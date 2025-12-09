הקונדה מכה פעמיים: 1:2 לברצלונה על פרנקפורט

כמה שחיכינו לעוד ערב של משחקים בליגה הטובה בעולם והנה הוא הגיע, כשאמש (שלישי) ברצלונה השלימה מהפך בעזרת צמד נגיחות מהיר של קונדה, והשיגה 1:2 בקאמפ נואו על פרנקפורט בליגת האלופות. גם אטאלנטה חזרה מפיגור והפתיעה את צ’לסי עם 1:2 משלה, טוטנהאם לא התקשתה וניצחה 0:3 את סלביה פראג.

ברצלונה – איינטרכט פרנקפורט 1:2

הקטלונים חשבו שהם עלו ליתרון ראשון, אך שער של לבנדובסקי נפסל בטענת נבדל מוצדקת. למרות הלחץ של המארחת דווקא הגרמנים עלו ראשונים על לוח התוצאות, כשכדור עומק של נתנאל בראון מצא את אנסגאר קנאוף שהצליח להתגבר על באלדה והכניע את ז’ואן גרסיה. ואז הגיעה המחצית השנייה. ז’ול קונדה השווה בדקה ה-50 מנגיחה אחרי הגבהה יפה של ראשפורד והמשחק נפתח מחדש. לא עברו 3 דקות ועוד פעם זה היה קונדה, ועוד פעם זה היה בנגיחה. בהמשך פרנקפורט לא הצליחה למצוא את הרשת של ז’ואן גרסיה והמשחק נגמר כשהקטלונים עם ידם על העליונה.

הניצחון הוא השלישי ברציפות של החבורה של האנזי פליק, והוא העלה אותה למקום ה-14 בטבלת המפעל. הגרמנים לעומתם שקועים עמוק בתחתית כשהם במקום ה-30 עם 4 נקודות בלבד. בשבת ברצלונה תפגוש את אוססונה ותקווה להמשיך במומנטום החיובי ולשמור על הפער בפסגה.

אלחנדרו באלדה במאבק עם ריטסו דואן (IMAGO)

דקה 21, שער! פרנקפורט הדהימה את הקאמפ נואו ועולה ל-0:1: כדור נהדר של נתנאל בראון הגיעה לאנסגאר קנאוף, שהפעיל מבערים, התגבר על באלדה וסיים מדויק מול השער.

אנסגאר קנאוף בועט את הראשון של פרנקפורט (IMAGO)

ז'ואן גרסיה נכנע (IMAGO)

אנסגאר קנאוף מאושר אחרי הגול (IMAGO)

שחקני פרנקפורט חוגגים (IMAGO)

דקה 50, שער! ברצלונה משווה ל-1:1: מרכוס ראשפורד, שנכנס 4 דקות קודם לכן, הגביה כדור נפלא שמצא את ראשו של ז’ול קונדה, שלא התבלבל ונגח נהדר לרשת.

ז'ול קונדה חוגג את השער (IMAGO)

שחקני פרנקפורט מאוכזבים על רקע השער של ז'ול קונדה (IMAGO)

לאמין ימאל מבסוט על ז'ול קונדה (IMAGO)

דקה 53, שער! ברצלונה משלימה את המהפך: איזה טירוף בקאמפ נואו! עוד פעם זאת הגבהה לרחבה ועוד פעם זה ז’ול קונדה שנוגח לרשת, הקטלונים ביתרון 1:2.

ז'ול קונדה נוגח את המהפך (IMAGO)

שחקני ברצלונה חוגגים את המהפך (IMAGO)

אטאלנטה – צ’לסי 1:2

האיטלקים הדהימו את הבלוז והם הוכיחו שלפחות בליגת האלופות, מקומם בצמרת הגבוהה. השער הראשון הגיע דווקא עבור החבורה של אנזו מרסקה, ריס ג’יימס נתן פס רוחב יפה לז’ואאו פדרו שדחק מקרוב פנימה והעלה את הכחולים ליתרון. אטאלנטה חזרה חדה מההפסקה כשג'יאנלוקה סקמאקה נגח את השוויון. צ'ארלס דה קטלארה, שבישל גם את שער השוויון, בעט כדור חזק שעבר את רובטו סאנצ’ז ונתן למארחת ניצחון גדול ויוקרתי. על אף ההפסד, צ’לסי עדיין נמצאת במקומות המובילים לפלייאוף כשאנחנו שני מחזורים לסיום.

ריס ג'יימס בפעולה (IMAGO)

דקה 25, שער! צ’לסי עלתה ל-0:1: ריס ג’יימס מצא נהדר את ז’ואאו פדרו, שמצידו המשיך לרשת וכבש שער שנפסל תחילה בטענת נבדל, אך לבסוף אושר על ידי ה-VAR.

ז'ואאו פדרו מבקיע (IMAGO)

שחקני צ'לסי שמחים לאחר אישור השער (IMAGO)

דקה 55, שער! אטאלנטה חוזרת ל-1:1: צ'ארלס דה קטלארה חדר נפלא לרחבה האנגלית והעביר כדור גובה גדול שעבר מעל כל הגנת הבלוז, מצא את ראשו של ג'יאנלוקה סקמאקה והוא נגח פנימה.

ג'יאנלוקה סקמאקה נוגח את השוויון (IMAGO)

ג'יאנלוקה סקמאקה חוגג (IMAGO)

דקה 83, שער! אטאלנטה השלימה את המהפך והיא ב-1:2: האיטלקים מדהימים את צ’לסי. מבשל השער הראשון צ'ארלס דה קטלארה בעט כדור חד, רוברטו סאנצ’ז עוד נגע בכדור אבל לא הצליח למנוע ממנו להתגלגל כל הדרך אל הרשת.

צ'ארלס דה קטלארה בועט את המהפך (IMAGO)

טוטנהאם – סלביה פראג 0:3

החבורה של תומס פרנק לא התקשתה יותר מדי ושייטה כל הדרך לניצחון על הצ’כים. השער הראשון במשחק נפל בדקה ה-26, כשכדור קרן של פדרו פורו הגיע לכריסטיאן רומרו שנגח את הכדור, ובניסיון כושל להרחיק אותו דיוויד זימה כבש לשערו והתרנגולים ביתרון. זוכת הליגה האירופית השלימה את הערב עם שני פנדלים מוצלחים, אחד של מוחמד קודוס והשני של צ’אבי סימונס, והשיגה 3 נקודות שמקדמות אותה עד למקום ה-9.

צ'אבי סימונס (IMAGO)

דקה 26, שער! טוטנהאם כבשה והיא ב-0:1: קרן של פדרו פורו מצאה את ראשו של רומרו שניסה לנגוח לשער, אבל במקום זה הכדור הגיע לראשו דייויד זימה שנגח לשערו.

השער העצמי של דיוויד זימה (IMAGO)

שחקני טוטנהאם חוגגים (IMAGO)

דקה 50, שער! טוטנהאם מכפילה את היתרון: התרנגולים קיבלו פנדל עם פתיחת המחצית הראשונה לאחר עבירה מיותרת של יוסופה סאניאנג. מוחמד קודוס ניגש לבעוט והכניע את השוער של הצ’כים, 0:2 לטוטנהאם.

מוחמד קודוס בועט את הפנדל (IMAGO)

מוחמד קודוס חוגג עם ריצ'ארליסון (IMAGO)

שחקני טוטנהאם שמחים ומרוצים (IMAGO)

דקה 79, שער! טוטנהאם כבר ב-0:3: החבורה של תומס פרנק קיבלה פנדל נוסף, צ’אבי סימונס בעט מדויק והאנגלים בדרך לניצחון.