ההזדמנות האחרונה: הרצליה חייבת לנצח הערב

בני הרצליה תפגוש הערב (שלישי, 19:00) באופבה שבצ'כיה את טופאש בורסה הטורקית, במסגרת המחזור החמישי בבית D, במשחק שבו רק נצחון בהפרש של חמש נקודות ומעלה ישאיר להרצליה סיכוי תאורטי לעבור שלב בליגת האלופות של פיב"א. הקבוצה של יהוא אורלנד עדיין ללא ניצחון במפעל לאחר ארבעה משחקים והסיכוי היחיד שלה להיכנס לפלייאין מהמקום השלישי, הוא לנצח פעמיים, את טופאש ואת טנריפה, שעדיין לא הפסידה ולקוות שהראשונה תפסיד במחזור האחרון לטרפאני. בליגה נמצאת הרצליה במומנטום חיובי, עם ארבעה ניצחונות רצופים. הטורקים במאזן טוב של 2:4, שהיחידה שהפסידו לה היא טנריפה.

מי שמוביל את טופאש במפעל העונה, הוא הסנטר הליטאי, מרק בלזביץ’, עם 17.5 נקודות ו-6.8 ריבאונדים למשחק. אלכס פרז קולע 12.5 והרכז הצרפתי הוגו בסון קולע 12.3.

הדיווחים בתקשורת האיטלקית מספרים שהדרמה בבית D בכלל קורת מחוץ למגרש. טרפאני, שכבר גברה פעמיים על הרצליה, נמצאת על פי הדיווחים בקשיים כלכליים, שהובילו להתפטרות המאמן הותיק, יסמין רפשה ולעזיבתו של הקפטן, אמר אליבוגביץ’. למרות האירועים האחרונים, הקבוצה הופיעה למשחקה השבוע בליגה האיטלקית וניצחה את טרוויזו.

שחקני בני הרצליה חוגגים (שחר גרוס)

בסיבוב הראשון, טופאש ניצחה בביתה 86:90, לאחר שהרצליה כבר הובילה ביתרון דו ספרתי. בלאזביץ’ עם 25 נקודות ובסון עם 20 הובילו את הטורקים, כאשר מיודענו, ג’ו תומאסון, הוסיף 10 נק’. בקבוצה הישראלית בלטו אלייז’ה סטיוארט עם 23 וצ’ינאנו אונוואקו עם 16.

מאמן הקבוצה, יהוא אורלנד: “ננסה להביא את המומנטום החיובי מהליגה הישראלית גם לאירופה. אנחנו רוצים לרשום ניצחון בכורה במפעל, במיוחד כשיש לנו עדיין סיכוי להעפיל לשלב הבא. אנחנו מתחברים כקבוצה משבוע לשבוע ולשמחתי קיבלנו לאחרונה גם את דנבר ג’ונס שחזר מהפציעה”.

שחקן הקבוצה, דנבר ג’ונס: “אני מאוד שמח לחזור לשחק ולערוך בכורה עם הקבוצה בליגת האלופות. הצלחנו להתחרות גם מול טופאש וגם מול טרפאני ולהיות מאוד קרובים לניצחונות ואני שמח שהפעם אוכל לעזור לחברים על המגרש במטרה להשיג את הניצחון”.