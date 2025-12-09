פריד שובץ לנהל את האקן - לרנקה בקונפרנס ליג

מידי שבוע וכמעט מידי יום הליגיונרים שלנו עושים לנו כבוד מעבר לים ומנסים להרשים במדי הקבוצות שלהם, אבל עוד ישראלים שמנסים להרשים עם גם השופטים, וגם השבוע צוות ישראלי מלא קיבל שיבוץ למשחק במסגרת מפעל אירופי.

מדובר ביגאל פריד, ששובץ לנהל את ההתמודדות במסגרת שלב הליגה של הקונפרנס ליג, הליגה השלישית בטיבה באירופה. המשחק שינהל פריד הוא המשחק בין האקן לבין א.א.ק לרנקה, והוא ישוחק ביום חמישי, 11.12.25 בשעה 19:45.

יחד עם יגאל פריד ניתן יהיה לראות על הדשא את הקוונים טילס רוסטי ואת תובל קולטונוף, כאשר עידן לייבה שובץ להיות השופט הרביעי בהתמודדות הזו. בקונפנרס כמובן יש גם VAR, ומי שיהיו מול המסכים הם אלי חכמון ולצידו יהיה נתי דותן.