לוזון זעם, טיבי במו"מ עם פ"ת וחלוץ יהודי בדרך

אכזבה גדולה במכבי פתח תקווה לאחר ההפסד אמש 3:1 למכבי הרצליה במשחק העונה, כאשר אם במחזור שעבר, המלאבסים הצליחו להימנע מהפסד בתוספת הזמן מול מ.ס קרית ים, הפעם זה כבר לא הספיק, כאשר פ"ת שוב לא הצליחה לנצל שליטה במגרש למצבים.

בסיום המשחק, נכנס היו"ר אבי לוזון לחדר ההלבשה וכעס, גם מתחת לפני השטח, בפ"ת מאוכזבים שהקבוצה לא מצליחה להביא לידי ביטוי שליטה וגם מהעובדה שהקבוצה סופגת כבר חמישה שערים בשני המשחקים האחרונים, כשביקורת נרשמה גם על אורך האימונים המסכמים.

"היינו על הפנים, אנחנו שולטים זה נכון, אבל לא מצליחים להביא את זה לידי ביטוי" אמרו במועדון. אכזבה נרשמה בגזרת הזרים, כאשר גם סמואל אווסו, שהיה הזר היותר מוביל של הקבוצה בתחילת העונה, נמצא בירידה ואם זה לא מספיק, אז בשבוע שעבר, הוציא אותו המאמן נועם שוהם מהאימון לאחר שענה לו בנוגע להערה על משחק הלחץ. לבסוף, הוא פתח במשחק.

סמואל אווסו בפעולה (שחר גרוס)

בפ"ת יחזקו את ההגנה: הבלם איתן טיבי, במשא ומתן ועשוי לחתום ב-48 השעות הקרובות, כאשר בשבוע שעבר, במועדון הכחישו את העובדה כי הוא קרוב וכי הם מתרכזים במשחק בהרצליה, אך מתחת לפני השטח מסתבר שהוא שוחח עם לוזון כבר בסוף השבוע ואם התנאים יבשילו הוא יצטרף בחוזה לחצי עונה, שיתחדש אוטומטית לעונה נוספת אם הקבוצה תעפיל לליגת העל.

ל-ONE נודע שפ"ת עשויה לחזק גם את החלק הקדמי: במסגרת נסיעתו של המנכ"ל אופיר לוזון לארגנטינה ושיתוף הפעולה שנסגר עם מועדונים, שפורסם ב-ONE, החלוץ היהודי ארגנטינאי תומאס רוזיץ', ינחת בשבוע הבא להתרשמות ועשוי לחתום. הוא אמנם נמצא בחוזה בקבוצתו מהליגה השנייה, קומוניקאסיונס, אך זו אישרה לו להגיע לישראל.