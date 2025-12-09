תחושת החמצה באשדוד, בן זקן יעבור ניתוח מחר

באשדוד יצאו קצת מאוכזבים מהתיקו 1:1 אמש (שני) מול עירוני טבריה באצטדיון הי"א. החבורה של חיים סילבס הובילה 1:0 ונראתה בדרך לניצחון, אבל חוסר ריכוז בהגנה עלה לה בשער שסידר חלוקת נקודות.

עם זאת, באשדוד מזכירים שהם כבר תשעה משחקים בלי הפסד, נתון שממשיך לעודד את אנשי המועדון. למרות ארבע תוצאות תיקו ברצף, בקבוצה מקווים לחזור לנצח כבר במשחק הבא מול הפועל ירושלים.

באשדוד החמיאו לנועם מוצ'ה, שכבש והמשיך להראות התקדמות יפה העונה. המאמן חיים סילבס מאמין בו מאוד, ומוצ'ה מחזיר לו עם יכולת טובה על הדשא. גם לני נאנגיס קיבל מחמאות אחרי שבישל למוצ'ה את השער, הפעם בעמדת המגן הימני.

מי שלא שיחק הוא חמודי עאמר, אחד השחקנים הבולטים העונה, שנעדר בגלל פציעה. יש סיכוי שישוב לקראת המשחק הקרוב. בנושא נוסף, קפטן הקבוצה טום בן זקן יעבור מחר ניתוח לשחזור הרצועה הצולבת. הוא התייעץ עם מספר מומחים ולבסוף החליט ללכת על ניתוח, ויתחיל בקרוב את תהליך השיקום.