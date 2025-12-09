עם מהפך: באיירן מינכן ניצחה 1:3 את ספורטינג

דעת המבקר

השחקן המצטיין לנארט קרל, ציון: 8

פשוט ילד פלא לנארט קרל, ציון: 8פשוט ילד פלא השחקן המאכזב אדוארדו קוורזמה, ציון: 5

לא הצליח להתמודד עם ההתקפה הבווארית אדוארדו קוורזמה, ציון: 5לא הצליח להתמודד עם ההתקפה הבווארית

הרכבים וציונים

אחרי שנפתח מוקדם יותר היום (שלישי) עם ההפסד של קייראט אלמטי של דן גלזר 1:0 לאולימפיאקוס, המחזור השישי של ליגת האלופות נמשך הערב עם משחק נהדר באליאנץ ארנה, בסיומו באיירן מינכן גברה 1:3 על ספורטינג ליסבון.

המשחק היה הרבה יותר צמוד מהמצופה. הפורטוגלים הציגו בסך הכל כדורגל לא רע בכלל, אך לא הצליחו לבסוף להתמודד עם הדורסנות, הניסיון של המכונה הבווארית, שנעזרה כמובן בקהל הביתי התומך שלה ורשמה ניצחון נוסף בליגת האלופות, ולמעשה היא מושלמת במפעל אחרי שישה משחקים למעט ההפסד 3:1 לארסנל באמירויות.

המחצית הראשונה הסתיימה ב-0:0, זאת למרות שלשתי הקבוצות היו מצבים טובים לכבוש. אצל באיירן, שער של ילד הפלא, לנארט קרל, נפסל בשל נבדל, והכוכב הגדול של הקבוצה, הארי קיין, נעצר רק בקורה. מנגד, בעיטה טובה של לואיס סוארז, חלוצה של ספורטינג, נעצרה אצל מנואל נוייר.

בדקה ה-53, ג’ושוע קימיך דחק בטעות לשער הלא נכון והפורטוגלים עלו ליתרון מפתיע, אולם זה לא החזיק זמן רב עד שהגרמנים התפוצצו. בדקה ה-65, סרג’ גנאברי הגיע ראשון לכדור קרן ודחק מקרוב את השוויון. ארבע דקות לאחר מכן, לנארט קרל הנהדר השלים את המהפך עם בעיטה נהדרת מתוך הרחבה, בעוד בדקה ה-77 ג’ונתן טה בעט מתוך הרחבה אל הרשת וחתם את תוצאת המשחק.