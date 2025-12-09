יום שלישי, 09.12.2025 שעה 23:19
ליגת האלופות 25-26
151-145ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
128-195פאריס סן-ז'רמן3
123-125אינטר4
125-125ריאל מדריד5
1011-175בורוסיה דורטמונד6
106-125צ'לסי7
105-105מנצ'סטר סיטי8
108-126ספורטינג ליסבון9
105-65אטאלנטה10
94-115ניוקאסל11
910-125אתלטיקו מדריד12
98-105ליברפול13
97-85גלאטסראיי14
88-135פ.ס.וו. איינדהובן15
87-105טוטנהאם16
810-85באייר לברקוזן17
710-125ברצלונה18
79-85קרבאח אגדם19
79-65נאפולי20
66-85מארסיי21
610-105יובנטוס22
68-65מונאקו23
67-45פאפוס24
612-55אוניון סן ז'ילואז25
513-66אולימפיאקוס26
413-85קלאב ברוז'27
49-45אתלטיק בילבאו28
414-75איינטרכט פרנקפורט29
414-75פ.צ. קופנהאגן30
38-45בנפיקה ליסבון31
38-25סלביה פראג32
211-75בודה גלימט33
110-25ויאריאל34
115-46קייראט35
016-15אייאקס36

"בינגו של חלאילי, בעיטה מושלמת כבר בפתיחה"

ענאן חלאילי כבש שער ענק במשחק של סן ז'ילואז מול מארסיי בליגת האלופות ובבלגיה התמוגגו: "פתיחה חלומית' "בעיטה בלתי ניתן לעצירה של הישראלי"

|
ענאן חלאילי חוגג (IMAGO)
ענאן חלאילי חוגג (IMAGO)

כולם יודעים איזה כדורגל איכותי ענאן חלאילי, והערב (שלישי) קיבלנו עדות נוספת לכך כשכבר בדקה השלישית של משחק ליגת האלופות של אוניון סן ז’ילואז מול מארסיי הוא מצא את הרשת.

הישראלי עשה זאת בפעולה נהדרת, כשהוא קיבל כדור באגף ימין על סף הרחבה, העביר לרגל שמאל ושלח בעיטה מדויקת שנעצרה רק ברשת של הצרפתים.

בבלגיה התמוגגו מהשער וב”hln” נכתב: “חלאילי ירה בעיטה מושלמת מחוץ לרחבה היישר אל הפינה. כבר בניסיון הראשון זה בינגו עם בעיטה מדויקת לרשת”.

ב”nieuwsblad” הצטרפו למחמאות: “איזו פתיחה חלומית עבור אוניון. שחקן הכנף חתך מהאגף וירה לפינה הקרובה. בעיטה בלתי ניתנת לעצירה של הישראלי”.

