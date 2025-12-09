אבל כבד באום אל פאחם: אבו שלמה הלך לעולמו

אבל באום אל פאחם. מוחמד סולימאן ג'בארין, המוכר לכל כאבו שלמה, הלך הבוקר (שלישי) לעולמו מהתקף לב. עד לא מזמן היה לבעל תפקיד במועדון, עד אשר הוחלט בבית המשפט המחוזי בחיפה כי לא ישמש בתפקיד זה או אחר בהפועל אום אל פאחם אחרי שנים ארוכות.

לאבו שלמה היה כל כך אכפת ממחלקות הנוער באום אל פאחם, שנלחם בכל מקום אפשרי על מנת שבני הנוער בעיר יקבלו את המקסימום, על מנת שאלו יהיו דור העתיד במועדונים. במרוצת השנים שימש כאיש קשר במ.ס. אום אל פאחם, חבר ועדה בהתאחדות עד הגיעו להפועל אום אל פאחם.

בהפועל אום אל פאחם מספרים כי אבו שלמה היה הכל במועדון וקיבלו הבשורה על לכתו בטרם עת בהלך מוחלט הבוקר. הלווייתו תתקיים לאחר תפילת הצהריים במסגד אל-מלסה באום אל פאחם.

אחמד אבו אלעם, שהלך איתו יד ביד במשך שנים ארוכות מסר ל-ONE: "היום אבדתי חבר אמת, בן אדם שכולו נתינה. הוא נתן מעצמו אמון לעיר ולקבוצה בפרט. איש שייזכר לעד. המעשים שלו יישארו לעד. אני רוצה לנחם את אשתו, בנותיו והמשפחה הרחבה. זה יום שחור לעיר ולספורטאים. אבו שלמה ייזכר לעד. לא נשכח אותו".

הודעת הפועל אום אל פאחם: "הפעיל הספורטיבי והחברתי, מוחמד סולימאן אבו אל-אדהם ג'בארין (אבו שלמה), ראש קבוצת הכדורגל הפועל אום אל פאחם, נפטר לאחר שלקה בהתקף לב. הלווייתו תתקיים לאחר תפילת הצוהריים במסגד אל-מלסה באום אל פאחם. לאלוהים אנו שייכים ואליו נשוב".