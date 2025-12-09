יום שלישי, 09.12.2025 שעה 09:24
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

בטבריה מרוצים: היה לנו סגל חסר במגרש קשה

בקבוצה מהצפון שבעי רצון אחרי ה-1:1 נגד אשדוד: "היה חשוב לא להתפרק אחרי החמישייה מבית"ר". מחמאות לעידו שרון, שצפוי להמשיך בשער. וגם: שבירו

|
שחקני עירוני טבריה (ראובן שוורץ)
שחקני עירוני טבריה (ראובן שוורץ)

בעירוני טבריה יצאו בהחלט מרוצים מהתיקו (1:1) אתמול (שני) באצטדיון הי"א באשדוד. בהתחשב בזה שהקבוצה הגיעה עם סגל סופר חסר, כאשר הארון שפסו (מתיחה בשריר הירך האחורי), והיב חביבאללה (קרע חלקי במפשעה) וסטניסלב בילנקי (שבר ברגל) פצועים ושלושה אחרים, ניב גוטליב, עידן ברנס ופיטר מייקל, קמו ביום המשחק עם שפעת. 

להוסיף לזה את החשש, לאחר החמישייה מבית"ר ברביעי ואת העובדה שמ.ס אשדוד לא הפסידה בשמונת משחקי הליגה האחרונים שלה והעובדה שספגה שער פיגור ממש קרוב למחצית ואפשר בהחלט להבין את שביעות הרצון בקבוצה של אלירן חודדה. 

“התיקו שיקף את מה שהיה במשחק”, אמר חודדה עצמו לאחר שריקת הסיום. “אשדוד הייתה עדיפה במחצית הראשונה, למרות שספגנו מטעות שלנו. בשנייה אנחנו היינו טובים יותר, השתלטנו על המשחק והגענו למצבים”. 

“אפשר לגמרי להבין איך שנראינו במחצית הראשונה, לאור כל החוסרים”, אמרו במועדון, “שאפו ענק לחודדה והשחקנים, שידעו לחזור במחצית השנייה. היה מאוד חשוב לעצור את הסחף אחרי החמישייה מבית"ר ולא להתפרק ועשינו את זה. יצאנו מפיגור ועם נקודה במגרש קשה”. 

איתמר שבירו מאושר (ראובן שוורץ)איתמר שבירו מאושר (ראובן שוורץ)

מי שקיבל מחמאות הוא עידו שרון, שקיבל את חולצת השוער הראשון, במקום רוג'ריו דוס סנטוס. בטבריה אמרו שזה הגיע משיקולים מקצועיים בלבד והוא קיבל מחמאות מאנשי הקבוצה. שרון צפוי להמשיך בשער גם בשבת, מול הפועל חיפה: "עידו הוא חלק מהקבוצה והבאנו אותו מראש כדי שתהיה תחרות על עמדת השוער", אמר חודדה על השוער שלו. “אני שמח בשבילו. הוא התאמן והתנהל בכל התקופה הזאת בצורה טובה. שמח שהוא לקח את ההזדמנות שקיבל היום”. 

עוד שחקן שקיבל מחמאות הוא איתמר שבירו, שעלה כחלוץ יחיד וכבש את שערו השלישי העונה: "התיקו מאוד משקף", סיכם. “ידענו לעשות את הסוויץ' במחצית השנייה. להיות יותר אגרסיביים ויותר טקטיים. שמח שחזרנו למשחק”. 

שבירו התייחס לכך שהחל לכבוש בליגה (שלושה שערים בשלושת השערים האחרונים): “לא הורדתי את הראש, גם כשלא קיבלתי הזדמנות. לקחתי עוד מאמנים אישיים וגם היו לי הרבה שיחות עם אלירן, שעודד אותי כל הזמן. כמובן שאני רוצה להבקיע כמה שיותר, כי לדעתי זה גם ישרת את המטרות של הקבוצה להשיג יותר נקודות”.

חודדה סיכם את הסיבוב, בו צברה טבריה 14 נקודות מתוך 36: “מבחינת צבירת הנקודות הקצב בהחלט סביר. כמובן שרצינו עוד, אבל זה בסדר. מה שצריך לשפר זה את העליות והירידות ממשחק למשחק ולהיות יותר יציבים. נשפר את זה בסיבוב השני”. 

אלירן חודדה (ראובן שוורץ)אלירן חודדה (ראובן שוורץ)

בטבריה יתכוננו עכשיו להפועל חיפה (שבת, 18:00, סמי עופר), במשחק שיפתח את הסיבוב השני. חביבאללה ייעדר בוודאות ובקבוצה מקווים שבילנקי ושפסו כן יהיו כשירים. כמובן ששלושת החולים (גוטליב, ברנס ומייקל) אמורים להחלים עד אז. 

“ניצחנו את הפועל חיפה בסיבוב הראשון, אבל מאז הם קבוצה הרבה יותר טובה וזה גם אצלם בבית. נצטרך לעבוד קשה מאוד להוציא שם נקודות”, אמרו בקבוצה.

