יום שלישי, 09.12.2025 שעה 21:55
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
151-145ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
128-195פאריס סן-ז'רמן3
123-125אינטר4
125-125ריאל מדריד5
1011-175בורוסיה דורטמונד6
106-125צ'לסי7
105-105מנצ'סטר סיטי8
108-126ספורטינג ליסבון9
105-65אטאלנטה10
94-115ניוקאסל11
910-125אתלטיקו מדריד12
98-105ליברפול13
97-85גלאטסראיי14
88-135פ.ס.וו. איינדהובן15
87-105טוטנהאם16
810-85באייר לברקוזן17
710-125ברצלונה18
79-85קרבאח אגדם19
79-65נאפולי20
66-85מארסיי21
610-105יובנטוס22
68-65מונאקו23
6 7-45פאפוס24
612-55אוניון סט. ז'ילואז25
513-66אולימפיאקוס26
413-85קלאב ברוז'27
49-45אתלטיק בילבאו28
414-75איינטרכט פרנקפורט29
414-75פ.צ. קופנהאגן30
38-45בנפיקה ליסבון31
38-25סלביה פראג32
211-75בודה גלימט33
110-25ויאריאל34
115-46קייראט35
016-15אייאקס36

אקיטיקה ואיסאק בהרכב ליברפול, מרטינס באינטר

שני הרכשים היקרים של הקיץ יפתחו ב-11 של סלוט, שכאמור יסתדר ללא סלאח. גומז מגן. בצד השני, הקפטן יעלה לצד תוראם בחוד, בסטוני ואקנג'י בהגנה

|
הוגו אקיטיקה (IMAGO)
הוגו אקיטיקה (IMAGO)

ליגת האלופות ממשיכה את שלבי הליגה היום (שלישי) ולאחר המשחקים המוקדמים, בשעה 22:00 אינטר תעלה לג’וזפה מיאצה ותארח את ליברפול החבולה, זאת במסגרת המחזור השישי של המפעל.

הרכב אינטר: יאן זומר, מנואל אקנג’י, פרנצ’סקו אצ’רבי, אלסנדרו בסטוני, לואיס הנריקה, ניקולו בארלה, הקאן צ’להאנולו, הנריך מחיטריאן, פדריקו דימרקו, לאוטרו מרטינס ומרקוס תוראם.

האיטלקים מגיעים כשהם במומנטום טוב ולאחר ניצחונות משכנעים בזירה המקומית. במחזור הקודם באירופה, המילאנזים נחלו הפסד כואב בדקות הסיום לאתלטיקו מדריד והם כבר לא מושלמים. כעת, החבורה של כריסטיאן קיבו רוצה להמשיך ולהיצמד לפסגת הטבלה.

כריסטיאן קיבו ולאוטרו מרטינס (IMAGO)כריסטיאן קיבו ולאוטרו מרטינס (IMAGO)

הרכב ליברפול: אליסון, ג’ו גומז, איברהימה קונאטה, וירג’יל ואן דייק, אנדי רוברטסון, ראיין חראבנברך, אלכסיס מק אליסטר, קרטיס ג’ונס, דומיניק סובוסלאי, הוגו אקיטיקה ואלכסנדר איסאק.

מן הצד השני של המתרס, אלופת אנגליה נמצאת ככל הנראה בתקופה הכי רעה שלה בשנים האחרונות. המייטי רדס ממוקמים רק במרכז הטבלה הן בזירה המקומית והן בזירה האירופית. בליגת האלופות הובסו על ידי פ.ס.וו איינדהובן ובשני המשחקים האחרונים בליגה, אכזבו עם שתי תוצאות תיקו מול סנדרלנד ולידס. אם זה לא מספיק, הקבוצה נמצאת בסכסוך עם הכוכב הכי גדול שלה, מוחמד סלאח, לאחר התבטאויות חריפות של השחקן, שכתוצאה מכך לא בסגל.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */