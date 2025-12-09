"החזרה לארץ? המשפחה שלי כאן וזה הכי כיף"

אחרי יותר משנתיים הכדורסל האירופי חזר סוף סוף לארץ, והפועל ירושלים שאירחה הערב (שלישי) בהיכל הטוטו שבחולון גם עשתה זאת בצורה חיובית עם ניצחון 76:86 על המבורג מגרמניה.

יונתן אלון אמר בסיום: ״הגנה אזורית? לא אוהב לעשות הנחות, אני רוצה שיזיזו את הרגליים. המשפחה איתי במשחק וזה הכי כיף, אתם לא יודעים איזה סיוט זה לשחק באולמות ריקים. לארח בחו״ל זה מתיש, גם אם אתה מנצח אתה מרגיש שמשהו כל הזמן חסר”.

“עשינו את המשחק קשה, שיחקנו רע מאוד היום. 11 ניצחונות רצוף, אם מצליחים לנצח גם ככה אז זה טוב. זה שיחקנו את מכבי פעמיים באותו שבוע העלה לנו את השתן לראש, אבל אחר כך התאפסנו. מנסה להיות מספיק מכיל ולא מסופק באותו זמן״.