ליגה לאומית 25-26
2917-3314מכבי פ"ת1
2911-2414מכבי הרצליה2
2513-1714הפועל כפ"ס3
2414-2114הפועל ראשל"צ4
2221-2514מ.ס כפר קאסם5
2121-2214הפועל כפר שלם6
1919-2114מ.ס קריית ים7
1924-2314עירוני מודיעין8
1820-2114הפועל ר"ג9
1717-1714הפועל עכו10
1720-1314הפועל רעננה11
1530-2514מכבי יפו12
1420-1914הפועל חדרה13
1422-1214בני יהודה14
1028-1214הפועל עפולה15
921-1314הפועל נוף הגליל16

לוזון זעם, טיבי במו"מ עם פ"ת וחלוץ יהודי בדרך

לא רגוע במכבי פ"ת אחרי ההפסד להרצליה: הבלם אמור להגיע, רוזיץ' יגיע להתרשמות כחלק מנסיעתו של אופיר לוזון. ולמה שוהם הוציא את אווסו מהאימון?

|
איתן טיבי (חגי מיכאלי)
איתן טיבי (חגי מיכאלי)

אכזבה גדולה במכבי פתח תקווה לאחר ההפסד אמש 3:1 למכבי הרצליה במשחק העונה, כאשר אם במחזור שעבר, המלאבסים הצליחו להימנע מהפסד בתוספת הזמן מול מ.ס קרית ים, הפעם זה כבר לא הספיק, כאשר פ"ת שוב לא הצליחה לנצל שליטה במגרש למצבים.

בסיום המשחק, נכנס היו"ר אבי לוזון לחדר ההלבשה וכעס, גם מתחת לפני השטח, בפ"ת מאוכזבים שהקבוצה לא מצליחה להביא לידי ביטוי שליטה וגם מהעובדה שהקבוצה סופגת כבר חמישה שערים בשני המשחקים האחרונים, כשביקורת נרשמה גם על אורך האימונים המסכמים.

"היינו על הפנים, אנחנו שולטים זה נכון, אבל לא מצליחים להביא את זה לידי ביטוי" אמרו במועדון. אכזבה נרשמה בגזרת הזרים, כאשר גם סמואל אווסו, שהיה הזר היותר מוביל של הקבוצה בתחילת העונה, נמצא בירידה ואם זה לא מספיק, אז בשבוע שעבר, הוציא אותו המאמן נועם שוהם מהאימון לאחר שענה לו בנוגע להערה על משחק הלחץ. לבסוף, הוא פתח במשחק. 

סמואל אווסו בפעולה (שחר גרוס)סמואל אווסו בפעולה (שחר גרוס)

בפ"ת יחזקו את ההגנה: הבלם איתן טיבי, במשא ומתן ועשוי לחתום ב-48 השעות הקרובות, כאשר בשבוע שעבר, במועדון הכחישו את העובדה כי הוא קרוב וכי הם מתרכזים במשחק בהרצליה, אך מתחת לפני השטח מסתבר שהוא שוחח עם לוזון כבר בסוף השבוע ואם התנאים יבשילו הוא יצטרף בחוזה לחצי עונה, שיתחדש אוטומטית לעונה נוספת אם הקבוצה תעפיל לליגת העל.

ל-ONE נודע שפ"ת עשויה לחזק גם את החלק הקדמי: במסגרת נסיעתו של המנכ"ל אופיר לוזון לארגנטינה ושיתוף הפעולה שנסגר עם מועדונים, שפורסם ב-ONE, החלוץ היהודי ארגנטינאי תומאס רוזיץ', ינחת בשבוע הבא להתרשמות ועשוי לחתום. הוא אמנם נמצא בחוזה בקבוצתו מהליגה השנייה, קומוניקאסיונס, אך זו אישרה לו להגיע לישראל.

