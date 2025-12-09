יום שלישי, 09.12.2025 שעה 15:14
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

"מימר אמר שלא מדבר על פלייאוף, לא עשה לי טוב"

מנכ"ל סכנין, בדארנה, דיבר ב"שיחת היום": "היעד הוא פלייאוף עליון, מאמין שנעשה בינואר את מה שדרוש לכך. חושב שנוכל לארח את בית"ר, זה כדורגל"

|
שחקני בני סכנין חוגגים (חג'אג' רחאל)
שחקני בני סכנין חוגגים (חג'אג' רחאל)

זה היה קשה, זה היה דרמטי, זה היה לפרקים מתיש, אבל בסופו של דבר בני סכנין חגגה ניצחון חשוב מאוד אתמול (שני) עם 0:1 עמוק בתוך תוספת הזמן נגד מכבי בני ריינה. מי שעלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בחסות ‘ישראייר’ ב-ONE הוא מנכ”ל סכנין, יוסף בדארנה.

אני מניח שהכרת את אבו שלמה.
“בשם המועדון והאוהדים, משתתפים בצערו, היה איש שלום”.

בוא נדבר על הניצחון.
“זה הגיע בזמן. היה חשוב מאוד, ניצחון דרמטי. הם היו יותר טובים במחצית השנייה, אבל אז שלטנו, ברוך השם השער הגיע”.

שחקני בני סכנין מתכוננים (חגשחקני בני סכנין מתכוננים (חג'אג' רחאל)

למי עשתה טוב הדחייה?
“לדעתי שדחו את המשחק היה לטובתנו, הגענו יותר מוכנים”.

לאן הולכת העונה של סכנין?
“שמעתי את המאמן שלנו לא מדבר על פלייאוף עליון וזה לא עשה לי טוב. זה לא חלום, זה אפשרי. חסר בקבוצה עוד חלוץ ומספר 10”.

יש לכם בית”ר בטדי.
“אנחנו יכולים גם לנצח, בדרך כלל מנצחים בטדי. אנחנו באים מוכנים, מאמין שנעשה תוצאה טובה שם. אני לא אוהב שאין לנו קהל שם, הוא חייב להיות”.

שרון מימר (חגשרון מימר (חג'אג' רחאל)

אתה חושב שתוכלו לארח אותם?
“כן, זה רק כדורגל”.

אתה חש שמימר מקטין אתכם?
“זה מאחורינו כבר”.

אבל אמרת שאתה לא אוהב מה שהוא אומר.
“אני רוצה פלייאוף עליון. אני מאמין בקבוצה, רק שינוי קטן”.

אז היעד זה פלייאוף עליון.
“כן, זה היעד”.

תעשו שינוי בינואר?
“כן, אני מאמין שכן”.

מה מצבכם הכספי?
“יש בעיה, נכוון ביחד להסדר”.

