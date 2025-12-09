סקציה נס ציונה תערער על החלטת ביה"ד העליון

לפני כשבוע, פורסם ב-ONE כי שחקן בית"ר מבשרת ציון, שיחק תחת שם של שחקן אחר שכלל לא נכח במגרש, מה שאילץ את סקציה נס ציונה לפנות לבית הדין העליון על מנת לקבל ניצחון טכני, כמקובל בתקנון ההתאחדות לכדורגל, הרי שהיריבה, שניצחה אגב, שיתפה שחקן שלא כדין. בפועל, בית הדין העליון דחה את הערעור של הכתומים.

נוכח זאת, עו"ד אלדד אהרוני, בא כוח סקציה נס ציונה, העביר אתמול (שני) לנשיאות בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל בקשה לדיון נוסף, על ערעור 129996, שנדחה על ידי בית הדין העליון מ-1.12: “דחיית הערעור ניתנת בשונה מעשרות פסיקות אחרות של בתי הדין המשמעתיים וכן של בית הדין העליון בעבר ובהווה", ציין עו"ד אלדד אהרוני.

“דחיית הערעור מעלה שאלה עקרונית ‘מהו הדין ביחס לשיתוף שחקן על ידי קבוצה, כאשר השחקן אינו מופיע בטופס המשחק עצמו ותחתיו נרשם שחקן אחר, שכלל אינו נוכח במגרש או בספסל הקבוצה באותו טופס עצמו?’. לא ייתכן כי יחול דין שונה ביחס למקרים זהים לחלוטין, אין הדבר מתקבל על הדעת שדיין פוסק אחרת מפסק דין אחר, על מקרה זהה לחלוטין”, המשיך עו"ד אהרוני.

“דחיית הערעור על ידי כבוד בית הדין העליון יוצרת הלכה למעשה, חוסר וודאות בסיסית ביחס לאחידות הענישה ו/או יוצרת תחושה כבדה מדי של ‘איש הישר בעיניו יעשה’. פסק הדין של כבוד בית הדין העליון מייצר בפועל תופעה של ‘שפיטה בררנית’, עבירה אבסולוטית אשר כלל לא ניתן לטעון נגדה ומנגד ימצאו סיבות אשר ‘יכשירו את אי הרישום’”, הוסיף עורך הדין.

עוד כתב בבקשה, עו”ד אלדד אהרוני, כי אותה דיינת, וופא זועבי פאהום, בפברואר 2025, ציינה בפסק הדין של איחוד בני שפרעם מהליגה הלאומית לנוער, בנסיבות זהות, כי: “אני מאמינה לנאשם 2 כי לא ידע ששמו לא נרשם בטופס המשחק, אך העבירה הינה אבסולוטית ולכן, אני מרשיעה אותו בעבירה של השתתפות שחקן שלא כדין”, הדיינת אף קבעה 0:3 טכני לחובת הנאשמת.

“ישאל עצמו כבוד בית הדין האם ניתן היה לטעון בפיפ"א טענה כלשהי שתתקבל בדבר תום לב, הנהלה חדשה ו/או חוסר תשומת לב, התשובה ברורה. אי לכך ובשל אלה, ועל מנת לייצר ודאות כלשהי ביחס לענישה שוויונית, כמו גם למנוע פסיקות שונות לחלוטין במקרים זהים”, סיכם עו"ד אלדד אהרוני, זאת בחמישה עמודים וחמישה נספחים שהועברו לנשיאות בית הדין העליון.