יום שלישי, 09.12.2025 שעה 16:21
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
4020-4716ברצלונה1
3615-3216ריאל מדריד2
3513-3115ויאריאל3
3115-2816אתלטיקו מדריד4
2716-1915אספניול5
2419-2515בטיס6
2320-1516אתלטיק בילבאו7
2017-1315חטאפה8
1917-1815אלצ'ה9
1919-1815סלטה ויגו10
1815-1315אלאבס11
1716-1315ראיו וייקאנו12
1724-2015סביליה13
1622-1915ריאל סוסיאדד14
1518-1415אוססונה15
1523-1415ולנסיה16
1422-1515מיורקה17
1229-1315ג'ירונה18
1022-715אוביידו19
928-1615לבאנטה20

ריאל מדריד מול טלאברה, ברצלונה מול גוודלחרה

הגרלות נוחות לשתי הפיינליסטיות, שיפגשו ב-32 האחרונות בגביע קבוצות מתחתית הליגה ה-3. בנוסף: אתלטיקו מדריד תתארח אצל באלרס, סביליה אצל אלאבס

|
לאמין ימאל ואלברו קאררס (רדאד ג'בארה)
לאמין ימאל ואלברו קאררס (רדאד ג'בארה)

הגרלת שלב 32 הגדולות בגביע המלך הספרדי נערכה היום (שלישי) וזימנה לנו דרמה, כאשר ריאל מדריד הוגרלה נגד טלאברה דה לה ריינה וברצלונה תפגוש את גוודלחרה. גם הקבוצה של האנזי פליק וגם זו של צ’אבי אלונסו ייצאו למשחק חוץ. אתלטיקו מדריד קיבלה גם היא הגרלה נוחה בצורת אתלטיקו באלרס.

נזכיר, בעונה שעברה ברצלונה היא זו שזכתה בתואר והיא המחזיקה המכהנת, כאשר היא תנסה לעשות זאת שוב העונה. ריאל מדריד הגיעה אשתקד עד לגמר, רק כדי להפסיד 3:2 כאמור לקטלונים במשחק מדהים בהארכה, עם אותו שער ענק של ז’ול קונדה בדקה ה-116. המשחקים יהיו בין ה-16 ל-18 בדצמבר.

גוודלחרה, היריבה של ברצלונה, היא במקום ה-17 בבית א’ בליגה השלישית בספרד עם ארבעה ניצחונות, חמש תוצאות תיקו ושישה הפסדים ב-15 משחקים עד כה עונה. גם היריבה של ריאל מהליגה השלישית, כשהיא במקום האחרון, ה-20, עם שלושה ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו ותשעה הפסדים באותו הבית.

ההגרלה המלאה

אוריינסה – אתלטיק בילבאו
אתלטיקו באלרס – אתלטיקו  מדריד
טלאברה דה לה ריינה – ריאל מדריד
גוודלחרה – ברצלונה
ריאל מורסיה – ריאל בטיס
אלדנס – ריאל סוסיאדד
בורגוס – חטאפה
לאונסה – לבאנטה
אייבר – אלצ’ה 
דפורטיבו לה קורוניה – מאיורקה
ראסינג סנטאנדר – ויאריאל
ספורטינג חיחון – ולנסיה
הואסקה – אוסאסונה
גראנדה – ראיו ואיקאנו
אלבסטה – סלטה ויגו
אלאבס – סביליה

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */