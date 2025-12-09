יום ראשון, 14.12.2025 שעה 01:54
ספורט אחר  >> כדורעף

רחובות ניצחה את כפר סבא 2:3 בכדורעף גברים

מחזור מרתק: חניכיו של לירן שפירא גברו על הקבוצה מהשרון במערכה החמישית, הוד השרון ניצחה את הפועל ירושלים בתוצאה זהה. ניצחון גם למטה אשר/עכו

|
כפר סבא נגד רחובות בכדורעף 0באדיבות הפועל כפר סבא) (אחר)
כפר סבא נגד רחובות בכדורעף 0באדיבות הפועל כפר סבא) (אחר)

מחזור מרתק הסתיים היום (שלישי) בליגת העל לגברים בכדורעף, עם שני משחקים שהגיעו למערכה חמישית מותחת. כפר סבא ורחובות סיפקו את משחק המחזור עם מערכה חמישית דרמטית בסיומה יצאה רחובות כמנצחת הגדולה. הוד השרון עשתה את זה גם היא במערכה מכרעת מול ירושלים, ומטה אשר/עכו ממשיכה לדהור עם ניצחון שמיני ברציפות. גם אשדוד צוברת תאוצה עם ניצחון שלישי רצוף אחרי שתי מערכות דרמטיות שהסתיימו בשובר שוויון.

הפועל כפר סבא – מכבי SVA רחובות 2:3 (17:25, 18:25, 25:23, 25:23, 20:18)

המערכה הראשונה הלכה יחסית בקלות לטובת כפר סבא, המערכה השנייה החלה בצורה שוויונית ובמצב של 11:12 לרחובות, פונגרה עם הנחתה מוצלחת ומיד אחריה בלוק יפה, העלה את כפר סבא ל-12:13. פונגרה עם עוד חסימה העלה ל-15:17, ומשם היתרון של כפר סבא הלך ותפח עד לסיום המערכה.

במערכה השלישית רחובות התעוררה, ובעזרת קרבלי ופביצביץ היא פתחה פער של 3:7 בתחילת המערכה, הפער הלך וגדל כאשר פביצ'ביץ' עם הנחתה יפה העלה ל-11:17, כפר סבא עוד הצליחה לסגור את הפער אבל בסיום המערכה ניצחון לרחובות 23:25.

כפר סבא נגד רחובות בכדורעף (צילום הפועל כפר סבא)כפר סבא נגד רחובות בכדורעף (צילום הפועל כפר סבא)

רחובות המשיכה את המערכה הרביעית מאותה נקודה בה סיימה את השלישית ועלתה ליתרון מהיר של 3:5, אלא שכפר סבא, שרצתה להימנע ממערכה חמישית, עשתה 4 נקודות רצופות כולל שני אייסים של לופז סנצ'ס ועלתה ל-5:7. לופס העלה את המארחים ל-7:11 וכפר סבא המשיכה להוליך ביתרון קטן, אך טעויות רצופות של כפר סבא הובילו לשוויון 14:14, וקרנצמן קבע מהפך עם חסימה מוצלחת 14:15 לרחובות. המשחק המשיך להיות מרתק ומותח כאשר אקינו העלה את כפר סבא ל-18:19, אבל רחובות לא נבהלה ועשתה מהפך משלה כאשר קרנצמן העלה אותה ל-22:23. לופז עוד צמצם עבור כפר סבא אבל סטירין עם הנחתה מוצלחת קבע שהקבוצות הולכות למערכה חמישית.

המערכה המכרעת המשחק הייתה צמודה במיוחד כאשר פונגרה שמר את כפר סבא בתמונה. שתי נקודות שלו, אחת מהן באייס, העלו את הקבוצה מהשרון ל-8:10. החטאת סרב של פירסט העלתה את כפר סבא ל-9:11, קרבלי עם שתי חסימות נהדרות השווה ל-14:14, שתי הקבוצות עשו טעויות והמשחק הגיע לשוויון 15:15. ביג'לוביץ עם הנחתה העלה את הקבוצה מהשפלה ל-15:16, אבל פונגרה לא ויתר והשווה ל-16:16, אף קבוצה לא הצליחה לברוח עד ששתי טעויות של כפר סבא העניקו את הניצחון במערכה ובמשחק כולו לרחובות.

הצטיינו ברחובות: פביצ'ביץ עם 23 נקודות וביג'ולוביץ עם 16 נקודות.

הצטיינו בכפר סבא: לופז עם 29 נקודות ופונגרה עם 27 נקודות.

מאמן רחובות לירן שפירא, אמר בסיום המשחק הדרמטי: "קודם כל אני רוצה לתת קרדיט לכפר סבא ולעדי גורן. הם שיחקו באמת מצוין היום. קבוצה שאמרתי לקבוצה שלנו שהיא מאוד מסוכנת, הרבה יותר ממה שהטבלה מראה, ובאמת היינו צריכים להילחם בציפורניים כדי לנצח את המשחק היום”.

הפועל גליל מטה אשר/עכו – הפועל עירוני קריית  אתא 0:3 (13:25, 20:25, 15:25)

ניצחון קל למוליכת הטבלה ממטה אשר/עכו שצוברת ניצחון 8 ברציפות ונמצאת בכושר נהדר. בכל שלוש המערכות היא ניצחה בקלות כאשר קריית אתא עדיין נמצאת במקום האחרון עם ניצחון אחד בודד מתחילת העונה.

הצטיינו במטה אשר: ווינקלמולר עם 21 נקודות, רדזיוק ושטיפט עם 7 נקודות כל אחד.

הצטיינו בקריית אתא: מלמוד וקנדולנסקי עם 7 נקודות כל אחד

הפועל ירושלים – מכבי מוסינזון הוד השרון 3:2 (25:17, 23:25 , 19:25, 25:22, 16:14)

המערכה הראשונה הייתה בשליטת הוד השרון שניצחה אותה בקלות, במערכה השנייה התעוררה ירושלים וניצחה. גם במערכה השלישית ירושלים שלטה וניצחה. הוד השרון חזרה במערכה הרביעית והמערכה החמישית התפתחה למותחן כאשר רק בשובר שוויון השיגה הוד השרון ניצחון בשיניים.

מ.ס עיילבון – מכבי אשדוד 3:0 (27:25 ,31:29, 25:18)

שתי המערכות הראשונות היו סופר דרמטיות והסתיימו שתיהן בשובר שוויון. במערכה השלישית לקחה אשדוד את המושכות, הובילה לכל אורך המערכה, ניצחה וספרה ניצחון שלישי ברציפות.

הצטיינו באשדוד: אפונזה וסוארס עם 21 נקודות כל אחד.

הצטיינו בעיילבון: פיינרו עם 14   נקודות  ואינגרז עם 13 נקודו.

במשחק מוקדם של המחזור ניצחה מכבי יעדים תל אביב את הפועל המעפיל/ מנשה/ עמק חפר 0:3.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */