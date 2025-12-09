צמד ענק של חלאילי לא הספיק לסן ז'ילואז

השחקן המצטיין
ענאן חלאילי, ציון: 9
הישראלי כיכב עם צמד, בנוסף הכל עבר דרכו וגם הגנתית לא עברו אותו
השחקן המאכזב
קייל שרפן, ציון: 4
השוער היה אשם בלעדי בגול הראשון ששינה את כל המומנטום במשחק
כמה קרוב: אוניון סן ז’ילואז הפסידה 3:2 הערב (שלישי) למארסיי. ענאן חלאילי כיכב עם צמד גדול, איגור פיישאו וצמד של מייסון גרינווד קבעו את תוצאת המשחק. שני שערים של הבלגים נפסלו בדקות הסיום בעקבות נבדלים קטנים מאוד.
הקבוצה של חלאילי הובילה כבר בדקה החמישית משער בכורה במפעל של הכוכב הישראלי, אבל האורחת הפכה את התוצאה עוד לפני המחצית, ובדקה ה-58 עלתה כבר ל-1:3.
הבלגים שלטו בכדור יותר בכל שלבי המשחק, אבל ספגו מהתקפות מתפרצות של הצרפתים. הקיצוני הישראלי הצליח לכבוש בדקה ה-71 ולהחזיר את התקווה לקבוצתו, אבל כאמור זה לא הספיק נגד הקבוצה של דה זרבי.
ענאן חלאילי כבש את שער הבכורה שלו בליגת האלופות, וכמובן גם את הצמד הראשון שלו במפעל. אחרי שנבחר במחזור הקודם לנבחרת המחזור, הערב הקיצוני הישראלי הוכיח בשנית שמקומו ברמות הגבוהות של אירופה.
אלופת בלגיה נשארה קרובה מאוד למקום המוביל לפלייאוף, אבל עדיין מסתכלת עליו מבחוץ. הצרפתים מנגד ביססו את מקומם כרגע בשלב הבא. ביום ראשון הקבוצה של חלאילי תפגוש את שרלואה במסגרת המקומית, ומארסיי תארח את מונאקו בליגה הצרפתית.
מחצית שניה
-
'90+2
- אוסאינו ניאנג יצא רוס סייקס נכנס במקומו
-
'89
- לאחר שכבש את השער החלוץ הוריד חולצה וקיבל כרטיס צהוב, השער בוטל הכרטיס לא
-
'89
- שוב זה קורה: פרומס דייויד כבר כבש, אבל שוב ה-VAR פסל את השער בנבדל קטן מאוד
-
'88
- כובש הצמד יצא, רוביניו וז נכנס במקומו
-
'88
- אובמיאנג שהיה חלש מאוד יצא, קונדוגביה נכנס במקומו
-
'82
- קווין רודריגס יצא ומרק גיגר נכנס במקומו
-
'82
- קמיאל ואן דה פרה נפצע והוחלף על ידי מתיה רסמוסן
-
'80
- אוסאינו ניאנג קיבל את הכרטיס הצהוב
-
'76
- כואב: קווין מק אליסטר כבר השווה את התוצאה, אבל השופט שרק לנבדל מאוד מאוד גבולי
-
'71
- שער! ענאן חלאילי מחזיר את סן ז’ילואז למשחק: הישראלי עצר כדור שנהדף מההגנה על החזה, ושחרר טיל פינה הרחוקה ולרשת, וזה 3:2
-
'68
- אדם זורגנה קיבל את הכרטיס הצהוב אחרי שטען בפני השופט על פנדל, שלטענתו היה צריך להישרק
-
'65
- חלאילי קיבל כדור בצד הימיני של הרחבה, ובמקום להעביר כדור רוחב הוא ניסה לבעוט, אבל זה הלך גבוה
-
'63
- פרומיס דייויס נכנס במקומו של ראול פלורוש
-
'63
- סופיאן בופאל החליף את רוב שופס
-
'59
- קריסטיאן ברגס ספג את הכרטיס הצהוב
-
'58
- שער! מארסיי כבר ב-1:3: שוב פעם הצרפתים יצאו להתקפה מתפרצת שהמארחת לא הצליחה לבלום. מייסון גרינווד קיבל את הכדור וחדר לרחבה, הטעה את המגן שלו ובעט לפינה הרחוקה ולרשת
-
'46
- טימותי וואה פינה את מקומו ללאונרדו באלרדי
מחצית ראשונה
-
'41
- שער! מארסיי הפכה את התוצאה: התקפת מעבר גדולה של האורחת, מייסון גרינווד רץ מהחצי עד לרחבה, ומסר לאובמיאנג שהחזיר לקיצוני האנגלי שהפציץ לרשת, וזה 1:2 לצרפתים.
-
'38
- בעיטה ראשונה מאז השער של חלאילי. רוב שופס קיבל כדור במרחק כ-20 מטרים מהשער ובעט, אבל הכדור שלו הלך גבוה והחוצה.
-
'35
- למרות שהיא שולטת ב-70% מהזמן בכדור, אלופת בלגיה הגיעה רק לבעיטה אחת לשער, כנגד שבעה של האורחת.
-
'35
- כובש השער של מארסיי, ניסה לבצע בעיטת מספרת אבל הכדור של פיישאו הלך גבוה והחוצה
-
'33
- טימותי וואה פרץ למרכז אחרי דריבל גדול באגף נגד שלושה מגנים. אבל הבעיטה שלו הלכה שמאלה מידי והחוצה
-
'29
- מייסון גרינווד קיבל את הכדור באגף ימין וחתך מרכז, אבל ההגנה של הבלגים בלמה את הבעיטה שלו לכיוון השער.
-
'28
- טימותי וואה קיבל את הכרטיס הצהוב לאחר עבירה מיותרת
-
'20
- אחרי 20 דקות הקבוצה של חלאילי שולטת עם 79% שליטה בכדור כנגד 21% בלבד של האורחת
-
'15
- שער! מארסיי השוותה ל-1:1: מהלך מאגף שמאל עם שמירה לקויה של המארחת, הכדור הגיע למרכז אל פייר אמריק אובמיאנג שבעט בנגיעה, הדיפה רעה של השוער ואיגור פיישאו כבש מקרוב
-
'5
- שער! סן ז'ילואז עלתה ל-0:1: ענאןןןןן חלאילי! כבש את שער הבכורה שלו בליגת האלופות. הכדור הגיע לקיצוני הישראלי בדיוק איפה שהוא אוהב באגף ימין, חתך למרכז והפציץ לפינה הקרובה
-
'1
- ז'ואאו פניירו הוציא לדרך את ההתמודדות