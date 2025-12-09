צפוף בצמרת: מצטייני הסיבוב בפנטזי ומי אכזב?

המחזור ה-13 בליגת העל היה פורה במיוחד. בנוסף למשחק העונה שבו הפועל באר שבע גברה 0:1 על מכבי תל אביב, הפועל תל אביב ומכבי נתניה כבשו רביעיות, מכבי חיפה גירדה ניצחון דרמטי והדרבי הירושלמי הסתיים בחלוקת נקודות. לפניכם סיכום המחזור בפנטזי ליגת העל, ובהמשך גם סיכום חצי סיבוב.

אין ספק שהמפגש בין נתניה להפועל חיפה היה אחד ממשחקי העונה וזה בא לידי ביטוי גם בפנטזי עם 4 שחקנים של היהלומים עם כמות דו ספרתית של נקודות: שחקני ההגנה עמית כהן וכארם ג’ארם בישלו וסיימו עם 10 נקודות כל אחד, מאור לוי כיכב עם שער ו-12 נקודות ומתאוס דאבו שוב סיפק את הסחורה עם בישול ו-11 נקודות.

במשחק העונה, הלדר לופס הצטיין עם 13 נקודות (שער נקי, מסירת מפתח, 4 חטיפות, 2 תיקולים ו-10 הרחקות כדור), אחריו גיא מזרחי עם 10, דן ביטון שבישל תרם גם הוא 10 נקודות ואיגור זלאטנוביץ’ שהבקיע את גול הניצחון סיים עם 7 נקודות. במכבי תל אביב איתמר נוי היה המצטיין עם 7 נקודות.

הלדר לופס מנסה לעצור את אושר דוידה (שחר גרוס)

הפועל ת”א נתנה הצגה נגד הפועל פ”ת, כשסתיו טוריאל שכבש ובישל היה מעל כולם עם 12 נקודות. לויזוס לויזו סיים עם 9 נקודות עם שער, מסירת מפתח ו-5 תיקולים, אנדיאן קראייב תרם 10 נקודות משלו בזכות הגול ופרננד מאיימבו ושחר פיבן בלטו בהגנה עם 9 נקודות כל אחד.

במכבי חיפה, יילה בטאיי, דולב חזיזה ואיתן אזולאי בלטו עם 10 נקודות כל אחד, ומיכאל אוחנה הצטיין עם 11. כובש שער הניצחון קני סייף סיים עם 7 נקודות ובקריית שמונה אדריאן אוגריסה מסר 6 מסירות מפתח והצליח לבלוט עם 9 נקודות.

מיכאל אוחנה (רדאד ג'בארה)

בדרבי הירושלמי ירדן שועה היה מעל כולם עם גול ו-4 מסירות מפתח (11 נקודות), כשבצד השני מבשל השער יונתן ליש בלט עם 9 נקודות. לני נאנג’יס עם 9 נקודות היה המצטיין במפגש בין אשדוד לטבריה, ובבני סכנין שגברה על ריינה אלון אזוגי סיים עם 10 נקודות ואיאד אבו עביד עם 9, כמו גם איאד חלאילי בצד השני.

סיכום הסיבוב הראשון

שחקן ההתקפה עם התפוקה הטובה ביותר בסיבוב הראשון הוא דן ביטון עם 120 נקודות (עלות של 12 מיליון) ואחריו סתיו טוריאל (103), יוג’ין אנסה (97), ג’בון איסט (91) ומתאוס דאבו (82). ג’ונבוסקו קאלו ועומר אצילי מבית”ר ירושלים לאחר מכן (74 ו-73 נקודות בהתאמה).

דן ביטון בועט (מרטין גוטדאמק)

למרות שקינגס קאנגווה בעונה פחות טובה, הוא עדיין הקשר עם הכי הרבה נקודות בסיבוב הראשון (99), כשבמקום השני ירדן שועה עם 88 ואחריו אליאל פרץ (86) ואיתן אזולאי (81). מאור לוי (78), דור פרץ (77), דולב חזיזה (77), גיא חדידה, עידו שחר ועדי יונה (70 כל אחד) סוגרים את העשירייה.

בהגנה עבדולאי סק הביא הכי הרבה נקודות עם 78, אחריו הלדר לופס וטייריס אסאנטה עם 76 כל אחד, ואור בלוריאן ויילה בטאיי עם 75 נקודות כל אחד. השוער הטוב בפנטזי עד כה העונה הוא אסף צור עם 42 נקודות, גרגורי ירמקוב עם 35 ומוחמד אבו ניל ומיגל סילבה עם 34 נקודות כל אחד.

את הדירוג הכללי אחרי הסיבוב מוליך הפועל אימפריה עם 1,077 נקודות, אחריו דניאל fc עם 1,074 ואז Sharks עם 1,073. במחזור האחרון ניצח המנג’ר הצלחות עם 120 נקודות. ההרכב המנצח: מוחמד אבו ניל, אלון אזוגי, שחר פיבן, יילה בטאיי, מאור לוי, איתן אזולאי, ירדן שועה, גיא חדידה, דן ביטון, מתאוס דאבו (קפטן) וסתיו טוריאל.