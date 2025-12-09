צמצום המעגל, קוטיניו ולואיז: המהפך של ניימאר

“זו הייתה הפעם הראשונה שביקשתי עזרה. המצב הרגשי שלי היה בתחתית, לא היה לי את הכוח להרים את עצמי לבד”. המילים הכנות והחשופות הללו שיצאו מפיו של ניימאר מיד לאחר הניצחון 0:3 על קרוזיירו לא היו שגרתיות. לאחר שהצליח להשלים את המשימה, להשאיר את קבוצתו בליגה ולהשיג עבורה את הכרטיס לסודאמריקנה, הברזילאי חשף את הקושי הגדול שחווה עד הרגע הזה בצל הביקורות הרבות והקושי לרוץ כמו שציפו ממנו בגלל בעיות רפואיות מהן סבל.

מאחורי הקלים, ניימאר סבל מפחד ממשי שלא יקבל את ההזדמנות להשתתף במה שהוא מכנה “המשימה האחרונה” שלו, מונדיאל 2026. מאמן נבחרת ברזיל קרלו אנצ’לוטי הבהיר שמקומו לא מובטח כפי שהיה מאז ומעולם, הדגיש שהוא יצטרך להיות “ב-100% שלו”, ובשיחות סגורות עם הצוות המקצועי השחקן הבין כי האיום לפספס את הטורניר הוא ממש, והדבר הוביל אותו לשינוי משמעותי בחייו.

ההבנה שנדרש משהו נוסף כדי לחזור לכושר משביע רצון הובילה לגישה חדשה בבית. דמויות רבות שליוו אותו ביום-יום נדחקו הצידה, ניימאר צמצם את המעגל החברתי שלו ונותר עם אנשים שנבחרו בפינצטה: משפחתו הגרעינית, חברים בודדים, פיזיותרפיסט, מאמן אישי וטבח. “בלעדיהם לא הייתי מצליח לשחק”, הודה הכוכב, והגישה החדשה שסיגל לעצמו הוביל לשיפור ביכולת גם על הדשא ולסוף שמח עבור השחקן וסנטוס.

ניימאר, שיפור משמעותי על הדשא (IMAGO)

לא היה ברור אם הברזילאי מתכוון להישאר בסנטוס גם ב-2026, אך לאחר הבטחת ההישארות והסודאמריקנה השחקן ואביו הגיעו למסקנה שהרפתקה חדשה היא הימור מסוכן בניסיון להגיע למונדיאל. שינוי ותקופת הסתגלות עשויות לפגוע בו בצורה משמעותית אם לא ישתלב מהר מספיק, והכיוון הצפוי לפי התקשורת הברזילאית הוא חתימה על חוזה חדש.

התוכנית המקצועית לחודשים הבאים שעד יוני 2026 כבר תוכננו בקפידה. עוד החודש ניימאר יעבור הליך רפואי במיניסקוס שאמור להכשיר אותו לפתיחת העונה בינואר. כדי לא לקחת שום סיכון, הוא גייס למערכה את אדוארדו סנטוס, המכונה “ד”ר נס”, פיזיותרפיסט בעל שם בשיקום מואץ, וזאת בהמלצת חבריו פיליפה קוטיניו ודויד לואיז שכבר עבדו איתו בעבר.

בגיל 33 נראה כי ניימאר נדרש להבין שזמנו כ”טאבו” בסלסאו נגמר, והוא ידע להרים את עצמו וגם את סנטוס. הוא לא מוכן לקבל תסריט שבו לא יגיע למונדיאל 2026, ובחודשים הבאים ינסה להמשיך ולהוכיח לאנצ’לוטי ולעולם הכדורגל שמקומו עדיין בנבחרת ברזיל.