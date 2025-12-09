הפועל באר שבע יצרה קשר בנוגע לג'וסלין ז'אנה

על אף שהיא במקום הראשון בטבלה, הפועל באר שבע לא נחה על זרי הדפנה וכבר פועלת, כך לפי דיווח בצרפת, לחיזוק לעמדת הקישור, עמדה שתיחלש בצורה משמעותית עם עזיבתו הצפויה של קינגס קאנגווה לאליפות אפריקה. מי שאולי ייכנס לנעליו הוא ג’וסלין ז’אנה.

ה’פוט מרקטו’ מדווח שהקשר האחורי בן ה-23 המשחק בבאסטיה מהליגה השנייה בצרפת, מסיים חוזה ביוני 2027, אך ייתכן שיעזוב הרבה לפני כן, כשבקיץ עסקת מעבר לראפיד וינה האוסטרית נפלה. השחקן, שמייצג את נבחרת גינאה, כבר רשם 70 הופעות בליגה הצרפתית השנייה.

לפי הדיווח, על אף שמוליכת הטבלה כבר יצרה קשר עם הקבוצה, לדרומיים מצפה תחרות לא פשוטה על ז’אנה, שכן הוא מבוקש גם במקומות אחרים, כשקבוצה מהליגה הצרפתית הבכירה, יחד עם שלוש קבוצות מה-MLS ושלוש קבוצות בלגיות לוטשות לעברו עיניים.

רן קוז'וק. ז'אנה הוא השחקן שיעזור לו לזכות באליפות? (רדאד ג'בארה)

העונה ז’אנה הספיק לרשום 10 הופעות במדי קבוצתו, שנאבקת בתחתית הטבלה ונמצאת במקום האחרון. בבאסטיה ירצו לשמור אותו, אך מבינים שהמצב הקשה של הקבוצה בליגה, יחד עם הסכום שניתן להכניס ממכירתו, יכולים לשנות את התמונה. בינתיים, בחרו להתמקד בסט יכולותיו, שכוללות תיקול טוב, והימצאות במאבקים, כשגם משחק הלחץ שלו זכה לשבחים.