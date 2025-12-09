טריפל דאבל לווסטברוק והרוקי שניפץ שיא אדיר

הלילה ב-NBA נערכו שלושה משחקים, כאשר שניים מהם סיפקו רגעים יוצאי דופן: ראסל ווסטברוק נראה כמו בימיו הגדולים עם טריפל דאבל נוצץ בהפסד של סקרמנטו לאינדיאנה, ובמקביל דרק קווין מניו אורלינס רשם שיא היסטורי כשרוקי, למרות שגם זה לא הספיק לקבוצתו מול סן אנטוניו.

סקרמנטו (18:6) – אינדיאנה (18:6) 116:105

ראסל ווסטברוק נתן הצגה נוסטלגית עם 24 נקודות, 12 ריבאונדים ו-14 אסיסטים, אך זה לא מנע מהקינגס לרדת מנוצחים באינדיאנה. מנגד, אנדרו נימהרד דאג שהפייסרס יחייכו עם 28 נקודות ו-12 אסיסטים. שתי הקבוצות עומדות כעת על מאזן זהה של 18:6.

ניו אורלינס (22:3) – סן אנטוניו (7:16) 135:132

סן אנטוניו יצאה מניו אורלינס עם ניצחון למרות שהפליקנס מחקו פיגור 25 לפני שנכנעו וירדו למאזן 21:3. דרק קווין סיפק משחק היסטורי עם 33 נקודות, 10 ריבאונדים, 10 אסיסטים ו-4 חסימות, והפך לרוקי הראשון אי פעם שרושם טריפל דאבל עם לפחות 30 נקודות. טריי מרפי הוסיף 32 לפליקנס, בעוד האריסון בארנס קלע 24 אצל הספרס.

מינסוטה (9:15) – פיניקס (10:14) 108:105

אנתוני אדוורדס סחב את מינסוטה עם 40 נקודות ו-9 ריבאונדים וג’וליוס רנדל סיים עם 21 נקודות, אבל פיניקס יצאה מהאולם עם ניצחון ועצרה לוולבס את רצף חמשת הניצחונות. מארק וויליאמס תרם 22 נקודות למנצחת.