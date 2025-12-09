יום שלישי, 09.12.2025 שעה 23:45
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
15668-7778מכבי ת"א
14512-6177הפועל ת"א
14608-6558הפועל העמק
13720-7598עירוני קריית אתא
12520-5747הפועל ירושלים
12591-5907הפועל חולון
11664-6887בני הרצליה
11699-6718הפועל ב"ש/דימונה
11655-6218עירוני נס ציונה
11708-6718עירוני רמת גן
10690-6398מכבי רעננה
10654-5808הפועל גליל עליון
9699-6328אליצור נתניה
9721-6358מכבי ראשל"צ

"החזרה לארץ? המשפחה שלי כאן וזה הכי כיף"

אלון דיבר אחרי ה-76:86 של הפועל ירושלים על המבורג, במשחק בו קבוצה ישראלית אירחה בארץ יריבה אירופית אחרי יותר משנתיים: "סיוט לשחק באולם ריק"

|
יונתן אלון (ראובן שוורץ)
יונתן אלון (ראובן שוורץ)

אחרי יותר משנתיים הכדורסל האירופי חזר סוף סוף לארץ, והפועל ירושלים שאירחה הערב (שלישי) בהיכל הטוטו שבחולון גם עשתה זאת בצורה חיובית עם ניצחון 76:86 על המבורג מגרמניה.

יונתן אלון אמר בסיום: ״הגנה אזורית? לא אוהב לעשות הנחות, אני רוצה שיזיזו את הרגליים. המשפחה איתי במשחק וזה הכי כיף, אתם לא יודעים איזה סיוט זה לשחק באולמות ריקים. לארח בחו״ל זה מתיש, גם אם אתה מנצח אתה מרגיש שמשהו כל הזמן חסר”.

“עשינו את המשחק קשה, שיחקנו רע מאוד היום. 11 ניצחונות רצוף, אם מצליחים לנצח גם ככה אז זה טוב. זה שיחקנו את מכבי פעמיים באותו שבוע העלה לנו את השתן לראש, אבל אחר כך התאפסנו. מנסה להיות מספיק מכיל ולא מסופק באותו זמן״.

