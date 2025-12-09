יום ראשון, 14.12.2025 שעה 04:02

הארי קיין וסרג' גנאברי חוגגים (IMAGO)

עם מהפך: באיירן מינכן ניצחה 1:3 את ספורטינג

שער עצמי של קימיך העלה את האורחת ליתרון מפתיע (53'), אך גנבארי (65'), קרל (69') וטה (77') רשמו מהפך בזק לטובת הבווארים, שהמשיכו בכושר הנפלא

מערכת ONE | 09/12/2025 19:45
יום שלישי, 09/12/2025, 19:45אצטדיון אליאנץ ארנהליגת האלופות - מחזור 6
ספורטינג ליסבון
הסתיים
3 1
שופט: ניק וולש (ציון: 7)
באיירן מינכן
ליגת האלופות 25-26
181-176ארסנל1
157-186באיירן מינכן2
138-196פאריס סן-ז'רמן3
136-126מנצ'סטר סיטי4
136-86אטאלנטה5
124-126אינטר6
127-136ריאל מדריד7
1212-156אתלטיקו מדריד8
128-116ליברפול9
1113-196בורוסיה דורטמונד10
117-136טוטנהאם11
106-136ניוקאסל12
108-136צ'לסי13
108-126ספורטינג ליסבון14
1011-146ברצלונה15
98-116מארסיי16
910-126יובנטוס17
98-86גלאטסראיי18
98-76מונאקו19
912-106באייר לברקוזן20
811-156פ.ס.וו. איינדהובן21
713-106קרבאח אגדם22
711-66נאפולי23
716-106פ.צ. קופנהאגן24
68-66בנפיקה ליסבון25
69-46פאפוס26
615-76אוניון סן ז'ילואז27
59-46אתלטיק בילבאו28
513-66אולימפיאקוס29
416-86איינטרכט פרנקפורט30
416-86קלאב ברוז'31
313-96בודה גלימט32
311-26סלביה פראג33
318-56אייאקס34
113-46ויאריאל35
115-46קייראט36
דעת המבקר
השחקן המצטיין
לנארט קרל, ציון: 8
פשוט ילד פלא
השחקן המאכזב
אדוארדו קוורזמה, ציון: 5
לא הצליח להתמודד עם ההתקפה הבווארית
הרכבים וציונים
 
 

אחרי שנפתח מוקדם יותר היום (שלישי) עם ההפסד של קייראט אלמטי של דן גלזר 1:0 לאולימפיאקוס, המחזור השישי של ליגת האלופות נמשך הערב עם משחק נהדר באליאנץ ארנה, בסיומו באיירן מינכן גברה 1:3 על ספורטינג ליסבון.

המשחק היה הרבה יותר צמוד מהמצופה. הפורטוגלים הציגו בסך הכל כדורגל לא רע בכלל, אך לא הצליחו לבסוף להתמודד עם הדורסנות, הניסיון של המכונה הבווארית, שנעזרה כמובן בקהל הביתי התומך שלה ורשמה ניצחון נוסף בליגת האלופות, ולמעשה היא מושלמת במפעל אחרי שישה משחקים למעט ההפסד 3:1 לארסנל באמירויות.

המחצית הראשונה הסתיימה ב-0:0, זאת למרות שלשתי הקבוצות היו מצבים טובים לכבוש. אצל באיירן, שער של ילד הפלא, לנארט קרל, נפסל בשל נבדל, והכוכב הגדול של הקבוצה, הארי קיין, נעצר רק בקורה. מנגד, בעיטה טובה של לואיס סוארז, חלוצה של ספורטינג, נעצרה אצל מנואל נוייר.

בדקה ה-53, ג’ושוע קימיך דחק בטעות לשער הלא נכון והפורטוגלים עלו ליתרון מפתיע, אולם זה לא החזיק זמן רב עד שהגרמנים התפוצצו. בדקה ה-65, סרג’ גנאברי הגיע ראשון לכדור קרן ודחק מקרוב את השוויון. ארבע דקות לאחר מכן, לנארט קרל הנהדר השלים את המהפך עם בעיטה נהדרת מתוך הרחבה, בעוד בדקה ה-77 ג’ונתן טה בעט מתוך הרחבה אל הרשת וחתם את תוצאת המשחק.  

