הוגרל סיבוב ד' בגביע המדינה לנערים א'-ב' ונוער

ההתאחדות לכדורגל הגרילה היום (שלישי) את משחקי סיבוב ד' בגביע המדינה לנוער (שנתוני 2008-2006), גביע המדינה לנערים א' (שנתון 2009) וגביע המדינה לנערים ב' (שנתון 2010). מדובר בהגרלת סיבוב ד', 32 הגדולות, טרם שמינית הגמר, כולל קבוצות ליגת העל לנוער, לצד אלו שהעפילו מן השלבים המוקדמים יותר. הגרלת 64 האחרונות בגביע המדינה לנערים ג', הגרלה ממוחשבת.

יש לציין כי משחקי סיבוב ד' בנוער ובנערים א' יתקיימו ב-10/01/2026 או בתאריכים הסמוכים לו, בעוד בנערים ב' ומטה, המשחקים הללו יתקיימו כבר באזור ה-16/12. משחקי שמינית הגמר בגביע המדינה לנוער צפויים להתקיים ב-10/02/2026. משחקי רבע הגמר עתידים להתקיים ב-10/03/2026.

בתוך כך, משחקי חצי הגמר עשויים להתקיים סביב התאריך 29/04 והגמר, לעונת המשחקים 2025/26, צפוי להתקיים ב-26/05/2026. בעונה החולפת, את גביע המדינה לנוער, הניפה מכבי פתח תקווה, לאחר 1:3 על הפועל חדרה, שירדה לליגה הלאומית לנוער, זאת משערים של לירן חזן, יניב פרץ ואביב יפת. רואד סייף הבקיע לחדרה.

סיבוב ד', גביע המדינה לנוער

הפועל בית שאן – הפועל רמת גן

הפועל תל אביב – הפועל הוד השרון

הפועל חיפה – מ.ס. צעירי כפר כנא

מכבי נתניה – הפועל פרדסיה

הפועל ירושלים – מכבי חיפה

מכבי פתח תקווה – גדנ"ע תל אביב

בית"ר ירושלים – בני יהודה ת"א

בני סכנין – הפועל עכו

בית"ר נורדיה ירושלים – מכבי יפו

הפועל קריית שמונה – מ.ס אשדוד

הפועל עפולה – מכבי תל אביב

שמשון תל אביב – עירוני טבריה

הפועל כפר סבא – הפועל פתח תקווה

הפועל באר שבע – הכח מכבי עמידר רמת גן

הפועל רעננה – הפועל ניר רמת השרון

מ.ס רמלה – מכבי יבנה

סיבוב ד', גביע המדינה לנערים א'

בני יהודה ת"א – הפועל באר שבע

הפועל מרמורק – מ.כ ירמיהו חולון

גדנ"ע תל אביב – הפועל ראשון לציון

הפועל טירת הכרמל – מ.ס קריית ים

בית"ר ירושלים – בני סכנין

מכבי פתח תקווה צפון – מכבי תל אביב עודד

הפועל הוד השרון – מכבי צור שלום קריית ביאליק

הפועל תל אביב – מכבי הרצליה

מ.ס כפר קאסם – מכבי עמק חפר

הפועל כפר סבא – הפועל חדרה

שמשון תל אביב – הפועל רעננה

הפועל רמת גן – מכבי חיפה

מ.ס גליל גולן – הפועל פתח תקווה

הפועל עירוני כרמיאל – איחוד בני באקה

הפועל ירושלים – מכבי נתניה

מכבי יפו – מ.כ נווה יוסף

סיבוב ד', גביע המדינה לנערים ב'

הפועל הוד השרון – מכבי בני ריינה

סקציה נס ציונה – בני סכנין

מכבי יבנה – מכבי פתח תקווה

מ.כ נהלל יזרעאל 1 – הפועל רעננה

איחוד בני באקה – בית"ר נורדיה ירושלים

מכבי כפר סבא – הפועל הרצליה

הפועל מרמורק – מכבי קריית גת 2

הפועל רעננה 'צו פיוס' – בני יהודה ת"א

מכבי עמישב פתח תקווה – מכבי נתניה

הפועל תל אביב – בית"ר ע. מעלה אדומים

בית"ר ירושלים – שמשון תל אביב

הפועל פתח תקווה – הפועל כפר סבא

הפועל טירת הכרמל – מ.ס דימונה

הפועל באר שבע – עירוני טבריה

הפועל ירושלים – מכבי צור שלום קריית ביאליק

מכבי תל אביב – מ.כ נווה יוסף

סיבוב ד', 64 הגדולות, בנערים ג'

מ.ס פרדס חנה כרכור - מכבי הרצליה ב'

מכבי שוהם - מ.ס. דימונה

סקציה נס ציונה - מכבי קריית גת

הפועל עירוני עראבה - הפועל פתח תקווה

הפועל תל אביב - הפועל מטה אשר

מכבי הרצליה - הפועל באר שבע

מ.כ ירמיהו חולון - צעירי אום אל פאחם

מ.כ מזכרת בתיה - מכבי תל אביב

הפועל ראשון לציון - הפועל הוד השרון צפון

בית"ר חיפה - הפועל לב השרון

הפועל חדרה מערב - הפועל מרמורק

בני יהודה ת"א - מכבי נתניה

הפועל ניר רמת השרון - מכבי סקציה מעלות תרשיחא

מכבי חיפה גולדשנפלד - מכבי רמת חן השקמה

הפועל הוד השרון - מכבי צור שלום קריית ביאליק

הפועל חיפה 1 - מכבי אחי נצרת

הפועל כפר סבא - הפועל כפר שלם

מ.ס איחוד דרום השרון - בית"ר ירושלים

מ.ס רמלה - מכבי כפר סבא מזרח

הפועל מחנה יהודה - מכבי עירוני אשדוד

מכבי אשקלון - מכבי רחובות

מ.ס קדימה צורן - מכבי עמישב פתח תקווה

בית"ר נהריה - בני יהוד

מכבי פתח תקווה - מ.כ נווה יוסף

מכבי השרון נתניה - בית"ר תל אביב חולון 1

הפועל ע. באקה אל גרבייה - הפועל קריית שמונה

הפועל עכו - שמשון תל אביב

הפועל רמת גן דרום - מ.ס אשדוד

מכבי חיפה מקס - הפועל עירוני כרמיאל

מכבי יפו - הפועל איחוד בני ג'ת