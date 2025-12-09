ריאל מדריד מול טלאברה, ברצלונה מול גוודלחרה

הגרלת שלב 32 הגדולות בגביע המלך הספרדי נערכה היום (שלישי) וזימנה לנו דרמה, כאשר ריאל מדריד הוגרלה נגד טלאברה דה לה ריינה וברצלונה תפגוש את גוודלחרה. גם הקבוצה של האנזי פליק וגם זו של צ’אבי אלונסו ייצאו למשחק חוץ. אתלטיקו מדריד קיבלה גם היא הגרלה נוחה בצורת אתלטיקו באלרס.

נזכיר, בעונה שעברה ברצלונה היא זו שזכתה בתואר והיא המחזיקה המכהנת, כאשר היא תנסה לעשות זאת שוב העונה. ריאל מדריד הגיעה אשתקד עד לגמר, רק כדי להפסיד 3:2 כאמור לקטלונים במשחק מדהים בהארכה, עם אותו שער ענק של ז’ול קונדה בדקה ה-116. המשחקים יהיו בין ה-16 ל-18 בדצמבר.

גוודלחרה, היריבה של ברצלונה, היא במקום ה-17 בבית א’ בליגה השלישית בספרד עם ארבעה ניצחונות, חמש תוצאות תיקו ושישה הפסדים ב-15 משחקים עד כה עונה. גם היריבה של ריאל מהליגה השלישית, כשהיא במקום האחרון, ה-20, עם שלושה ניצחונות, שלוש תוצאות תיקו ותשעה הפסדים באותו הבית.

ההגרלה המלאה

אוריינסה – אתלטיק בילבאו

אתלטיקו באלרס – אתלטיקו מדריד

טלאברה דה לה ריינה – ריאל מדריד

גוודלחרה – ברצלונה

ריאל מורסיה – ריאל בטיס

אלדנס – ריאל סוסיאדד

בורגוס – חטאפה

לאונסה – לבאנטה

אייבר – אלצ’ה

דפורטיבו לה קורוניה – מאיורקה

ראסינג סנטאנדר – ויאריאל

ספורטינג חיחון – ולנסיה

הואסקה – אוסאסונה

גראנדה – ראיו ואיקאנו

אלבסטה – סלטה ויגו

אלאבס – סביליה