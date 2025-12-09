צפו בתיעוד מנתב"ג: רונאלד אראוחו נחת בישראל

חשפנו ב”שיחת היום” של ONE מוקדם יותר היום (שלישי) כי רונאלד אראוחו, אחד מעמודי התווך הבולטים של הגנת ברצלונה בשנים האחרונות, צפוי להגיע לישראל, והנה הוא נחת. האורגוואי הגיע לטיול קצר, ביקור כנסיות, אתרים קדושים וקצת זמן להתאווררות. הבלם ביקש לצאת להפסקה קצרה משגרת הלחצים בברצלונה, ובחר דווקא בישראל כיעד שמעניק לו רוגע, רוחניות והזדמנות להתנתק מההמולה שסביבו.

הגעתו של אראוחו מגיעה בתקופה רגישה מבחינתו, לאחר שהורחק מול צ'לסי ומצא את עצמו שוב תחת ביקורת קשה. טעויותיו במשחקים האירופיים האחרונים הפכו אותו למטרה קבועה ללעג ולקולות חיצוניים, מה שהוביל את המועדון להתייחס ברצינות רבה למצבו הנפשי ולהעניק לו תמיכה מלאה. גם ג'רארד פיקה קרא לאחרונה לשמור על בריאותו המנטלית של הבלם והביע תמיכה מוחלטת בהחלטתו לקחת צעד אחורה.

בשבועות האחרונים אראוחו הבהיר לסביבתו כי הוא מרגיש מותש מהלחץ, המקצועי והאישי, וכי הוא זקוק למרחב בטוח כדי לנשום מחדש ולהחזיר לעצמו יציבות. במועדון קיבלו זאת בהבנה, עודדו אותו לקחת את הזמן הדרוש ואף הדגישו כי בריאותו הנפשית קודמת לכל. ביקור בארץ הקודש מעניק לו הזדמנות להתחבר מחדש לעצמו, למצוא שלווה ולשוב עם אנרגיות מחודשות לקראת המשך העונה.

צפו ברונאלד אראוחו בנתב"ג

רונאלד אראוחו בישראל (שחר גרוס)

רונאלד אראוחו מסרב להצטלם עם האוהדים (שחר גרוס)

רונאלד אראוחו בישראל (שחר גרוס)

רונאלד אראוחו מסרב להצטלם עם האוהדים (שחר גרוס)

אוהדי הכדורגל המקומיים עשויים למצוא את עצמם לפתע נתקלים בו בביקור בכנסיות, בטיול לאורך ירושלים או בכניסה לאחד מאתרי התיירות. ביקור שכזה של כוכב בין-לאומי בארץ תמיד מעורר עניין, ובמקרה שלו, הוא גם מספק הצצה נדירה לרגע של אנושיות ופגיעות אצל אחד השחקנים החזקים ביותר על המגרש.

בנתב”ג, כ-15 נערים אוהדי ברצלונה חיכו לאראוחו וניסו להצטלם איתו. השחקן האורוגוואי סירב. הוא לווה במאבטח צמוד ששמר עליו ועל אשתו וניסה למנוע מעשרות אוהדי ברצלונה שהגיעו למקום להתקרב.

אראוחו, הגיע לבוש בקפוצ’ון אפור, שכיסה את ראשו כאשר הוא סירב לדבר עם התקשורת כשניכר היה שהוא רק חיפש לנחות בשקט. לקראת סיום, כשהועבר ליציאה צדדית, הוא הביט לעבר האוהדים, אך כאמור לא דיבר מילה.