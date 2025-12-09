רחובות ניצחה את כפר סבא 2:3 בכדורעף גברים

מחזור מרתק הסתיים היום (שלישי) בליגת העל לגברים בכדורעף, עם שני משחקים שהגיעו למערכה חמישית מותחת. כפר סבא ורחובות סיפקו את משחק המחזור עם מערכה חמישית דרמטית בסיומה יצאה רחובות כמנצחת הגדולה. הוד השרון עשתה את זה גם היא במערכה מכרעת מול ירושלים, ומטה אשר/עכו ממשיכה לדהור עם ניצחון שמיני ברציפות. גם אשדוד צוברת תאוצה עם ניצחון שלישי רצוף אחרי שתי מערכות דרמטיות שהסתיימו בשובר שוויון.

הפועל כפר סבא – מכבי SVA רחובות 2:3 (17:25, 18:25, 25:23, 25:23, 20:18)

המערכה הראשונה הלכה יחסית בקלות לטובת כפר סבא, המערכה השנייה החלה בצורה שוויונית ובמצב של 11:12 לרחובות, פונגרה עם הנחתה מוצלחת ומיד אחריה בלוק יפה, העלה את כפר סבא ל-12:13. פונגרה עם עוד חסימה העלה ל-15:17, ומשם היתרון של כפר סבא הלך ותפח עד לסיום המערכה.

במערכה השלישית רחובות התעוררה, ובעזרת קרבלי ופביצביץ היא פתחה פער של 3:7 בתחילת המערכה, הפער הלך וגדל כאשר פביצ'ביץ' עם הנחתה יפה העלה ל-11:17, כפר סבא עוד הצליחה לסגור את הפער אבל בסיום המערכה ניצחון לרחובות 23:25.

כפר סבא נגד רחובות בכדורעף (צילום הפועל כפר סבא)

רחובות המשיכה את המערכה הרביעית מאותה נקודה בה סיימה את השלישית ועלתה ליתרון מהיר של 3:5, אלא שכפר סבא, שרצתה להימנע ממערכה חמישית, עשתה 4 נקודות רצופות כולל שני אייסים של לופז סנצ'ס ועלתה ל-5:7. לופס העלה את המארחים ל-7:11 וכפר סבא המשיכה להוליך ביתרון קטן, אך טעויות רצופות של כפר סבא הובילו לשוויון 14:14, וקרנצמן קבע מהפך עם חסימה מוצלחת 14:15 לרחובות. המשחק המשיך להיות מרתק ומותח כאשר אקינו העלה את כפר סבא ל-18:19, אבל רחובות לא נבהלה ועשתה מהפך משלה כאשר קרנצמן העלה אותה ל-22:23. לופז עוד צמצם עבור כפר סבא אבל סטירין עם הנחתה מוצלחת קבע שהקבוצות הולכות למערכה חמישית.

המערכה המכרעת המשחק הייתה צמודה במיוחד כאשר פונגרה שמר את כפר סבא בתמונה. שתי נקודות שלו, אחת מהן באייס, העלו את הקבוצה מהשרון ל-8:10. החטאת סרב של פירסט העלתה את כפר סבא ל-9:11, קרבלי עם שתי חסימות נהדרות השווה ל-14:14, שתי הקבוצות עשו טעויות והמשחק הגיע לשוויון 15:15. ביג'לוביץ עם הנחתה העלה את הקבוצה מהשפלה ל-15:16, אבל פונגרה לא ויתר והשווה ל-16:16, אף קבוצה לא הצליחה לברוח עד ששתי טעויות של כפר סבא העניקו את הניצחון במערכה ובמשחק כולו לרחובות.

הצטיינו ברחובות: פביצ'ביץ עם 23 נקודות וביג'ולוביץ עם 16 נקודות.

הצטיינו בכפר סבא: לופז עם 29 נקודות ופונגרה עם 27 נקודות.

מאמן רחובות לירן שפירא, אמר בסיום המשחק הדרמטי: "קודם כל אני רוצה לתת קרדיט לכפר סבא ולעדי גורן. הם שיחקו באמת מצוין היום. קבוצה שאמרתי לקבוצה שלנו שהיא מאוד מסוכנת, הרבה יותר ממה שהטבלה מראה, ובאמת היינו צריכים להילחם בציפורניים כדי לנצח את המשחק היום”.

הפועל גליל מטה אשר/עכו – הפועל עירוני קריית אתא 0:3 (13:25, 20:25, 15:25)

ניצחון קל למוליכת הטבלה ממטה אשר/עכו שצוברת ניצחון 8 ברציפות ונמצאת בכושר נהדר. בכל שלוש המערכות היא ניצחה בקלות כאשר קריית אתא עדיין נמצאת במקום האחרון עם ניצחון אחד בודד מתחילת העונה.

הצטיינו במטה אשר: ווינקלמולר עם 21 נקודות, רדזיוק ושטיפט עם 7 נקודות כל אחד.

הצטיינו בקריית אתא: מלמוד וקנדולנסקי עם 7 נקודות כל אחד

הפועל ירושלים – מכבי מוסינזון הוד השרון 3:2 (25:17, 23:25 , 19:25, 25:22, 16:14)

המערכה הראשונה הייתה בשליטת הוד השרון שניצחה אותה בקלות, במערכה השנייה התעוררה ירושלים וניצחה. גם במערכה השלישית ירושלים שלטה וניצחה. הוד השרון חזרה במערכה הרביעית והמערכה החמישית התפתחה למותחן כאשר רק בשובר שוויון השיגה הוד השרון ניצחון בשיניים.

מ.ס עיילבון – מכבי אשדוד 3:0 (27:25 ,31:29, 25:18)

שתי המערכות הראשונות היו סופר דרמטיות והסתיימו שתיהן בשובר שוויון. במערכה השלישית לקחה אשדוד את המושכות, הובילה לכל אורך המערכה, ניצחה וספרה ניצחון שלישי ברציפות.

הצטיינו באשדוד: אפונזה וסוארס עם 21 נקודות כל אחד.

הצטיינו בעיילבון: פיינרו עם 14 נקודות ואינגרז עם 13 נקודו.

במשחק מוקדם של המחזור ניצחה מכבי יעדים תל אביב את הפועל המעפיל/ מנשה/ עמק חפר 0:3.