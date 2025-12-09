חריג: טבריה ביטלה אימון בשל מגפת שפעת

על רקע הסופה “ביירון” שמגיעה לישראל, בעירוני טבריה הודיעו הערב (שלישי) כי באופן חריג אימון הקבוצה שתוכנן למחר יבוטל בשל מגפת שפעת שפקדה את חדר ההלבשה עם לא פחות מ-10 שחקנים חולים, כשגם מספר אנשים צוות אינם חשים בטוב.

כאמור, הקבוצה הצפונית מסרה: “מועדון הכדורגל עירוני דורות טבריה מודיע כי אימון הקבוצה שתוכנן למחר בוטל בעקבות התגברות מחלת השפעת שפגעה בימים האחרונים במספר שחקנים.

נכון לעכשיו, עשרה שחקנים חולים, באצ'ו, חדידה, אונגר, אוסמן, בלילתי, גוטליב, מייקל ושחקנים נוספים, ובנוסף גם אנשי הצוות: מאמן הקבוצה, מאמן הכושר ומאמן השוערים אינם חשים בטוב. מצבם של כל החולים נמצא במעקב, וההחלטה התקבלה מתוך אחריות לבריאות השחקנים והצוות”.