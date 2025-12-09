בן שרף שב לליגת הפיתוח בהפסד 114:107

בשל משחקי הגביע ב-NBA, בו קבוצתו לא נמצאת אחרי שהודחה, בן שרף שב לקבוצת הפיתוח של הברוקלין נטס, לונג איילנד נטס, ורשם היום (שלישי) 10 נקודות בלבד בהפסד 114:107 לקולג’ פארק סקייהוקס.

הרכז הישראלי לא סיפק משחק טוב מבחינתו, כשקלע פעמיים מהשדה בלבד עם שתי שלשות מדויקות, ועוד ארבע נקודות מקו העונשין. בנוסף לכך, קלט ארבעה ריבאונדים, חילק ארבעה אסיסטים וחטף פעם אחת, כשגם איבד פעמיים בהתמודדות.

מי שלא הצטרף אל בן שרף (איתו ירד גם דרייק פאוול), הוא דני וולף, שנשאר עם הקבוצה שבחרה בו בדראפט האחרון מתוך החלטה טקטית של ברוקלין, כשהוא הפך במהירות לאחד השחקנים המשפיעים בקבוצה, כשגם רשם בממוצע 24.2 דקות למשחק.

וולף אגב, התראיין ל-NBA TV וסיפר על חוויית הדראפט: “ישבתי על הרצפה במשך שלוש שעות עד ששמעתי שבוחרים אותי, זה יום ארוך וכמעט לא ישנתי לפני. לא הגעתי למקומות שחשבתי עליהם, אך היו לי דמעות של אושר. זו אחת החוויות המגניבות ביותר בחיי”.