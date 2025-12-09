נשיא מונטריי: סרחיו ראמוס הפתיע אותנו

זה רשמי. סרחיו ראמוס, הבלם הספרדי הוותיק, בחר לעזוב את מונטריי המקסיקנית. זה קורה כיממה בלבד לאחר שהמועדון הודח מחצי גמר האפרטורה על יד טולוקה, משחק בו אקס ריאל מדריד כבר רמז על הפרידה המדוברת.

חוזה אנטוניו נורייגה, נשיא המועדון המקסיקני, אישר היום (שלישי) את הדיווחים המצביעים על עזיבתו של השחקן, הוא אף שיתף בתחושות הלא פשוטות על הדרך בה התנהלו הדברים: “השיחות היו פתוחות, אבל תמיד ראינו קושי בחידוש החוזה שלו. הופתענו שסרחיו בחר לפרסם זאת מיד לאחר המשחק, אבל זו זכותו המלאה”.

ראמוס הגיע למונטריי בפברואר האחרון ומיד הפך לכוכב בליגה המקסיקנית. על פי הנשיא, המועדון ניסה במשך שבועות ארוכים להשאירו בקבוצה, אך כאמור, ללא הצלחה: “דיברנו איתו לפני זמן מה וראינו כי הוא לא רוצה להמשיך. ידענו שזה הסוף, אף על פי שהיינו רוצים להודיע על העזיבה בדרך אחרת”.

סרחיו ראמוס. לא רצה להישאר (IMAGO)

בתוך כך, הנשיא דאג להרגיע מעט את האוהדים לגבי הכוכב הספרדי השני של הקבוצה, סרחיו קנאלס: “זהו שחקן שכולם רוצים שיישאר, הוא מאוד אהוב על האוהדים. יש לו חוזה עם סעיף להארכה אוטומטית וזה תלוי בו בביצועיו, שהיו יוצאי דופן. אנחנו מקווים שהוא ימשיך לשמח את האוהדים”.