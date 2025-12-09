יום שלישי, 09.12.2025 שעה 10:10
כדורגל עולמי  >> ליגת האלופות
ליגת האלופות 25-26
151-145ארסנל1
128-195פאריס סן-ז'רמן2
126-155באיירן מינכן3
123-125אינטר4
125-125ריאל מדריד5
1011-175בורוסיה דורטמונד6
106-125צ'לסי7
105-115ספורטינג ליסבון8
105-105מנצ'סטר סיטי9
105-65אטאלנטה10
94-115ניוקאסל11
910-125אתלטיקו מדריד12
98-105ליברפול13
97-85גלאטסראיי14
88-135פ.ס.וו. איינדהובן15
87-105טוטנהאם16
810-85באייר לברקוזן17
710-125ברצלונה18
79-85קרבאח אגדם19
79-65נאפולי20
66-85מארסיי21
610-105יובנטוס22
68-65מונאקו23
67-45פאפוס24
612-55אוניון סט. ז'ילואז25
413-85קלאב ברוז'26
49-45אתלטיק בילבאו27
414-75איינטרכט פרנקפורט28
414-75פ.צ. קופנהאגן29
38-45בנפיקה ליסבון30
38-25סלביה פראג31
211-75בודה גלימט32
213-55אולימפיאקוס33
110-25ויאריאל34
114-45קייראט35
016-15אייאקס36

היחסים ב-Winner למפגש של בארסה ופרנקפורט

הקטלונים עדיפים לפי המומחים עם  פי 1.15 לניצחון בצ'מפיונס, הגרמנים עם פי 11 ותיקו פי 7.20. וגם: היחסים על אינטר - ליברפול ואטאלנטה - צ'לסי

|
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)
שחקני ברצלונה חוגגים (IMAGO)

אמצע שבוע טוב זה אמצע שבוע עם ספורט מסביב לגלובוס, וכך יש גם היום (שלישי). במוקד, ברצלונה תארח בליגת האלופות של פרנקפורט, ליברפול בצל סאגת מוחמד סלאח תפגוש את אינטר ואטאלנטה תארח את צ’לסי למשחק מסקרן באיטליה.

לשליחת טופס ‘Winner’ לחצו כאן.

רבים זוכרים את המפגש בין בארסה לפרנקפורט דאז עם עשרות אלפי גרמנים ותבוסה ספרדית בקאמפ נואו. הקטלונים פייבוריטית לפי המומחים בגדול וניצחון שלהם מקבל יחס של פי 1.15, כשניצחון של האורחת עם יחס של פי 11. תיקו מקבל יחס של פי 7.20.

האנזי פליק (IMAGO)האנזי פליק (IMAGO)

בצל סאגת סלאח, ליברפול אנדרדוג מובהק עם יחס של פי 3.45 כדי לנצח את אינטר בסן סירו. האיטלקים עדיפים עם יחס של פי 1.85 לשלוש נקודות שלהם בשלב הליגה של ליגת האלופות, כאשר היחס על חלוקת נקודות בין שני הצדדים עומד על פי 3.50.

סלאח וסלוט (IMAGO)סלאח וסלוט (IMAGO)

לסיום, אטאלנטה תשחק נגד צ’לסי והיא כמובן אנדרדוג מול אלופת העולם. האיטלקים עם יחס של פי 3 לניצחון שלהם באצטדיון הביתי שלהם, כאשר היחס על שלוש נקודות של הבלוז עומד על פי 2.10. היחס על תיקו בין הצדדים עומד על פי 3.35.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */