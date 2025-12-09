שלב 32 הגדולות בגביע המדינה למחלקות נוער

הגרלת משחקי שלב 32 הגדולות בגביע המדינה התקיימה היום (שלישי) לשנתונים ילדים א’, ילדים ב’, ילדים ג’ וטרום א’. המועד המרכזי לקיום המשחקים הוא ב-16 בדצמבר, כלומר יום שלישי בשבוע הבא, אך ידוע שיהיו משחקים שייערכו גם במועדים אחרים.

ילדים א’

מחזיקת גביע השנתון, מכבי חיפה "קצף", טרם הבטיחה את מקומה בשלב 32 הגדולות. לפנות ערב תתארח הקבוצה בקיבוץ מעגן מיכאל אצל האחות משלוחת חוף הכרמל, למשחק דרבי פנימי הסוגר את סיבוב ג'. הקבוצה המנצחת במשחק זה תארח בשבוע הבא את הפועל ת"א דרום. להלן רשימת המשחקים המלאה.

ההגרלה המלאה:

מכבי נתניה - הפועל א.א פאחם

הפועל ר"ג דרום - מכבי ת"א דרום

הפועל חדרה מערב-הפועל רעננה 2

הפועל גלבוע-בית"ר מעלה אדומים

מ.ס באר שבע - מ.ס אשדוד

מכבי פ"ת צפון - בית"ר עירוני נהריה

מכבי עמק חפר - בני יהודה ת"א

הפועל ר"ג צפון - הפועל ת"א צפון

הפועל כרמיאל 2 - הפועל ראשל"צ

מ.ס רובי שפירא חיפה - הפועל כפר שלם

מכבי קרית גת - בית"ר טוברוק נתניה

הפועל פ"ת - הפועל חיפה

הפועל מרמורק רחובות - הפועל מחנה יהודה פ"ת

המנצחת במשחק בין מכבי חיפה/חוף הכרמל למכבי חיפה "קצף"- הפועל ת"א דרום

מכבי כפר יונה-מכבי ת"א צפון

מ.כ נהלל יזרעאל-מכבי פ"ת דרום

ילדים ב’

בשנתון ילדים ב', בו ייקחו חלק קבוצות מהליגות השונות, נקבע כי מחזיקת הגביע, מכבי ת"א דרום מליגת מרכז, תתארח אצל קבוצה מספר 2 של הפועל הוד השרון מליגת שרון 2. פיינליסטית השנתון מהעונה שעברה, מכבי נתניה, תצא לאחת מהנקודות הדרומיות על מפת הכדורגל, כשתתארח אצל מכבי אשקלון מליגת מרכז 1.

מכבי תל אביב ילדים ב' מניפה את הגביע (שחר גרוס)

ההגרלה המלאה:

הפועל ת"א צפון – מ.ס אשדוד

בית"ר טוברוק נתניה – בית”ר ירושלים

מ.כ נהלל יזרעאל – מכבי כפר סבא מזרח

הפועל ראשל"צ – מכבי בת ים דרום

מכבי פ"ת דרום – הפועל באר שבע

הפועל חוף הכרמל – מכבי פ"ת צפון

מכבי אשקלון – מכבי נתניה

הפועל כפר סבא – מכבי עמק חפר

מ.ס קרית ים 2 – מ.ס באר שבע

מכבי חיפה אפרים – הפועל ר"ג דרום

מכבי רחובות צפון – צעירי טירה

מכבי קרית גת – הפועל חדרה

מכבי ת"א דרום – הפועל הוד השרון 2

מכבי חיפה שמואל – הפועל ת"א דרום

מכבי ת"א צפון – סקציה נס ציונה

מ.כ נווה יוסף חיפה – מ.ס קדימה צורן 2

ילדים ג’

קבוצה מספר 2 של מ.ס רובי שפירא חיפה תארח את מכבי חיפה עודד, שזכתה בעונה שעברה בגביע המדינה בשנתון טרום א'.

ההגרלה המלאה:

מכבי יהוד - הפועל פ"ת דרום

הפועל ראשל"צ - הפועל חדרה

מ.כ ירמיהו חולון דרום - מכבי עמישב פ"ת

הפועל חוף הכרמל - הפועל רמת השרון דרום

הפועל כפר סבא - מכבי הרצליה דרום

המנצחת במשחק בין מכבי אחי נצרת/קריית אתא - מכבי קריית גת

הפועל מחנה יהודה דרום - הפועל ירושלים מזרח

מ.ס רובי שפירא חיפה 2 - מכבי חיפה עודד

הפועל חיפה - מ.ס באר שבע 2

הפועל פ"ת צפון - עליה כפ"ס

מכבי פ"ת - מ.כ מיתר

הפועל הרצליה - מכבי כפר יונה

הפועל ר"ג דרום - הפועל עכו

מכבי ת"א צפון - מכבי פ"ת צפון

קדימה צורן - מ.ס אשדוד

מכבי ת"א דרום - הפועל ב"ש

טרום א’

הגרלת משחקי הגביע מזמנת לנו משחק דרבי, בשנתון טרום א' יהיה זה על טהרת ליגת מרכז. בני יהודה ת"א תארח את קבוצת הצפון של מכבי ת"א.

שחקני מכבי חיפה טרום א' חוגגים זכייה בגביע המדינה (שחר גרוס)

ההגרלה המלאה:

הפועל פ"ת צפון - מ.כ נווה יוסף

הפועל באר שבע - מ.ס שפרעם

בני יהודה ת"א - מכבי ת"א צפון

מכבי קריית אתא - הפועל ת"א צפון

סקציה נס ציונה - הפועל א.א פאחם

מכבי רחובות צפון - מ.ס באר שבע

מ.ס קדימה צורן - הפועל חיפה

מכבי קריית גת - הפועל חוף הכרמל

עליה כפר סבא - הפועל ראשל"צ

מכבי פ"ת - מכבי באר שבע מזרח

הפועל ר"ג צפון - הפועל כפר סבא

בני א.א פאחם - הפועל ירושלים מזרח

הפועל ברנר - הפועל הוד השרון צפון

מכבי חיפה ישעיהו - הפועל ר"ג

מ.כ גני תקווה - מכבי נתניה