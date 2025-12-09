היחסים ב-Winner למפגש של בארסה ופרנקפורט

אמצע שבוע טוב זה אמצע שבוע עם ספורט מסביב לגלובוס, וכך יש גם היום (שלישי). במוקד, ברצלונה תארח בליגת האלופות של פרנקפורט, ליברפול בצל סאגת מוחמד סלאח תפגוש את אינטר ואטאלנטה תארח את צ’לסי למשחק מסקרן באיטליה.

רבים זוכרים את המפגש בין בארסה לפרנקפורט דאז עם עשרות אלפי גרמנים ותבוסה ספרדית בקאמפ נואו. הקטלונים פייבוריטית לפי המומחים בגדול וניצחון שלהם מקבל יחס של פי 1.15, כשניצחון של האורחת עם יחס של פי 11. תיקו מקבל יחס של פי 7.20.

האנזי פליק (IMAGO)

בצל סאגת סלאח, ליברפול אנדרדוג מובהק עם יחס של פי 3.45 כדי לנצח את אינטר בסן סירו. האיטלקים עדיפים עם יחס של פי 1.85 לשלוש נקודות שלהם בשלב הליגה של ליגת האלופות, כאשר היחס על חלוקת נקודות בין שני הצדדים עומד על פי 3.50.

סלאח וסלוט (IMAGO)

לסיום, אטאלנטה תשחק נגד צ’לסי והיא כמובן אנדרדוג מול אלופת העולם. האיטלקים עם יחס של פי 3 לניצחון שלהם באצטדיון הביתי שלהם, כאשר היחס על שלוש נקודות של הבלוז עומד על פי 2.10. היחס על תיקו בין הצדדים עומד על פי 3.35.