ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

חטואל ורוי נאווי יחסרו מול טבריה, רמירז יחזור

בהפועל חיפה מסכמים סיבוב לא מוצלח בלשון המעטה, כשהם מתכוננים למשחק מול הצפוניים. אראל לשחקנים: "מאוכזב לראות כאלה שלא נותנים את הלב והנשמה"

|
רותם חטואל חוגג עם תנועת השתקה (עמרי שטיין)
רותם חטואל חוגג עם תנועת השתקה (עמרי שטיין)

הפועל חיפה מסכמת סיבוב לא מוצלח בלשון המעטה מבחינתה, כאשר סיימה אותו במקום ה-12, ארבע נקודות פחות מהפועל ירושלים, שנמצאת מתחת לקו האדום. אם בתחילת העונה קצב הנק’ היה טוב ביחס לסגל החסר שהקבוצה פתחה איתו את העונה, הרי שדווקא בחודש האחרון, חלה ירידה משמעותית ביכולת הקבוצה, שהתבטאה בכך שהיא ספגה לא פחות מ-19 שערים בששת המשחקים האחרונים.

המאמן גל אראל, שיחזור לקווים מול עירוני טבריה, אחרי שהיה מורחק בהפסד הדרמטי למכבי נתניה, כינס אסיפה, במהלכה אמר לשחקנים: “אני מאוד מאוכזב שאני לא רואה ששחקנים נותנים את הלב והנשמה וזה בכלל לא קשור ליכולת המקצועית במגרש. לא יכול להיות שבועטים לשער שלנו 38 בעיטות במשחק אחד. אנחנו פותחים סיבוב שני וחייבים לחזור ליסודות שלנו”.

מי שאמור לחזור מהרחקה בעקבות צהובים למרכז ההגנה, הוא הבלם ברונו רמירז. מי שלא ישחקו מאותה הסיבה, הם רוי נאווי ורותם חטואל, שבמשחק האחרון מול נתניה היה פחות טוב ופחות מרוכז ליד שער היריבה, מה עוד שבחלק גדול של המשחק השחקן שיחק רחוק מהשער. 

שחקני הפועל חיפה (עמרי שטיין)

לקראת ינואר, הפועל חיפה תהיה חייבת להביא חיזוק ולשם כך המאמן ועוזריו פועלים כדי למצוא את השחקנים המתאימים, בתקווה שניתן יהיה להביא גם את איתי בן חמו, שהיה מועמד לקבוצה בתחילת העונה במסגרת עסקת נועם בן הרוש, שנרכש ע”י מכבי תל אביב.

