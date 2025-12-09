גם ללא משחק השבוע: הפועל ירושלים בפסגה

המחזור התשיעי בליגה הלאומית לנוער, מחוז דרום משוחק בימים אלה, כשהפועל ירושלים, שהייתה לקבוצה החופשית השבוע (ישנן 15 קבוצות בליגה, מספר אי-זוגי), שומרת לה על המקום הראשון, עם 21 נקודות, כשהיא מקדימה את הפועל הוד השרון, הפועל כפר שלם והפועל מרמורק הרודפות אחריה בצמרת הגבוהה, אך לא מאיימות ממש, לעת עתה.

הערב (שלישי) הפועל מרמורק תארח את הפועל כפר שלם על טהרת המקום השני. המשחק ייערך במגרש הסינתטי וייסגל, זאת בשעה 20:10. ניצחון של המארחת, שכרגע לרשותה 14 נקודות, יעלה אותה למקום השני. האורחת חולקת לעת עתה את המקום השני יחד עם הפועל הוד השרון, כשלשתיהן 16 נקודות. אם כפר שלם תנצח, תוריד את הפער מהפועל ירושלים לשתי נקודות.

מכבי יבנה – הפועל הוד השרון 4:0

ביבנה התעסקו בשבועות האחרונים בזכאותם מתוך משחק גביע המדינה לנוער מול כפר יונה, מה שהצליח להם בסופו של דבר, נוכח ראיות ואי דיוקים בדו"ח השופט. אבל על כר הדשא? הקבוצה עדיין לא מצליחה להתרומם מהמקום האחרון. המארחת, גם לאחר המשחק הזה, נשארת ללא ניצחונות, עם נקודה אחת בלבד, במצב רע מאוד.

לאחר תשע דקות משחק, יפתח סאקס קבע 0:1 להוד השרון, עם שער ראשון העונה מבחינתו, במשחקו השישי. בדקה ה-39 זה הפך כבר ל-0:2, משער של שחר לבנת, עם הגול השישי שלו העונה בכל המסגרות. במחצית השנייה, הוסיף צמד שערים עומרי ספיר, קפטן הקבוצה, שלרשותו כבר שמונה שערים בכל המסגרות.

הפועל הרצליה – הפועל רמת גן 3:2

דרמה של הרגע האחרון קבעה: האורחת מנצחת. הפועל הרצליה של אולי ממה לא נפלה מהאורדונים. לאחר שבע דקות משחק, אולי ברגמן, הקפטן של הפועל רמת גן, קבע 0:1, שנשמר עד לדקה ה-65, אז גיא בנק קבע 1:1. בדקה ה-77 רועי לייזרוביץ החזיר את היתרון לרמת גנים ובדקה ה-84 גיא בנק, עם שער שני, הישווה את התוצאה בשנית.

בדקה ה-95, רגע לפני שריקת הסיום, רועי לייזרוביץ, עם שערו השני במשחק, קבע 2:3 דרמטי להפועל רמת גן. האורדונים רשמו את ניצחונם הרביעי העונה בליגה ולרשותם כבר 13 נקודות, כשהם חולקים את המקום החמישי עם גדנ"ע תל אביב. גם להפועל הרצליה, שרשמה את הפסדה הרביעי העונה, 13 נקודות וגם היא חלק מהשלישייה, יחד עם הרמת גנים וגדנ"ע.

מכבי באר שבע – מכבי יפו 1:3

בניצחונה השני העונה, הקבוצה מבירת הנגב גברה על היפואים, עם כפיר אלפונטה על הקווים. ביפו נערכה שיחה עם הצוות המקצועי, שם הוחלט, לעת עתה, להשאירו עד אשר ייאמר אחרת במערכת. הראל אזולאי קבע 0:1 למקומיים, אמיר שנפלד הישווה את התוצאה, אלא שצחי לוי ומאור מורנו החזירו את היתרון לבאר שבע וקבעו ניצחון 1:3. הדרומיים עם תשע נקודות, אחת פחות מליפו.

מכבי באר שבע (רועי קור)

שמשון תל אביב – גדנ"ע תל אביב 1:1

תוצאת תיקו ראשונה העונה לגדנ"ע, שנמצאת במקום החמישי. זה קרה בדרבי הקטן מול שמשון מאותה העיר, במשחק שנדמה היה כי היא לקראת ניצחון בו. שגב היינברג קבע 0:1 לאורחת בדקה ה-74, יהלי שובל השווה את התוצאה בדקה ה-95 והחזיר את קבוצתו הביתה עם נקודה ביד. שמשון תל אביב עם 11 נקודות, כשהיא נמצאת במקום התשיעי בטבלה.

בית"ר נורדיה ירושלים – הכח מכבי עמידר רמת גן 1:1

פנדל מדויק של קומרון אבדוראימוב, שחקנה של האורחת, בדקה ה-81, קבע חלוקת נקודות, מה שהשאיר את הסגולים מעל הקו האדום עם תשע נקודות, בעוד הקבוצה מהבירה מתחת לקו האדום, עם שבע נק’. על אף השער של הכח, הקבוצה עם ארבעה שערי זכות בלבד, הנתון הנמוך בליגה. לירושלמים הבקיע שאול סלזנוב (17').

הפועל מרמורק – הפועל כפר שלם (09/12, וייסגל סינתטי מכבי רחובות, 20:10)

הפועל ירושלים הייתה לקבוצה החופשית במסגרת המחזור