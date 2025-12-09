יום שלישי, 09.12.2025 שעה 19:15
216-248הפועל בנות קטמון1
209-368מ.ס. קרית גת2
1514-218אסא ת"א3
1013-148מכבי חולון4
815-148מכבי כשרונות חדרה5
818-118הפועל רעננה6
434-98מ.כ. רמת השרון7
327-78פנתרות אשדוד8

טליה זומר תהיה הישראלית הראשונה ב-NWSL

הישראלית עושה היסטוריה ותהיה בגות'האם מליגת הכדורגל האמריקאית לנשים. זומר: "גאה להיבחר לליגה הטובה בעולם", אשרת עיני: "הישג ברמה שלא חווינו"

|
טליה זומר בנבחרת ישראל (Zach Bolinger)
טליה זומר בנבחרת ישראל (Zach Bolinger)

טליה זומר, בת 21 מתל אביב, שחקנית נבחרת ישראל, קשרית אמצע התקפית, הוחתמה היום (שלישי) בגות’האם האמריקאית, שנחשבת לאחת מקבוצות הכדורגל הטובות בעולם. הקבוצה היא אלופת ליגת ה-NWSL היוקרתית, והיא תשחק לצד השחקניות הטובות בעולם כגון רוז לאבל, אמילי סונט, אן קטרין ברגר, וברוניניה.

טליה החלה לשחק כבר בגיל 4. בילדותה שיחקה במכבי תל אביב בקבוצת הבנים, מגיל 6 עד 12. בגיל 12, המשפחה עברה לניו יורק וזומר החלה לשחק במועדון הכדורגל של מנהטן בקבוצת הנשים. בגיל 14, הצטרפה לאסא תל אביב בליגת העל הישראלית. כבר בגיל 16, היא עשתה את הופעת הבכורה שלה בנבחרת ישראל הבוגרת. בזכות יכולותיה יוצאות הדופן בגיל 18 זומר קיבלה מעמד יוצא דופן של ספורטאית עילוי בצה״ל והחלה לשחק באוניברסיטת באטלר שבליגת המכללות. בנוסף, טליה סיימה תואר ראשון במדעי המוח והמחשב.

טליה זומר: "אני מגשימה היום חלום ענק וזו התרגשות שלא מרפה. מאז שאני זוכרת את עצמי אני חולמת לשחק על הבמה הגדולה בעולם והיום החלום הגדול שלי מתגשם. אני גאה להיות הישראלית הראשונה שנבחרת לשחק בליגה הטובה בעולם, ומבטיחה שבכל יום שאעלה למגרש אייצג לא רק את עצמי ומשפחתי שמלווה אותי תמיד באהבה גדולה, אלא גם את המדינה והדגל שאני כל כך אוהבת".

טליה זומר במדי באטלר (Zach Bolinger)טליה זומר במדי באטלר (Zach Bolinger)
טליה זומר במדי באטלר (Zach Bolinger)טליה זומר במדי באטלר (Zach Bolinger)

קפטנית הנבחרת לשעבר אשרת עיני אמרה לאחר שקיבלה את הבשורה: "טליה היא מהשחקניות המוכשרות שגדלו בישראל אי פעם וראינו את זה מהרגע הראשון שדרכה על המגרש בליגת העל לנשים כבר בגיל 14! טליה מוכשרת ואינטיליגנטית באופן יוצא דופן, חרוצה ונחושה ובעלת שליטה מדהימה בכדור וראיית משחק נדירה.

“הצטרפותה לליגת ה-NWSL הוא הישג ברמה שעדיין לא חווינו מספורטאי או ספורטאית ישראלית בענף קבוצתי וזו גאווה ענקית קודם כל לטליה ולמשפחתה אבל גם לקהילת הכדורגל בישראל בכלל וכדורגל הנשים בפרט. יש לנו שחקנית כחול לבן באלופת הליגה הבכירה בעולם!".

טליה זומר בנבחרת ישראל (Zach Bolinger)טליה זומר בנבחרת ישראל (Zach Bolinger)

כבר בחודש ינואר הקרוב תחל טליה את האימונים הרשמיים עם הקבוצה, ובמרץ הקרוב תתחיל העונה הרשמית. בסוף ינואר תצטרף זומר לגות’האם לטורניר הראשון של אליפות הנשים העולמית של פיפ”א, המשחקים יהיו בלונדון מול הקבוצות הכי טובות מכל העולם כולל ארסנל.

