צ'אבי אלונסו: לטוב ולרע, זה יכול להשתנות מהר

מאמן ריאל מדריד צ’אבי אלונסו הבהיר שההפסד 2:0 לסלטה ויגו כבר מאחוריהם, שהמשחק נותח והמסקנות הוסקו, וכעת כל תשומת הלב נתונה רק למנצ'סטר סיטי בליגת האלופות. המשחק הזה עלול להיות האחרון שלו על הקווים, כשבספרד מדווחים על כך שקיבל אולטימטום מהבלאנקוס. במסיבת העיתונאים דיבר אלונסו בפתיחות על המצב.

איזה משחק אתה מצפה לראות?

“זה יום גדול, הזדמנות להמשיך להתקדם. תהיה אווירה של ערב ליגת האלופות. האוהדים יודעים איזה סוג של משחק מצפה לנו”.

איך אפשר להפוך את המצב?

“אנחנו מוכנים מנטלית למה שמגיע. כולם משוכנעים שאפשר לנצח. אנחנו חייבים לשחק בקצב טוב ועם אינטנסיביות. אין בכלל ספק בכך”.

איך מסבירים את זה שהמשחק הכי טוב והכי חלש של העונה הגיעו ברצף?

“אחרי המשחק מול סלטה, כרגיל, ננתח את מה שהיה ונוציא מסקנות. המיקוד היחיד שלנו הוא בסיטי ובליגת האלופות. האווירה תהיה אחרת”.

צ'אבי אלונסו (IMAGO)

אתה מרגיש לבד?

“זו קבוצה, כולנו בזה יחד. כמאמן ריאל מדריד אתה מוכן לכל. אני מצפה מאוד למה שמחכה לנו, וזה מתחיל מחר. להפוך את המצב, שזה מובן. כל מה שאנחנו חושבים עליו הוא סיטי. בכדורגל, לטוב ולרע, הדברים יכולים להתהפך מהר”.

כבר מדברים על שמות למחליף.

“כשאתה מאמן את ריאל מדריד, אתה מוכן לכל מצב”.

איזה מסר זה משדר?

“התהליך שלהם מתקדם במקביל, בדיוק כמו שלנו. אני בטוח שהם יתמלאו בהתלהבות ככל שיעבור הזמן, בדיוק כמו שאנחנו”.

אפשר להתנתק מכל הרעש?

“הפוקוס שלי הוא על המגרש. זה מה שאני יכול לשלוט בו, במשחק של מחר”.

הפוקוס במגרש. אלונסו (IMAGO)

קשה לאמן מועדון כמו ריאל מדריד?

“זה לא עניין של שינוי, אלא של הסתגלות. אני מכיר את ריאל מדריד היטב. צריך להסתגל וללמוד. יש ימים טובים וימים פחות טובים. אבל אנחנו עושים צעדים קדימה עם כל משחק. עלינו להתמודד עם המצב הזה ולהפוך אותו”.

איך הוא מתמודד עם העובדה שמחר זה גם מול סיטי של גוארדיולה?

“המשחק הבא הוא תמיד הכי חשוב. חייבים להתמודד. זה אתגר”.

ליברפול הושיבה את סלאח בצד. זה מפתיע אותך? האם היה צריך לטפל אחרת בסיטואציה של ויניסיוס?

“אלו דברים שהם מנהלים שם”.

ויניסיוס ובלינגהאם (IMAGO)

אתה מרגיש שיש לך את תמיכת כל הקבוצה?

“כן”.

מדברים הרבה על העתיד שלך בליברפול.

“כרגע, זה המקום שבו אני נמצא. זה המקום שבו אני רוצה להיות”.

מה אתה חושב על סיטי?

“זו הקבוצה של פפ, והיא ממשיכה להתפתח. יש לה שחקנים חדשים ויש דברים שפחות מזכירים את השנים האחרונות. זו תהיה יריבה קשה”.

אחרי סלטה, קיבלת תמיכה מההנהלה?

“התקשורת רציפה, כולנו באותו צד”.

הקבוצה קרסה אחרי הניצחון על בארסה. אם היית צריך להחליף את ויניסיוס שוב היום?

“זו הייתה החלטה של רגע. אם אראה שזה הדבר הנכון לעשות, לא יהיו לי ספקות”.