יום שלישי, 09.12.2025 שעה 14:52
ליגת ווינר סל 25-26
15668-7778מכבי ת"א
14512-6177הפועל ת"א
14608-6558הפועל העמק
13720-7598עירוני קריית אתא
12520-5747הפועל ירושלים
12591-5907הפועל חולון
11664-6887בני הרצליה
11655-6218עירוני נס ציונה
11708-6718עירוני רמת גן
10690-6398מכבי רעננה
10654-5808הפועל גליל עליון
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9721-6358מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

הנקינס נחת בישראל לקראת החתימה במכבי ת"א

הגבוה, שעל המועמדות שלו פורסם לראשונה ב-ONE, הגיע לארץ ולמעשה כבר חתם על החוזה, כאשר הוא יעבור בדיקות וצפוי להיות מוצג. אומורואי כעת יעזוב?

זאק הנקינס (IMAGO)
זאק הנקינס (IMAGO)

זאק הנקינס נחת הבוקר (שלישי) בישראל לקראת הצטרפותו למכבי תל אביב. הגבוה, שעל השיחות איתו פורסם לראשונה ב-ONE, למעשה סיכם את תנאיו אתמול וחתם על החוזה כאשר הוא יעבור בדיקות רפואיות וצפוי להיות מוצג בהמשך.

הסנטר בן ה-29 מגיע לתחנה השמינית שלו בקריירה לאחר שפתח את העונה בגרנאדה שבספרד. הנקינס הוכתר כ-MVP של ליגת העל ב-2023 ומגיע למועדון כאשר מי שצפוי להמשיך לתחנה אחרת הוא קליפורד אומורואי. מכבי תל אביב תהיה התחנה השלישית של הנקינס בארץ הקודש לאחר שכבר הספיק לשחק בהפועל ירושלים עימה זכה בגביע המדינה.

עוד לפני כן הוא שיחק במכבי ראשון לציון אליה הגיע לאחר שליגת העל חודשה במתווה הקורונה וכשקבוצתו הגיעה למשחק הגמר מול מכבי תל אביב והפסידה. הנקינס כבר הספיק לשחק נגד קטש שאז אימן את הפועל ירושלים ואז שוב במדי ירושלים נגד מכבי תל אביב.