מחצית שניה
  • '90+4
  • החלטת שופט
  • השופט ניק וולש שרק לסיום ההתמודדות!
  • '90+3
  • כרטיס צהוב
  • קונארד ליימר ראה את הכרטיס הצהוב
  • '90+2
  • חילוף
  • חילוף בבאיירן מינכן: הארי קיין פינה את מקומו לניקולס ג'קסון
  • '90+2
  • חילוף
  • חילוף בספורטינג ליסבון: ז'ואו סימואש פינה את מקומו לחודמשא מוריטה
הארי קיין בועט (IMAGO)הארי קיין בועט (IMAGO)
  • '85
  • חילוף
  • יוסיפ סטאניסיץ' פינה את מקומו להירוקי איטו
  • '85
  • חילוף
  • אלכסנדר פאבלוביץ' פינה את מקומו ללאון גורצקה
  • '85
  • חילוף
  • חילוף משולש בבאיירן מינכן: סרג' גנאברי פינה את מקומו לאלפונסו דייויס
  • '80
  • חילוף
  • גני קטמו פינה את מקומו לפוטיס יואנידיס
  • '80
  • חילוף
  • חילוף כפול בספורטינג ליסבון: אדוארדו קוורזמה פינה את מקומו לג'ורגיוס וגיאנידיס
ג'ונתן טה בטירוף עם החברים (IMAGO)ג'ונתן טה בטירוף עם החברים (IMAGO)
  • '77
  • שער
  • שער! באיירן מינכן עלתה ל-1:3: סרג' גנאברי הגיע להגבהה, נגח מצד שמאל של הרחבה ומצא במרכז הרחבה את ג'ונתן טה, שבעט פנימה
  • '76
  • חילוף
  • חילוף בבאיירן מינכן: לנארט קרל פינה את מקומו לרפאל גריירו
  • '71
  • כרטיס צהוב
  • מורטן חיולמאנד ראה גם הוא את הכרטיס הצהוב
  • '71
  • כרטיס צהוב
  • ג'ושוע קימיך ראה את הכרטיס הצהוב
לנארט קרל בטירוף (IMAGO)לנארט קרל בטירוף (IMAGO)
  • '69
  • שער
  • שער! באיירן מינכן עלתה ל-1:2: קונארד ליימר מצא ברחבה את לנארט קרל, שהשתלט מצוין ושלח ישר בעיטה אל הרשת
  • '66
  • חילוף
  • חילוף בספורטינג ליסבון: אליסון סנטוס פינה את מקומו לריקרדו מנגאס
סרג' גנאברי חוגג עם החברים (IMAGO)סרג' גנאברי חוגג עם החברים (IMAGO)
  • '65
  • שער
  • שער! באיירן מינכן השוותה ל-1:1: סרג' גנאברי התגנב מאחור, הגיע ראשון לכדור קרן שהוגבה מצד ימין ובעט פנימה
שחקני ספורטינג ליסבון חוגגים (IMAGO)שחקני ספורטינג ליסבון חוגגים (IMAGO)
  • '53
  • שער עצמי
  • שער! ספורטינג ליסבון עלתה ל-0:1: ג'ושוע קימיך דחק מקרוב לשער הלא נכון
מחצית ראשונה
  • '43
  • החמצה
  • לנארט קרל חדר אל הרחבה עם מבצע אישי נהדר ושלח בעיטה טובה ברגל ימין, אך רוי סילבה הדף
מייקל אוליסה (IMAGO)מייקל אוליסה (IMAGO)
  • '37
  • החמצה
  • הארי קיין שלח בעיטה מסף הרחבה ברגל שמאל, אך הכדור נעצר בקורה
  • '22
  • החמצה
  • לואיס סוארז הגיע לכדור רוחב ובעט, אך מנואל נוייר רשם הצלה ענקית ביד אחת
השופט מספק הסברים לשני הקפטנים (IMAGO)השופט מספק הסברים לשני הקפטנים (IMAGO)
  • '4
  • החלטת שופט
  • סרג' גנארי הגביה מצד שמאל ללנארט קרל, ששלח בעיטה נהדרת אל הרשת, אך השער נפסל בשל עמדת נבדל
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט ניק וולש שרק לפתיחת ההתמודדות!
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל