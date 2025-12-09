יום שלישי, 09.12.2025 שעה 17:26
ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
151-145ארסנל1
128-195פאריס סן-ז'רמן2
126-155באיירן מינכן3
123-125אינטר4
125-125ריאל מדריד5
1011-175בורוסיה דורטמונד6
106-125צ'לסי7
105-115ספורטינג ליסבון8
105-105מנצ'סטר סיטי9
105-65אטאלנטה10
94-115ניוקאסל11
910-125אתלטיקו מדריד12
98-105ליברפול13
97-85גלאטסראיי14
88-135פ.ס.וו. איינדהובן15
87-105טוטנהאם16
810-85באייר לברקוזן17
710-125ברצלונה18
79-85קרבאח אגדם19
79-65נאפולי20
66-85מארסיי21
610-105יובנטוס22
68-65מונאקו23
67-45פאפוס24
612-55אוניון סט. ז'ילואז25
413-85קלאב ברוז'26
49-45אתלטיק בילבאו27
414-75איינטרכט פרנקפורט28
414-75פ.צ. קופנהאגן29
38-45בנפיקה ליסבון30
38-25סלביה פראג31
211-75בודה גלימט32
213-55אולימפיאקוס33
110-25ויאריאל34
114-45קייראט35
016-15אייאקס36

דן גלזר בהרכב של קייראט נגד אולימפיאקוס

הקשר הישראלי יעלה ב-11 של הקבוצה הקזחית במשחק המוקדם של ליגת האלופות נגד היוונים, כאשר עופרי ארד לא בסגל בעקבות פציעה. ההרכבים המלאים בפנים

|
דן גלזר (קייראט אלמטי)
דן גלזר (קייראט אלמטי)

המחזור השישי של ליגת האלופות ייפתח לו הערב (שלישי, 17:30), עם משחק מסקרן במיוחד באצטדיון אסטאנה בין קייראט של דן גלזר ועופרי ארד לבין אולימפיאקוס, כאשר אקס מכבי חיפה, שאף כבש והיה קפטן נגד אינטר, נפצע ולא בסגל של הקזחים.

הרכב קייראט: טמירלאן אנרבקוב, ארקין טפלוב, אלכסנדר שירובוקוב, איגור סורוקין, לואיס מאטה, דן גלזר, אוזלס ביבאק, גיורגי זאריה, אלכסנדר מרינסקיי, ריקארדיניו, אדמילסון.

הרכב אולימפיאקוס: קונסטנטינוס צולאקיס, רודיניי, לורנזו פירולה, ג’וליאן ביאנסוואן, אורטגה, סנטיאגנו הצה, כריסטוס מוזאקיטיס, צ’יקיניו, דניאל פודנסה, גלסון מרטינס, איוב אל כעבי.

הקזחים, שלקחו את האליפות המקומית ואצלם הליגה כבר נגמרה, מגיעים לאחר שהפסידו 3:2 במחזור הקודם של ליגת האלופות לקופנהאגן. משחק לפני כן, הפסידו 2:1 לנראזורי בסן סירו כשעופרי ארד כאמור הבקיע שער גדול בנגיחה והוחלף בדקה ה-71 בעקבות פציעה. דן גלזר שיחק במשחק האחרון באלופות והוחלף בדקה ה-64.

אלופת יוון נמצאת בתקופה טובה בזירה המקומית כשהיא במקום הראשון ובמשחק האחרון ניצחה הקבוצה מפיראוס 0:3 את אופי כרתים. מצבם בזירה האירופית לא נראה זוהר במיוחד, היוונים נמצאים במקום ה-33 בטבלה ערב המחזור כשלא ניצחו כלל והחלום לעלות לשלב הבא די אבד.

שתי הקבוצות ייפגשו אחת מול השנייה בפעם הראשונה בהיסטוריה. הקזחים עדיין לא כבשו שער בבית העונה בבמה הגדולה ביותר ושתי הקבוצות ינסו למצוא את הניצחון הראשון שלהן העונה בליגת האלופות.

