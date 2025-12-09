לא נגמר: מסי זכה בתואר ה-MVP של ה-MLS

מה עוד נאמר? אחרי עונה בה הוביל את אינטר מיאמי לזכייה ב-MLS בפעם הראשונה בהיסטוריה, ליאו מסי הוסיף תואר נוסף לארון התארים שלו, כשנבחר לשחקן המצטיין של העונה, זאת לאחר שכבש 29 שערים ובישל 19 נוספים ב-28 משחקים.

למעשה, מספר 10 האגדי היה מעורב ב-48 שערים בסך הכל, שער אחד פחות ממי שעשה זאת הכי הרבה פעמים בהיסטוריה של הליגה, קרלוס ולה, ששיחק שלושה משחקים יותר בזמן הזה. מסי הפך לשני בהיסטוריה שזוכה פעמיים בפרס ה-MVP, אותו הקדים בזמנו פרדראג ‘פרקי’ רדוסבלייביץ', שגם זכה בגיל יותר מבוגר מהארגנטינאי, שהיה בן 40 כשהניף את הפרס ב-2003.

למרות שלא הצליח לשבור את השיא של ולה המקסיקני, הוא ניפץ שיא אחר שלו, כשבכל המסגרות היה מעורב ב-61 שערים, לעומת 52 של “יריבו”. מסי הקדים את דניס בואנגה מפ.צ לוס אנג’לס, אנדרס דרייר מסן דייגו, אוונדר מסינסינטי וסאם סורידג’ מנשוויל.