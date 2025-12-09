יום שלישי, 09.12.2025 שעה 09:25
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

רפאלוב יצא לבלגיה לקורס של מנהלים מקצועיים

קשר העבר אמור לחזור לקראת סוף השבוע, עיסאת צפוי להשתלב במשחק מול ריינה בצל יציאתו של סק לאליפות אפריקה, וגם: המחשבות לקראת החלון של ינואר

|
ליאור רפאלוב (עמרי שטיין)
ליאור רפאלוב (עמרי שטיין)

מכבי חיפה תחדש היום את אימוניה אחרי שקיבלה אתמול מנוחה. במועדון למעשה סגרו סיבוב שלם במקום השישי בטבלה עם 19 נקודות בלבד, מה שיכול להעיד על האכזבה הגדולה אחרי שבתחילת העונה ההצהרות דיברו על הגעה לשלב הליגה בקונפרנס ליג, דבר שלא קרה, ועל הישגיות והתמודדות על תואר האליפות, דבר שכבר לא יקרה. 

למרות זאת, למכבי חיפה בעידן ברק בכר, שמרגע הגעתו הקבוצה השיגה ארבע תוצאות תיקו ושני ניצחונות ללא הפסד, נותר רק לנסות ולתקן את מה שקרה ולתת סיבוב שני הרבה יותר טוב, שיתחיל בשבוע הבא במשחק חוץ מול האחרונה בטבלה בני ריינה.

המטרה של בכר תהיה לנסות ולהשיג מקום לאירופה דרך המקום השלישי או הרביעי ולנסות לזכות בגביע. לשם כך, מכבי חיפה תצטרך לעשות את ההתאמות הדרושות שלה בחלון העברות בינואר, כאשר המטרה העיקרית לצרף קשר 10 ושחקן כנף, ובמקביל לשחרר שחקנים שפחות תורמים, ביניהם מתיאס נהואל.

מתיאס נהואל (רדאד גמתיאס נהואל (רדאד ג'בארה)

מכבי חיפה תצטרך לעשות חשיבה גם לגבי ג'ורג'ה יובאנוביץ', בעיקר בשל העובדה ששחרור יובאנוביץ' והשאלה אפשרית של עומר דהן תשאיר את הקבוצה עם שני חלוצים בלבד, טרבינטה סטיוארט וגיא מלמד שחזר לאחרונה להרכב.

מי שאמור יחד עם ברק בכר לעשות את שיעורי הבית כדי להביא לכך שתהיה קבוצה טובה יותר הוא ליאור רפאלוב, שיצא לבלגיה לקורס שנתי של מנהלים מקצועיים אותו המועדון מממן. רפאלוב אמור לחזור לקראת סוף השבוע ולהיות נוכח בהכנות האחרונות של הקבוצה לקראת משחקה מול ריינה, משחק שיהיה לפי שעה משחקו האחרון של עבדולאי סק לפני שייצא לאליפות אפריקה.

בכר צפוי בהתאם להתפתחויות במשחק לשלב את ליסב עיסאת על מנת להתחיל ולהריץ את הבלם לצידו של שון גולדברג. קבוצת הנוער תחת הדרכתו של איתי מרדכי תשחק מחר מול נאנט במסגרת שלב הפלייאוף של ליגת האלופות לנוער. מי שיפתח במשחק יהיה דניאל דרזי שלאחרונה עלה לקבוצה הבוגרת וגם שיחק בשני משחקים, כאשר הוא אף שיחק עם קבוצת הנוער בשבת החולפת ב-2:2 מול מ.ס אשדוד במסגרת ליגת העל לנוער. להבדיל מדרזי, ינון פינגיזכט לא יצא ולא מן הנמנע שגם ימשיך לקבל קרדיט בהרכב מול ריינה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */