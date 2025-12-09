הנקינס נחת בישראל לקראת החתימה במכבי ת"א

זאק הנקינס נחת הבוקר (שלישי) בישראל לקראת הצטרפותו למכבי תל אביב. הגבוה, שעל השיחות איתו פורסם לראשונה ב-ONE, למעשה סיכם את תנאיו אתמול וחתם על החוזה כאשר הוא יעבור בדיקות רפואיות וצפוי להיות מוצג בהמשך.

הסנטר בן ה-29 מגיע לתחנה השמינית שלו בקריירה לאחר שפתח את העונה בגרנאדה שבספרד. הנקינס הוכתר כ-MVP של ליגת העל ב-2023 ומגיע למועדון כאשר מי שצפוי להמשיך לתחנה אחרת הוא קליפורד אומורואי. מכבי תל אביב תהיה התחנה השלישית של הנקינס בארץ הקודש לאחר שכבר הספיק לשחק בהפועל ירושלים עימה זכה בגביע המדינה.

עוד לפני כן הוא שיחק במכבי ראשון לציון אליה הגיע לאחר שליגת העל חודשה במתווה הקורונה וכשקבוצתו הגיעה למשחק הגמר מול מכבי תל אביב והפסידה. הנקינס כבר הספיק לשחק נגד קטש שאז אימן את הפועל ירושלים ואז שוב במדי ירושלים נגד מכבי תל אביב.