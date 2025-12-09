סמדר פינטוב נבחרה למועצת איגוד השייט העולמי

סמדר פינטוב, מנכ"לית איגוד השייט בישראל, מונתה למועצת איגוד השייט העולמי ושם היא תייצג את קבוצת מדינות הים התיכון, שכוללת את צרפת, איטליה, יוון, טורקיה, לבנון, סן מרינו, מלטה, מונאקו, קפריסין וישראל.

לפניה ישבה במועצה קורין מגריין מצרפת, שכיהנה כנציגת הקבוצה, והיא נבחרה לאחרונה לתפקיד סגנית הנשיא של איגוד השייט העולמי. לכן, האיגוד פנה לקבוצת המדינות וביקשה לבחור נציגה חדשה. עוד לפני כן, בפגישה של הקבוצה באתונה בסוף ספטמבר, הוחלט פה אחד שבמידה שמגריין תיבחר, פינטוב תהיה זו שתחליף אותה במועצה.

המועצה, שכוללת כ-42 חברים, היא הגוף המחליט על המדיניות, החוקים וההנחיות בשייט העולמי ומייעץ לאסיפה הכללית בנושאים כמו תוכנית התחרויות, הציוד והמשחקים האולימפיים. פינטוב מצטרפת לשני נציגי קבוצת מדינות הים התיכון, שמכהנים כבר במועצה, מיוון ואיטליה, ותשתתף בישיבת המועצה הראשונה מחר.

המדליסטים הישראלים בשייט (World sailing)

המינוי מגיע על רקע תקופה מאתגרת עבור הספורט הישראלי בעולם ועבור פינטוב אישית. כפי שפורסם ב-ONE, לפני כחודש, פינטוב נאלצה לנטוש את האסיפה הכללית של איגוד השייט העולמי באירלנד, לאחר שמפגינים פרו-פלסטינים קיימו הפגנות מול המלון בו שהתה ומול אולם הכנסים בו נאמה. המפגינים אף פרצו בשלב מסוים לבית המלון.

“אני מודה לקבוצת המדינות שהביעו בי אמון”, אמרה סמדר פינטוב. “זה לא פשוט בתקופה כזו, בעיקר לאור המאורעות האחרונים שאילצו אותי לעזוב את אירלנד. הפגנת האמון בי ובישראל בעת הזו זה לא עניין טריוויאלי. תודה גדולה להנהלת איגוד השייט בישראל על התמיכה בי ואישור המועמדות שלי לקאונסיל.

“אחד הנושאים החשובים העומדים לפתחנו בתקופה הקרובה היא בחינת פורמט התחרות של דגמי הגלישה והסירות למשחקים האולימפיים. בתור מדינה מובילה בדגם יש חשיבות עליונה בבחירת הפורמט הנכון ומן הסתם נעסוק בו רבות בטווח הקרוב”, הוסיפה פינטוב.

שי בובר, שעומד בראש איגוד השייט הישראלי, ציין: “הבחירה בסמדר למועצה היא הבעת אמון בתפקודה בתוך קבוצת המדינות שלנו. סמדר פעילה למעלה מעשור בזירה הבינלאומית והבחירה בה חשובה לאיגוד השייט ומביעה הערכה כלפיי פועלה. אני מאחל לה המשך עשייה ברוכה ובתקווה שנצליח להביא אירועים בינלאומיים לישראל”.