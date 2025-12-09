הרכבים וציונים



דן גלזר (רויטרס) דן גלזר (רויטרס)

המחזור השישי של ליגת האלופות נפתח לו כעת, כאשר בשעה זו מתקיים משחקן מסקרן במיוחד באצטדיון אסטאנה בין קייראט של דן גלזר ועופרי ארד לבין אולימפיאקוס, כאשר אקס מכבי חיפה, שאף כבש והיה קפטן נגד אינטר, נפצע ולא בסגל של הקזחים.

הקזחים, שלקחו את האליפות המקומית ואצלם הליגה כבר נגמרה, מגיעים לאחר שהפסידו 3:2 במחזור הקודם של ליגת האלופות לקופנהאגן. משחק לפני כן, הפסידו 2:1 לנראזורי בסן סירו כשעופרי ארד כאמור הבקיע שער גדול בנגיחה והוחלף בדקה ה-71 בעקבות פציעה. דן גלזר שיחק במשחק האחרון באלופות והוחלף בדקה ה-64.

אלופת יוון נמצאת בתקופה טובה בזירה המקומית כשהיא במקום הראשון ובמשחק האחרון ניצחה הקבוצה מפיראוס 0:3 את אופי כרתים. מצבם בזירה האירופית לא נראה זוהר במיוחד, היוונים נמצאים במקום ה-33 בטבלה ערב המחזור כשלא ניצחו כלל והחלום לעלות לשלב הבא די אבד.

שתי הקבוצות ייפגשו אחת מול השנייה בפעם הראשונה בהיסטוריה. הקזחים עדיין לא כבשו שער בבית העונה בבמה הגדולה ביותר ושתי הקבוצות ינסו למצוא את הניצחון הראשון שלהן העונה בליגת האלופות.