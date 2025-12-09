קבוצה אחת: ינאי דוד אירח את מרמורק בביתו

בעוד יומיים (חמישי) תתארח הפועל מרמורק בספורטק הצפוני החדש בתל אביב, שם תתמודד מול שמשון פזטל תל אביב, זאת במסגרת המחזור ה-11 בליגה א' דרום. רגע לפני המשחק, ינאי דוד, שחקן הקבוצה, אחיו של דין, החליט לארח את כלל הפועל מרמורק בביתו לעל האש, במטרה לגבש את הקבוצה, ברקע מצבה הקודר בטבלה (חולקת את המקום האחרון עם רמת השרון).

בהפועל מרמורק מאמינים כי לאחר חמישה הפסדים רצופים, כשארבעה מהם על האפס, המשחק מול שמשון פזטל תל אביב ייראה אחרת. יש אמונה במועדון כי מעתה והלאה יוצאים לדרך חדשה ואת מה שהיה, שמים בצד. בקבוצה העלו תמונה של כל השחקנים, לצד ישראל אברג'יל, בביתו של ינאי דוד וציינו בכותרת: "קבוצה אחת, רק ביחד".

מלבד האוכל הרב שהועמד לרשות השחקנים, גם שירה לתוך הלילה הייתה בביתו של ינאי, כשמי שכיכב על המיקרופון, כך מספרים, הוא ענר שכטר, אחיו של איתי. לא פחות מהכוכב הבא בזמר הישראלי. האווירה הייתה טובה, מגבשת והרבה מילות אמונה נאמרו כי מכאן רק עולים והפועל מרמורק לא תיעלם ממפת הכדורגל.

לאחרונה, צירפה הקבוצה את אדם מזרחי, שחקן שלא היה רשום מעולם בדפי ההתאחדות לכדורגל ואף קיבל הזדמנות ראשונה (90 דקות משחק) בהפסד 2:0 למכבי קריית גת, משחק בו מרמורק לא הייתה פחות טובה מהיריבה מהמקום הראשון. מעבר לכך, העבירה את ליעד נבט להפועל ניר רמת השרון והשאילה את ליעד חיים למכבי שעריים מליגה ב', שבמצב לא פחות מזהיר.