאריאל34
115-46קייראט35
016-15אייאקס36

ארנה סלוט: עתידי? כולם עושים טעויות בחיים

מאמן ליברפול התראיין בסיום הניצחון 0:1 על אינטר והתייחס למשחק: "הייתה המון מחויבות מהשחקנים, קונאטה עבר רגעים קשים אבל היה מופלא". וגם: סלאח

|
ארנה סלוט (IMAGO)
ארנה סלוט (IMAGO)

אנחת הרווחה הגדולה ביותר שנשמעה אמש (שלישי), הגיעה ככל הנראה מכיוונו של מאמן ליברפול, ארנה סלוט, שחגג עם קבוצתו ניצחון 0:1 על אינטר באיטליה. בסיום, התייחס המאמן ההולנדי להתמודדות, לעתידו, לאיברהימה קונאטה וכמובן גם למוחמד סלאח, אחרי ההתבטאויות של האחרון השבוע.

“אם אנחנו רוצים לסיים בין שמונה הראשונות, אנחנו צריכים להשיג מינימום 15 נקודות. לאינטר יש קבוצה טובה מאוד, אבל בסך הכל שיחקנו בצורה טובה. הקישור תמיד עוזר להגנה, הייתה המון מחויבות מהשחקנים. כל 11 השחקנים עמדו מאחורי הכדור כדי לוודא שלא נספוג שער”.

על סלאח: “אני מפריד בין הדברים. היה לשחקנים קשה עם הספיגה בסיום מול לידס. הכל היה מאוד אמוציונלי ומה שקרה אחר כך הפך את זה ליותר אמוציונלי. בצורה הגיונית, זה משפיע גם על השחקנים כי הוא שחקן משמעותי כל כך עבור הקבוצה והסגל, אז זה אף פעם לא נחמד כשמשהו קורה לאחד מחברי הקבוצה. אני מבין את זה שביום שישי כל השאלות במסיבת העיתונאים יהיו עליו”.

מוחמד סלאח (IMAGO)מוחמד סלאח (IMAGO)

על עתידו: “כולם עושים טעויות בחיים אבל האם השחקן יודע שהוא עשה טעות? זה אמור לבוא ממנו או ממני? איברהימה קונאטה לדוגמה עבר כמה רגעים קשים בתקופה האחרונה אבל הוא שיחק הפעם בצורה מופלאה. אחרי המשחקים מול פ.ס.וו איינדהובן ונוטינגהאם פורסט, בהם ספגנו שבעה שערים, זה היה הזמן עבורנו לספוג פחות וזה מה שעשינו גם נגד ווסטהאם. 

“אחר כך שיחקנו נגד סנדרלנד וההזדמנות הראשונה שלהם הגיעה בדקה ה-86. הגול שלהם אפילו לא היה נחשב כהזדמנות, ואז הגיעה לידס. היום הראינו אופי במחצית השנייה ושינינו מעט את השיטה. זה לא נפוץ שאנחנו משחקים משחק רביעי בתוך עשרה ימים, אבל אנחנו ניאלץ להתמודד עם זה”.

