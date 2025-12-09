"בינגו של חלאילי, בעיטה מושלמת כבר בפתיחה"

כולם יודעים איזה כדורגל איכותי ענאן חלאילי, והערב (שלישי) קיבלנו עדות נוספת לכך כשכבר בדקה השלישית של משחק ליגת האלופות של אוניון סן ז’ילואז מול מארסיי הוא מצא את הרשת.

הישראלי עשה זאת בפעולה נהדרת, כשהוא קיבל כדור באגף ימין על סף הרחבה, העביר לרגל שמאל ושלח בעיטה מדויקת שנעצרה רק ברשת של הצרפתים.

בבלגיה התמוגגו מהשער וב”hln” נכתב: “חלאילי ירה בעיטה מושלמת מחוץ לרחבה היישר אל הפינה. כבר בניסיון הראשון זה בינגו עם בעיטה מדויקת לרשת”.

ב”nieuwsblad” הצטרפו למחמאות: “איזו פתיחה חלומית עבור אוניון. שחקן הכנף חתך מהאגף וירה לפינה הקרובה. בעיטה בלתי ניתנת לעצירה של הישראלי”.