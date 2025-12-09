יום שלישי, 09.12.2025 שעה 17:58
יום שלישי, 09/12/2025, 17:30אצטדיון אסטאנהליגת האלופות - מחזור 6
אולימפיאקוס
דקה 28
0 0
שופט: חוסה מריה סאנצ'ס מרטינס
קייראט
ליגת האלופות 25-26
151-145ארסנל1
128-195פאריס סן-ז'רמן2
126-155באיירן מינכן3
123-125אינטר4
125-125ריאל מדריד5
1011-175בורוסיה דורטמונד6
106-125צ'לסי7
105-115ספורטינג ליסבון8
105-105מנצ'סטר סיטי9
105-65אטאלנטה10
94-115ניוקאסל11
910-125אתלטיקו מדריד12
98-105ליברפול13
97-85גלאטסראיי14
88-135פ.ס.וו. איינדהובן15
87-105טוטנהאם16
810-85באייר לברקוזן17
710-125ברצלונה18
79-85קרבאח אגדם19
79-65נאפולי20
66-85מארסיי21
610-105יובנטוס22
68-65מונאקו23
67-45פאפוס24
612-55אוניון סט. ז'ילואז25
413-85קלאב ברוז'26
49-45אתלטיק בילבאו27
414-75איינטרכט פרנקפורט28
414-75פ.צ. קופנהאגן29
38-45בנפיקה ליסבון30
38-25סלביה פראג31
211-75בודה גלימט32
213-55אולימפיאקוס33
110-25ויאריאל34
114-45קייראט35
016-15אייאקס36
מערכת ONE | 09/12/2025 17:30
הרכבים וציונים
 
 
דן גלזר (רויטרס)
דן גלזר (רויטרס)

המחזור השישי של ליגת האלופות נפתח לו כעת, כאשר בשעה זו מתקיים משחקן מסקרן במיוחד באצטדיון אסטאנה בין קייראט של דן גלזר ועופרי ארד לבין אולימפיאקוס, כאשר אקס מכבי חיפה, שאף כבש והיה קפטן נגד אינטר, נפצע ולא בסגל של הקזחים.

הקזחים, שלקחו את האליפות המקומית ואצלם הליגה כבר נגמרה, מגיעים לאחר שהפסידו 3:2 במחזור הקודם של ליגת האלופות לקופנהאגן. משחק לפני כן, הפסידו 2:1 לנראזורי בסן סירו כשעופרי ארד כאמור הבקיע שער גדול בנגיחה והוחלף בדקה ה-71 בעקבות פציעה. דן גלזר שיחק במשחק האחרון באלופות והוחלף בדקה ה-64.

אלופת יוון נמצאת בתקופה טובה בזירה המקומית כשהיא במקום הראשון ובמשחק האחרון ניצחה הקבוצה מפיראוס 0:3 את אופי כרתים. מצבם בזירה האירופית לא נראה זוהר במיוחד, היוונים נמצאים במקום ה-33 בטבלה ערב המחזור כשלא ניצחו כלל והחלום לעלות לשלב הבא די אבד.

שתי הקבוצות ייפגשו אחת מול השנייה בפעם הראשונה בהיסטוריה. הקזחים עדיין לא כבשו שער בבית העונה בבמה הגדולה ביותר ושתי הקבוצות ינסו למצוא את הניצחון הראשון שלהן העונה בליגת האלופות.

מחצית ראשונה
  • '22
  • החמצה
  • שוב אנרבקוב שוער קייראט הציל את קבוצתו כשהדף בעיטה טובה של אל כעבי
  • '21
  • החלטת שופט
  • שער של אל כעבי נפסל בגלל נבדל ברור
  • '18
  • החמצה
  • הצלה גדולה של אנרבקוב, שוער קייראט, שהדף נגיחה של אל כעבי
  • '13
  • כרטיס צהוב
  • צהוב ראשון במשחק, להזה מאוליפיאקוס, שעצר בעבירה מתפרצת מסוכנת של קייראט
  • '6
  • החמצה
  • הזדמנות נוספת לאולימפיאקוס שעדיפה, אל כעבי נגח מעל לשער ממצב טוב
  • '4
  • החמצה
  • ההזדמנות הראשונה במשחק היא של אוליפיאקוס, שיקיניו בעט ממצב טוב החוצה
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט חוסה מריה הוציא את המשחק לדרך
