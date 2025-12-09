בראון: שואפים הכי גבוה, מאוד מאמין במה שיש לי

אם מישהו סירב להאמין שמכבי הרצליה נלחמת עד הסוף על עלייה לליגת העל, אז מאתמול (שני) אפשר להאמין לגמרי. החבורה מהשרון ניצחה בענק את משחק העונה עם 1:3 גדול על מכבי פ”ת, והמאמן שלה אלעד בראון עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’.

הופתעת מהניצחון?

“לא, התכוננו בצורה טובה. ידענו את האיכויות שלהם, אבל באנו בצורה טובה. מכבי פתח תקווה יודעת להגיע למצבים, נגדנו לא היה כלום”.

מה מאפיין אתכם?

“זה תהליך. זה התחיל לפני 5 שנים. עשינו את הבלתי ייאמן ועלינו ליגה, נשארנו כמעט עם אותו סגל, זה תהליך של שחקנים שרצים איתנו מספר שנים”.

אריאל כבר הפנים שאתם יכולים לעלות ליגה?

“אריאל משקיע כמו שהוא יכול. הוא משלם בזמן, המועדון מאוד מסודר. צירפנו גם את רועי הרמן עכשיו”.

רועי הרמן (חג'אג' רחאל)

הוא רכש מצוין, בינגו.

“יכול להיות. בינתיים הוא לא העיפרון הכי מחודד, הוא צריך לעבוד קשה”.

כמה מדרבן אותך להצליח עם הדיבורים מסביב?

“אני מאוד תחרותי, תמיד שואף הכי גבוה. אמרתי לשחקנים אתמול שאני רוצה להשתוות למכבי פתח תקווה. אנחנו שואפים להכי גבוה, מאוד מאמין בקבוצה שיש לי, אבל הליגה מאוד ארוכה. יש עוד הרבה משחקים”.

יש לך את בני יהודה ביום שני, משחק מוקש.

“כן, נצטרך להתכונן בהתאם”.