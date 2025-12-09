דן גלזר בהרכב של קייראט נגד אולימפיאקוס

המחזור השישי של ליגת האלופות ייפתח לו הערב (שלישי, 17:30), עם משחק מסקרן במיוחד באצטדיון אסטאנה בין קייראט של דן גלזר ועופרי ארד לבין אולימפיאקוס, כאשר אקס מכבי חיפה, שאף כבש והיה קפטן נגד אינטר, נפצע ולא בסגל של הקזחים.

הרכב קייראט: טמירלאן אנרבקוב, ארקין טפלוב, אלכסנדר שירובוקוב, איגור סורוקין, לואיס מאטה, דן גלזר, אוזלס ביבאק, גיורגי זאריה, אלכסנדר מרינסקיי, ריקארדיניו, אדמילסון.

הרכב אולימפיאקוס: קונסטנטינוס צולאקיס, רודיניי, לורנזו פירולה, ג’וליאן ביאנסוואן, אורטגה, סנטיאגנו הצה, כריסטוס מוזאקיטיס, צ’יקיניו, דניאל פודנסה, גלסון מרטינס, איוב אל כעבי.

הקזחים, שלקחו את האליפות המקומית ואצלם הליגה כבר נגמרה, מגיעים לאחר שהפסידו 3:2 במחזור הקודם של ליגת האלופות לקופנהאגן. משחק לפני כן, הפסידו 2:1 לנראזורי בסן סירו כשעופרי ארד כאמור הבקיע שער גדול בנגיחה והוחלף בדקה ה-71 בעקבות פציעה. דן גלזר שיחק במשחק האחרון באלופות והוחלף בדקה ה-64.

אלופת יוון נמצאת בתקופה טובה בזירה המקומית כשהיא במקום הראשון ובמשחק האחרון ניצחה הקבוצה מפיראוס 0:3 את אופי כרתים. מצבם בזירה האירופית לא נראה זוהר במיוחד, היוונים נמצאים במקום ה-33 בטבלה ערב המחזור כשלא ניצחו כלל והחלום לעלות לשלב הבא די אבד.

שתי הקבוצות ייפגשו אחת מול השנייה בפעם הראשונה בהיסטוריה. הקזחים עדיין לא כבשו שער בבית העונה בבמה הגדולה ביותר ושתי הקבוצות ינסו למצוא את הניצחון הראשון שלהן העונה בליגת האלופות.