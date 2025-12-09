בית"ר צריכה להתרגל לשחק בלחץ של ציפיות

הפועל ירושלים הגיעה מוכנה לדרבי ועצרה את בית”ר שהגיעה יותר מידי בטוחה בעצמה לטדי. בית״ר לא הצליחה לשחזר את היכולת מהמשחקים מול מכבי תל אביב, נתניה וטבריה, איבדה את מרכז המגרש לקישור של האדומים ובעיקר סבלה מחוסר פוקוס בחלק ההתקפי.

פודקאסט בית״ר ירושלים מסכם את הדרבי הירושלמי ועל הדרך מסכם סיבוב מוצלח של בית״ר. וגם: מתכוננים למשחק מול סכנין, מה עובר על עומר אצילי, דיון על ההצבה של ירין לוי בהרכב והעייפות אחרי שלושה משחקים בשבוע.

עוד בפרק: הקושי שבית״ר צריכה להתרגל אליו - לשחק בלחץ של ציפיות מהאוהדים, זה לא פשוט, אבל שחקני בית״ר צריכים להתרגל ולהתנהל מול המציאות החדשה בטדי - האוהדים רוצים העונה התמודדות עד הסוף על התואר. האזנה נעימה.