נערים ב': לנהלל יזרעאל עף הפוני עם ניצחון יקר

המחזור ה-13 בליגת העל של שנתון נערים ב' הגיע לפני זמן קצר (שלישי) לסיומו, במשחק בו אירחה מ.ס אשדוד את קבוצת "צו פיוס" של מ.כ נהלל יזרעאל, אליו התייצבו הקבוצות עם מאזן נקודות זהה, שעמד על עשר נקודות לכל קבוצה. אשדוד הקדימה בזכות יחס שערים עדיף את נהלל יזרעאל, שמצאה את עצמה במקום המוביל למשחק המבחן על הישארות בליגה. שתי הקבוצות התייצבו למשחק לאחר ניצחון הבכורה של הפועל ר"ג, נועלת הטבלה, על הפועל רמת השרון - מה שגרם להצטמקות הפער מהמקום האחרון לארבע נקודות בלבד.

כבר בדקה הראשונה למשחק האורחת מהצפון מצאה רשתה של המארחת: אור פוני, קפטן נהלל יזרעאל, ניגש להגבהת כדור ממרחק של כ-30 מטרים אלכסונית, הכדור היתל בהגנת אשדוד, חדר לרשת וקבע יתרון 0:1 לזכות הקבוצה הצפונית.

אור פוני חוגג (אמיר כהן)

בדקה השישית נהלל יזרעאל הכפילה את יתרונה, שוב במהלך שהתחיל והסתיים באור פוני: בתחילה הגבהת כדור חופשי מרגלו פוני נהדפה לקרן, לאחר מכן, סובב השחקן את בעיטת הקרן בצורה מצוינת היישר לרשתה של אשדוד, השלים צמד אישי והכפיל את יתרונה של קבוצתו ל-0:2. שער ליגה שישי העונה למלך שערי מ.כ נהלל יזרעאל.

המשחק המשיך במגמה התקפית משני הצדדים, אך שתי הקבוצות לא הצליחו למצוא האחת את רשתה של יריבתה, ובסיום חניכיו של עידן וייצמן - המנהל המקצועי של המחלקה הצפונית צהלו עם ניצחון 0:2, שמעלה את נהלל יזרעאל למקום ה-13 בטבלה, כשלזכותה יתרון של שבע נקודות על פני הפועל ר"ג ושלוש נקודות על פני מ.ס אשדוד.

המחזור ה-14 מציב את שתי הקבוצות בפני משחקים מאתגרים בשבת הקרובה: מ.ס אשדוד תתארח אצל הפועל ת"א, שמדורגת במקום הרביעי בטבלה, בעוד שמ.כ נהלל יזרעאל תארח במוצ"ש את הפועל ר"ג, שלושה ימים לפני משחק הגביע הביתי מול הפועל רעננה - שמדורגת במקום ה-11 בטבלה ומקדימה אותה בחמש נקודות.