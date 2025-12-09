יום שלישי, 09.12.2025 שעה 13:02
151-145ארסנל1
128-195פאריס סן-ז'רמן2
126-155באיירן מינכן3
123-125אינטר4
125-125ריאל מדריד5
1011-175בורוסיה דורטמונד6
106-125צ'לסי7
105-115ספורטינג ליסבון8
105-105מנצ'סטר סיטי9
105-65אטאלנטה10
94-115ניוקאסל11
910-125אתלטיקו מדריד12
98-105ליברפול13
97-85גלאטסראיי14
88-135פ.ס.וו. איינדהובן15
87-105טוטנהאם16
810-85באייר לברקוזן17
710-125ברצלונה18
79-85קרבאח אגדם19
79-65נאפולי20
66-85מארסיי21
610-105יובנטוס22
68-65מונאקו23
67-45פאפוס24
612-55אוניון סט. ז'ילואז25
413-85קלאב ברוז'26
49-45אתלטיק בילבאו27
414-75איינטרכט פרנקפורט28
414-75פ.צ. קופנהאגן29
38-45בנפיקה ליסבון30
38-25סלביה פראג31
211-75בודה גלימט32
213-55אולימפיאקוס33
110-25ויאריאל34
114-45קייראט35
016-15אייאקס36

צ'אבי אלונסו: לטוב ולרע, זה יכול להשתנות מהר

מאמן ריאל מדריד שהחרב על צווארו לפני סיטי דיבר בפתיחות במסיבת העיתונאים: "מרגיש שהשחקנים תומכים בי, התקשורת עם ההנהלה רציפה, כולנו באותו צד"

צ'אבי אלונסו (IMAGO)
צ'אבי אלונסו (IMAGO)

מאמן ריאל מדריד צ’אבי אלונסו הבהיר שההפסד 2:0 לסלטה ויגו כבר מאחוריהם, שהמשחק נותח והמסקנות הוסקו, וכעת כל תשומת הלב נתונה רק למנצ'סטר סיטי בליגת האלופות. המשחק הזה עלול להיות האחרון שלו על הקווים, כשבספרד מדווחים על כך שקיבל אולטימטום מהבלאנקוס. במסיבת העיתונאים דיבר אלונסו בפתיחות על המצב.

איזה משחק אתה מצפה לראות?
“זה יום גדול, הזדמנות להמשיך להתקדם. תהיה אווירה של ערב ליגת האלופות. האוהדים יודעים איזה סוג של משחק מצפה לנו”.

איך אפשר להפוך את המצב?
“אנחנו מוכנים מנטלית למה שמגיע. כולם משוכנעים שאפשר לנצח. אנחנו חייבים לשחק בקצב טוב ועם אינטנסיביות. אין בכלל ספק בכך”.

איך מסבירים את זה שהמשחק הכי טוב והכי חלש של העונה הגיעו ברצף?
“אחרי המשחק מול סלטה, כרגיל, ננתח את מה שהיה ונוציא מסקנות. המיקוד היחיד שלנו הוא בסיטי ובליגת האלופות. האווירה תהיה אחרת”.

צצ'אבי אלונסו (IMAGO)

אתה מרגיש לבד?
“זו קבוצה, כולנו בזה יחד. כמאמן ריאל מדריד אתה מוכן לכל. אני מצפה מאוד למה שמחכה לנו, וזה מתחיל מחר. להפוך את המצב, שזה מובן. כל מה שאנחנו חושבים עליו הוא סיטי. בכדורגל, לטוב ולרע, הדברים יכולים להתהפך מהר”.

כבר מדברים על שמות למחליף.
“כשאתה מאמן את ריאל מדריד, אתה מוכן לכל מצב”.

איזה מסר זה משדר?
“התהליך שלהם מתקדם במקביל, בדיוק כמו שלנו. אני בטוח שהם יתמלאו בהתלהבות ככל שיעבור הזמן, בדיוק כמו שאנחנו”.

אפשר להתנתק מכל הרעש?
“הפוקוס שלי הוא על המגרש. זה מה שאני יכול לשלוט בו, במשחק של מחר”.

הפוקוס במגרש. אלונסו (IMAGO)הפוקוס במגרש. אלונסו (IMAGO)

קשה לאמן מועדון כמו ריאל מדריד?
“זה לא עניין של שינוי, אלא של הסתגלות. אני מכיר את ריאל מדריד היטב. צריך להסתגל וללמוד. יש ימים טובים וימים פחות טובים. אבל אנחנו עושים צעדים קדימה עם כל משחק. עלינו להתמודד עם המצב הזה ולהפוך אותו”.

איך הוא מתמודד עם העובדה שמחר זה גם מול סיטי של גוארדיולה?
“המשחק הבא הוא תמיד הכי חשוב. חייבים להתמודד. זה אתגר”.

ליברפול הושיבה את סלאח בצד. זה מפתיע אותך? האם היה צריך לטפל אחרת בסיטואציה של ויניסיוס?
“אלו דברים שהם מנהלים שם”.

ויניסיוס ובלינגהאם (IMAGO)ויניסיוס ובלינגהאם (IMAGO)

אתה מרגיש שיש לך את תמיכת כל הקבוצה?
“כן”.

מדברים הרבה על העתיד שלך בליברפול.
“כרגע, זה המקום שבו אני נמצא. זה המקום שבו אני רוצה להיות”.

מה אתה חושב על סיטי?
“זו הקבוצה של פפ, והיא ממשיכה להתפתח. יש לה שחקנים חדשים ויש דברים שפחות מזכירים את השנים האחרונות. זו תהיה יריבה קשה”.

אחרי סלטה, קיבלת תמיכה מההנהלה?
“התקשורת רציפה, כולנו באותו צד”.

הקבוצה קרסה אחרי הניצחון על בארסה. אם היית צריך להחליף את ויניסיוס שוב היום?
“זו הייתה החלטה של רגע. אם אראה שזה הדבר הנכון לעשות, לא יהיו לי ספקות”.

