זלמנסון: נראינו כמו קבוצה שרוצה לנצח וזה ההבדל

הפועל חולון השיגה אמש (שני) את ניצחונה החמישי בליגת העל לאחר שגברה 82:92 על הפועל גליל עליון של גוני יזרעאלי במסגרת המחזור השמיני של ליגת העל. לפני פתיחת המשחק היה חשש בחולוניה, בכל זאת הקבוצה הייתה בפגרה ולא באמת ידעה למה לצפות, יחד עם זאת בתום 40 דקות של כדורסל וניצחון המבטים על פניהם של אנשי הקבוצה סיפרו יותר מהכל על התחושות שהיו משולבות אנחת רווחה עם כמה דברים נוספים כי סיפור המשחק היה שתי מחציות שונות לחלוטין.

הבעיה העיקרית של הסגולים-צהובים הייתה יותר הנקודות שאפשרו בקלות ליריבתם, במועדון דיברו על המחסור באנרגיות, על היכולת הלא טובה בהגנה ויותר מהכל על המחסור בעקביות. את המחצית הראשונה חניכיו של דני פרקנו סיימו בפיגור של חמש נקודות, זאת לאחר שאת הרבע ראשון סיימו ביתרון, אך די היה בתצוגת תכלית בשני צידי המגרש ברבע השלישי כדי לסגור עניין וכאמור מה שהיה נראה כיכולת שהטרידה את אנשי הקבוצה. בסופו של דבר כמובן שהייתה שביעות רצון עצומה מג'ורדן מקריי בשני צידי המגרש, אך חלוקת הדקות במשחק הביאה לתגובה מעניינת ממאמן הקבוצה במסיבת העיתונאים.

משחקה הבא של הקבוצה יהיה ביום שישי הקרוב מול מכבי רמת גן שהביסה אתמול את עירוני נס ציונה ובכל הנוגע למשחק נגד חניכיו של יזרעאלי? התחושה הייתה שהיכולת הספיקה למחזור הנוכחי, אך כי חולוניה צריכה לעשות יותר ובעיקר טוב יותר, את איבודי הכדור המיותרים הם הצליחו לחתוך במחצית השנייה, אך כאמור חלוקת הדקות במשחק שמה את נתנאל ארצי במקום השלישי מהסוף מבחינת סגל הקבוצה, שני השחקנים ששיחקו פחות מארצי היו רועי רוזנברג הצעיר ונסייר ברוקס הסנטר ששיחק רק שמונה דקות. ארצי ראה פחות מ-10 דקות על הפרקט במה שהיה המשחק עם כמות הדקות הכי נמוכה שלו העונה בזירה המקומית.

פרנקו: "העניין של ארצי הוא רק עם עצמו"

פרנקו התייחס לכך ואמר: “הוא נכנס מוקדם במשחק ואני חושב שבהתחלה נתן אנרגיות טובות והיה טוב, אחר כך היה מתוסכל והוא צריך להתמודד, בסופו של דבר הוא נמצא בקבוצה שיש בה עומק ומי שרוצה להיות בקבוצה שיש בה עומק צריך לדעת להכיל את זה ולהתמודד עם זה ואין לי ספק שהוא יכול. עבודה של שחקנים היא עבודה קשה, כי בסופו של יום בכל שנה לצערנו שחקנים ומאמנים מתחלפים ואין עקביות בכדורסל הישראלי, כל פעם שופכים את העגלה עם המים ושחקנים צריכים להתאים את עצמם כל פעם לסיטואציה אחרת. תשאל אותי בתחילת שנה אם אני חושב שמקריי יהיה כל כך דומיננטי כמו שהוא? אני לא יודע מה הייתי עונה, אבל אני חושב שארצי הוא בהחלט שחקן שיכול לתרום לנו, העניין של ארצי הוא לא איתנו, הוא עם עצמו וכשהוא יפתור את זה עם עצמו הוא יהיה בסדר”.

עוד אמר: “הוא פשוט הוריד את הראש מוקדם מדי ולקבוצה אין סבלנות ללהוריד את הראש, אין לנו מצב להוריד ראש, אנחנו צריכים להיות עם הראש למעלה כל הזמן גם הוא, במשחקים טובים שלנו הוא נתן גם תפוקה יוצאת מן הכלל והוא שחקן שמבחינתנו הוא צריך להיות שחקן מרכזי פה, אבל בסופו של דבר אתה צריך לקחת המפתחות על השולחן ומי שלוקח אותם לוקח אותם אני לא יכול לחלק לאנשים מתנות על זה כל אחד שנכנס הוא חלק מקבוצה וקבוצה מנצחת וקבוצה מפסידה וזה לא משנה אם זה הוא או קרביץ שבא מהספסל ונותן 'בוסט' כל פעם, זלי שעלה מהספסל והיה פנטסטי אז הוא גם פתח את המחצית השנייה כי הוא היה טוב. ברוקס עדין לא בכושר גופני מספיק טוב, מתי פעם אחרונה הוא שיחק? עבר זמן אז לאט לאט הוא יכנס גם לכושר גופני יותר טוב אחרי שתי דקות הוא ביקש חילוף”.

עידן זלמנסון שסיים את המשחק עם 14 נקודות ו-7 ריבאונדים התייחס תחילה להבדל בין המחציות: “אני חושב שהיו לנו גם דקות מצוינות במחצית הראשונה, פשוט לא היינו עקביים וזה עלינו, אנחנו צריכים באמת לשמור על פוקוס 40 דקות ודיברנו על זה לפני המשחק, אבל במחצית השנייה נראינו כמו קבוצה שרוצה לנצח, שהמשחק חשוב לה וזה היה בעצם כל ההבדל, אנחנו צריכים לשפר את זה למשחק הבא ולשחק יותר יציב במשך 40 דקות. עלינו למחצית מאוד אינטנסיביים ואגרסיביים ומאוד נחושים לנצח את המשחק, ראו את זה על הפרקט ואני שמח”.