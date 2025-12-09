מחצית: הפועל י-ם - המבורג 40:48

חיכינו וחיכינו וחיכינו ואפשר סוף סוף לברך, זהו, המשחקים בישראל. בשעה זו הפועל ירושלים משחקת את המשחק האירופי הראשון בישראל מאז שפרצה מלחמת חרבות ברזל, כשהיא מארחת את המבורג כאן בארץ. בעקבות הופעות בארנה הירושלמים משחקים מול הגרמנים בהיכל הטוטו בחולון, אבל זה עדיין כאן בארץ.

אמנם הפועל ת”א ראשונה ביורוליג ובליגה, אבל ייתכן שהפועל ירושלים היא הקבוצה הכי חמה בישראל כרגע. החבורה של יונתן אלון בשיאו של רצף מרשים של עשרה ניצחונות בכל המסגרות, כשהאחרון בליגה היה 84:88 על קריית אתא והאחרון באירופה היה 66:98 חד וחלק על ונציה.

כעת, בהפועל ירושלים ינסו רק להמשיך לצבור מומנטום עם חזרת המשחקים לכאן, כשהם משחקים בחולון מול הקהל הביתי שלהם במשחק אירופי במטרה להשיג ניצחון שמיני העונה במפעל השני בטיבו באירופה, לצד שני ההפסדים שכבר קיימים, ומעל הכל להמשיך ברצף המרשים.

ירושלים אחת הפייבוריטיות הגדולות לזכות העונה ביורוקאפ ולהצטרף להפועל ת”א ומכבי ת”א ביורוליג, כשגם במועדון מהבירה מבינים שהיורוקאפ השנה פחות חזקה משנים עברו, ללא קבוצות כמו גראן קנאריה, ולנסיה ואפילו הפועל תל אביב. אגב, המבורג יריבה בהזמנה והכי גרועה במפעל, עם 0 ניצחונות ותשעה הפסדים.

רבע ראשון: 21:27 להפועל ירושלים

חמישיית הפועל ירושלים: ג’ראד הארפר, קאדין קרינגטון, יובל זוסמן, ג’וזאיה ג’ורדן ג’יימס, ג’סטין סמית’.

חמישיית המבורג: לאונרד טרופה, ג’ראד גריי, ניקלאס ווימברג, דבון דניאלס, זקארין פרין.

מתן אדלסון (ראובן שוורץ)

יונתן אלון וברלוסצ'קי בנקה (ראובן שוורץ)

אוהדי הפועל ירושלים (ראובן שוורץ)

ג'סטין סמית (ראובן שוורץ)

# 10:00-5:00: המשחק נפתח ללא סלים כלל במשך דקה וחצי, עד שג’יימס קלע עבור האדומים, פרין איזן עם נקודות משלו מנגד. המשחק נותר צמוד בדקות הראשונות עם סל מצד לצד. קרינגון קלע שתי שלשות רצופות והמארחת החלה לברוח עם יתרון 5.

ניקלאס ווימברג (ראובן שוורץ)

# 5:00-0:00: הגרמנים חזרו והורידו לנקודה, הארפר קלע שלשה והירושלמים שוב החלו לברוח מעט כשעלו ליתרון שבע אחרי עוד שלשה של קרינגטון. דבון קלע שתי נקודות מהעונשין מנגד. הרבע הסתיים ביתרון שש של האדומים.

זקאריה פרין (ראובן שוורץ)

רבע שני: 40:48 להפועל ירושלים

# 10:00-5:00: הגרמנים הורידו לשלוש הפרש עם פתיחת הרבע השני, אך שלשה של לאמב ואחת נוספת של קרינגטון הגדילו לשבע. ווינסטון והארפר הובילו לדו ספרתי ראשון במשחק אחרי דקות טובות של האדומים, שנעצרו עם ליי אפ של דבון.

בנדיקט טורודיץ (ראובן שוורץ)

# 5:00-0:00: היתרון הדו ספרתי של המארחת נשמר, כששתי הקבוצות היו בקצב של סל מצד לצד. סקפינצב נתן 11 הפרש, אך ריצה של הגרמנים הורידה לשש. שלשה של קרינגטון בשנייה האחרונה נזרקה מעט מאוחר מדי, והאדומים ירדו למחצית ביתרון שמונה.