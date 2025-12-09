יום שלישי, 09.12.2025 שעה 12:48
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
225-189מכבי אחי נצרת1
1812-229מ.ס. טירה2
187-169מכבי אתא ביאליק3
187-149מכבי נווה שאנן4
179-149הפועל כרמיאל5
1415-139עירוני נשר6
1311-139הפועל ב.א.גרבייה7
1211-109בני מוסמוס8
118-98צעירי אום אל פאחם9
1114-129מ.כ. צעירי טירה10
1114-99צעירי טמרה11
912-99הפועל עראבה12
814-89הפועל בית שאן13
712-88הפועל טירת הכרמל14
710-29הפועל מגדל-העמק15
317-69הפועל א.א. פאחם16
316-59מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
216-229מכבי קרית גת1
1610-199מכבי עירוני אשדוד2
168-179מ.כ. כפ"ס3
1612-129מכבי קרית מלאכי4
1510-139מ.ס. דימונה5
1513-149הפועל הרצליה6
1312-149מ.כ. ירושלים7
136-89הפועל אזור8
1317-129בית"ר יבנה9
1113-169מ.כ. חולון ירמיהו 10
1113-139מכבי יבנה11
1113-119שמשון תל אביב12
814-119בית"ר נורדיה ירושלים13
721-69הפועל ניר רמה"ש14
621-79הפועל מרמורק15

קבוצה אחת: ינאי דוד אירח את מרמורק בביתו

ברקע המצב העגום בטבלת ליגה א' דרום, אחיו של דין אירח את השחקנים ואנשי המועדון בביתו לעל האש, במטרה לגבש את כולם. ענר שכטר כיכב על המיקרופון

|
הפועל מרמורק מתארחת אצל ינאי דוד (באדיבות המועדון)
הפועל מרמורק מתארחת אצל ינאי דוד (באדיבות המועדון)

בעוד יומיים (חמישי) תתארח הפועל מרמורק בספורטק הצפוני החדש בתל אביב, שם תתמודד מול שמשון פזטל תל אביב, זאת במסגרת המחזור ה-11 בליגה א' דרום. רגע לפני המשחק, ינאי דוד, שחקן הקבוצה, אחיו של דין, החליט לארח את כלל הפועל מרמורק בביתו לעל האש, במטרה לגבש את הקבוצה, ברקע מצבה הקודר בטבלה (חולקת את המקום האחרון עם רמת השרון).

בהפועל מרמורק מאמינים כי לאחר חמישה הפסדים רצופים, כשארבעה מהם על האפס, המשחק מול שמשון פזטל תל אביב ייראה אחרת. יש אמונה במועדון כי מעתה והלאה יוצאים לדרך חדשה ואת מה שהיה, שמים בצד. בקבוצה העלו תמונה של כל השחקנים, לצד ישראל אברג'יל, בביתו של ינאי דוד וציינו בכותרת: "קבוצה אחת, רק ביחד".

מלבד האוכל הרב שהועמד לרשות השחקנים, גם שירה לתוך הלילה הייתה בביתו של ינאי, כשמי שכיכב על המיקרופון, כך מספרים, הוא ענר שכטר, אחיו של איתי. לא פחות מהכוכב הבא בזמר הישראלי. האווירה הייתה טובה, מגבשת והרבה מילות אמונה נאמרו כי מכאן רק עולים והפועל מרמורק לא תיעלם ממפת הכדורגל. 

לאחרונה, צירפה הקבוצה את אדם מזרחי, שחקן שלא היה רשום מעולם בדפי ההתאחדות לכדורגל ואף קיבל הזדמנות ראשונה (90 דקות משחק) בהפסד 2:0 למכבי קריית גת, משחק בו מרמורק לא הייתה פחות טובה מהיריבה מהמקום הראשון. מעבר לכך, העבירה את ליעד נבט להפועל ניר רמת השרון והשאילה את ליעד חיים למכבי שעריים מליגה ב', שבמצב לא פחות מזהיר.

