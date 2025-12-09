יום שלישי, 09.12.2025 שעה 11:05
ליגת האלופות של פיב"א
ליגת האלופות של פיב"א 25-26
 בית 1 
9423-4695ריטאס וילנה1
7379-3855לגיה ורשה2
7424-4145היידלברג3
7412-3705פרומיתאס4
 בית 2 
8329-3514שאלון1
7310-3434אלבה ברלין2
5344-3414נימבורק3
4351-2994סבאח באקו4
 בית 3 
10368-4425חובנטוד בדאלונה1
8435-4525שולה2
7438-4395הפועל חולון3
5450-3585בורסאספור4
 בית 4 
8293-3504טנריפה1
6337-3454טראפני שארק2
6333-3114טופאש בורסה3
4376-3334בני הרצליה4
 בית 5 
9409-4525גלאטסראיי1
8375-3905וירצבורג2
7429-4245טרייסטה3
6440-3875איגוקאה4
 בית 6 
8263-3264א.א.ק. אתונה1
6294-3094סולנוקי אולאי2
6299-2884לוויצה פטריוטי3
4333-2664ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
8278-3714מלאגה1
6324-3054קרדיצה2
6356-3284מרסין3
4383-3374אוסטנד4
 בית 8 
10362-4315גראן קנאריה1
8386-4085סובוטיקה ספרטק2
6399-4085לה מאן3
6466-3665בנפיקה ליסבון4

ההזדמנות האחרונה: הרצליה חייבת לנצח הערב

הקבוצה של יהוא אורלנד תפגוש את טופאש כשהיא עם הגב לקיר וצריכה ניצחון בליגת האלופות של פיב"א. המאמן: "רוצים להביא את המומנטום החיובי מהליגה"

|
שחקני בני הרצליה (שחר גרוס)
שחקני בני הרצליה (שחר גרוס)

בני הרצליה תפגוש הערב (שלישי, 19:00) באופבה שבצ'כיה את טופאש בורסה הטורקית, במסגרת המחזור החמישי בבית D, במשחק שבו רק נצחון בהפרש של חמש נקודות ומעלה ישאיר להרצליה סיכוי תאורטי לעבור שלב בליגת האלופות של פיב"א. הקבוצה של יהוא אורלנד עדיין ללא ניצחון במפעל לאחר ארבעה משחקים והסיכוי היחיד שלה להיכנס לפלייאין מהמקום השלישי, הוא לנצח פעמיים, את טופאש ואת טנריפה, שעדיין לא הפסידה ולקוות שהראשונה תפסיד במחזור האחרון לטרפאני.  בליגה נמצאת הרצליה במומנטום חיובי, עם ארבעה ניצחונות רצופים. הטורקים במאזן טוב של 2:4, שהיחידה שהפסידו לה היא טנריפה. 

מי שמוביל את טופאש במפעל העונה, הוא הסנטר הליטאי, מרק בלזביץ’, עם 17.5 נקודות ו-6.8 ריבאונדים למשחק. אלכס פרז קולע 12.5 והרכז הצרפתי הוגו בסון קולע 12.3. 

הדיווחים בתקשורת האיטלקית מספרים שהדרמה בבית D בכלל קורת מחוץ למגרש. טרפאני, שכבר גברה פעמיים על הרצליה, נמצאת על פי הדיווחים בקשיים כלכליים, שהובילו להתפטרות המאמן הותיק, יסמין רפשה ולעזיבתו של הקפטן, אמר אליבוגביץ’. למרות האירועים האחרונים, הקבוצה הופיעה למשחקה השבוע בליגה האיטלקית וניצחה את טרוויזו. 

שחקני בני הרצליה חוגגים (שחר גרוס)שחקני בני הרצליה חוגגים (שחר גרוס)

בסיבוב הראשון, טופאש ניצחה בביתה 86:90, לאחר שהרצליה כבר הובילה ביתרון דו ספרתי. בלאזביץ’ עם 25 נקודות ובסון עם 20 הובילו את הטורקים, כאשר מיודענו, ג’ו תומאסון, הוסיף 10 נק’. בקבוצה הישראלית בלטו אלייז’ה סטיוארט עם 23 וצ’ינאנו אונוואקו עם 16. 

מאמן הקבוצה, יהוא אורלנד: “ננסה להביא את המומנטום החיובי מהליגה הישראלית גם לאירופה. אנחנו רוצים לרשום ניצחון בכורה במפעל, במיוחד כשיש לנו עדיין סיכוי להעפיל לשלב הבא. אנחנו מתחברים כקבוצה משבוע לשבוע ולשמחתי קיבלנו לאחרונה גם את דנבר ג’ונס שחזר מהפציעה”.

שחקן הקבוצה, דנבר ג’ונס: “אני מאוד שמח לחזור לשחק ולערוך בכורה עם הקבוצה בליגת האלופות. הצלחנו להתחרות גם מול טופאש וגם מול טרפאני ולהיות מאוד קרובים לניצחונות ואני שמח שהפעם אוכל לעזור לחברים על המגרש במטרה להשיג את הניצחון”.

