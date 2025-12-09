יום שלישי, 09.12.2025 שעה 23:17
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

חריג: טבריה ביטלה אימון בשל מגפת שפעת

על רקע הגעת הסופה "ביירון" הקבוצה הודיעה כי לא פחות מ-10 שחקנים נדבקו בשפעת ובשל כך בוטל האימון שתוכנן למחר. מספר אנשי צוות לא חשים בטוב

|
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)
שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

על רקע הסופה “ביירון” שמגיעה לישראל, בעירוני טבריה הודיעו הערב (שלישי) כי באופן חריג אימון הקבוצה שתוכנן למחר יבוטל בשל מגפת שפעת שפקדה את חדר ההלבשה עם לא פחות מ-10 שחקנים חולים, כשגם מספר אנשים צוות אינם חשים בטוב.

כאמור, הקבוצה הצפונית מסרה: “מועדון הכדורגל עירוני דורות טבריה מודיע כי אימון הקבוצה שתוכנן למחר בוטל בעקבות התגברות מחלת השפעת שפגעה בימים האחרונים במספר שחקנים.

נכון לעכשיו, עשרה שחקנים חולים, באצ'ו, חדידה, אונגר, אוסמן, בלילתי, גוטליב, מייקל ושחקנים נוספים, ובנוסף גם אנשי הצוות: מאמן הקבוצה, מאמן הכושר ומאמן השוערים אינם חשים בטוב. מצבם של כל החולים נמצא במעקב, וההחלטה התקבלה מתוך אחריות לבריאות השחקנים והצוות”.

