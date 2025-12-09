"מה שקורה לא מקובל, ולא באשמתו של אלונסו"

בעיצומה של הסערה שמקיפה את ריאל מדריד, כשהקבוצה נראית כמי שנאבקת על אוויר ומלאה בספקות, ביקורת ואובדן ביטחון, אורליאן טשואמני בחר להתייצב בחזית. ברגע הרגיש ביותר מאז כניסתו של צ'אבי אלונסו לתפקיד, הקשר הצרפתי השמיע קול ברור להגנה על מאמנו במסיבת העיתונאים לפני מנצ’סטר סיטי, ובכך גם התווה את הדרך שלדעתו חדר ההלבשה חייב ללכת בה.

"זו לא אשמת המאמן, אנחנו צריכים להשתפר", הצהיר בנחרצות. מסר חד וישיר עם כתובת ברורה: השחקנים עצמם. טשואמני מחזיר כך את האחריות לקבוצה כולה, ממש לפני שמנצ'סטר סיטי של פפ גוארדיולה נוחתת בסנטיאגו ברנבאו, מבחן שלא מאפשר דקה של הססנות. דבריו אינם מקריים. הצרפתי, שמצא מחדש את מקומו מאז הגעתו של המאמן, מרגיש חלק מהפרויקט ומבין שזה הזמן להתאחד. בעוד האווירה סוערת וחלק מהשחקנים עדיין מהססים, הוא בוחר במחויבות מלאה ובהגנה פומבית שנועדה לאחד את הקבוצה ברגע הקריטי ביותר של העונה.

על מנצ'סטר סיטי אמר: "להופיע בליגת האלופות זה תמיד תענוג, במיוחד בבית מול סיטי. זו יריבה גדולה ואנחנו רוצים לנצח במשחק כי הוא חשוב לנו. אנחנו ממש מצפים לשחק אותו בבית".

אורליאן טשואמני (IMAGO)

על האינטנסיביות של ריאל: "אני לא יודע אם זו שאלה של גישה, אבל אם אנחנו לא מנצחים במשחקים, זה כי אנחנו צריכים לעשות דברים טוב יותר. לשחק טוב יותר בהגנה ובהתקפה, ולעשות דברים טוב יותר. אנחנו מקווים להשתפר כי המצב הנוכחי לא מקובל".

על יחס הקבוצה למאמן: "כולנו בזה ביחד. אם אנחנו רוצים לנצח משחקים, כולם צריכים למשוך לאותו הכיוון. אנחנו אלה שעל הדשא וצריכים לעשות דברים טוב יותר. מחר יש לנו הזדמנות טובה לשנות את המומנטום ולקחת עוד נקודות בליגת האלופות".

על התחושות אחרי ההפסד ונושא הלחץ הגבוה במגרש: "העניין הוא שאנחנו חייבים להשתפר בתחום הזה של המשחק. כשאנחנו מתחילים, אנחנו רוצים ללחוץ, אבל לפעמים זה עובד טוב ולפעמים רע מאוד. אנחנו צריכים להשתפר כדי לחטוף יותר כדורים".

על תוכנית המשחק של המאמן: "באופן כן, למשל במשחק מול ויגו... למאמן יש תוכנית משחק טובה, אבל בסוף, השחקנים הם אלה שמשחקים על המגרש. אם אנחנו מפסידים 2:0, זו הבעיה שלנו: אינטנסיביות, עבירות, זו לא אשמת המאמן, אנחנו צריכים להשתפר, ואכן נעשה זאת".

על האם חסרה אינטנסיביות: "נגד סלטה, ברור שכן... וגם במשחקים אחרים. אם לא נשחק במקסימום אינטנסיביות, יהיה קשה מאוד לנצח. אנחנו חייבים לתת הכל, וצריכים לעשות זאת מול סיטי".

על ארלינג הולאנד: "אנחנו נדבר היום עם המאמן על תוכנית המשחק. יש לנו הרבה שחקנים חסרים בהגנה, אבל יש גם רבים שיכולים לשחק שם ברמה גבוהה. כולנו צריכים להגן ביחד ולהיות מחויבים. אם נשחק ביכולת המלאה שלנו, אנחנו יכולים לנצח".

ארלינג הולאנד (IMAGO)

עוד על סיטי: "הם קבוצה גדולה, מצוינת עם הכדור. נצטרך להיות מאוד קומפקטיים ומהירים כדי ליצור מצבים. זה הולך להיות משחק טוב לצפייה, ואני בטוח שכולנו נהנה ממנו".