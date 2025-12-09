"מאמן יעשה מה שרואה לנכון, ארצי לא אהב זאת"

הפועל חולון ניצחה את גליל עליון אתמול (שני), אבל הרבה תשומת לב הלכה לכיוון נתנאל ארצי, ששיחק פחות מ-10 דקות ושאחרי המשחק דני פרנקו אמר עליו: “העניין הוא של ארצי לא איתנו, הוא עם עצמו, הוא הוריד את הראש מהר מידי ואין לנו סבלנות לזה”. סוכנו של ארצי, רוני לופו, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

שמעת מה פרנקו אמר על נתנאל ארצי? איך אתה רואה את הביקורת?

“העובדות אומרות שארצי הוחתם קצת לפני שפרנקו מונה לשלוש שנים והוא הקפטן של הקבוצה. זה סטייטמנט של הקבוצה. דני הביא שחקנים שהוא רוצה וזה בסדר. ארצי היה אחד הבולטים בתחילת העונה. מאמן יכול להשתמש בשחקנים שהוא רואה לנכון. ארצי לא אוהב את זה כי הוא שחקן בכיר. הוא אהוב בחולון, זו קבוצת הבית שלו”.

אבל שהוא אומר שארצי עם עצמו?

“זה שנתנאל לא שותף במחצית השנייה זה פגע בו. זה לגיטימי ואנושי. הוא צריך להתעלות מעל הסיטואציה, יש תקופות כאלו. הוא שחקן נבחרת ישראל, האוהדים מאוד אוהבים אותו”.

אז הוא שלח לו מבר דרך התקשורת?

“כנראה שדני לא אהב את שפת הגוף של נתנאל על הספסל. דני מכיר את היכולות של נתנאל, נתנאל צריך לדעת להתעלות”.

הוא אמר שאם ימצאו שחקן מתאים הם יביאו חיזוק. ארצי ימשיך?

“בוא נענה לדבר הראשון. דני התכוון לדעתי לעמדת הזרים, לא לישראלים. לשאלתכם, נתנאל חתום לשלוש שנים אז השאלה לא רלוונטית”.

איך הוא יגיע למשחק ביום שישי אחרי הביקורת?

“הוא מקצוען. הם צריכים אותו. שני המשחקים הכי טובים של הקבוצה השנה הוא היה מצוין. נתנאל לא אהב את זה שהוא לא שיחק אבל הוא צריך לחיות עם החלטת המאמן. דני אוהב את נתנאל. הם ימצאו את הדרך”.