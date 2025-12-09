יום שלישי, 09.12.2025 שעה 07:11
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

"הגיע לנו לנצח, מסוגלים לצאת מהמצב הזה"

אכזבה בהפועל י-ם מהתיקו: "היינו יכולים לכבוש עוד 2 שערים, יש דברים חיוביים שאיתם נצליח לברוח מהתחתית". הקבוצה רוצה להתחזק בקשר וחלוץ בינואר

|
מתן חוזז (אורן בן חקון)
מתן חוזז (אורן בן חקון)

אכזבה בהפועל ירושלים אחרי ה-1:1 מול בית״ר בטדי. בקבוצה מרגישים שפספסו ניצחון ושהיו טובים יותר מבית״ר, גורם במועדון אמר ל-ONE: ״הגיע לנו לנצח, יכולנו בשקט לכבוש עוד שני שערים, שוב אנחנו סופגים בדקות הסיום, לדעתי לא היה פנדל, אבל זה מאחורינו, יש לנו צוות אימון ושחקנים שמסוגלים להוציא אותנו מהמצב שב אנחנו נמצאים״. 

בהפועל ירושלים מתכוונים בינואר להתחזק בשתי עמדות: קשר אחורי וחלוץ. הפועל ירושלים סובלת מפציעות בלתי פוסקות בסגל ומתחילת העונה לא היה לזיו אריה פעם אחת סגל שחקנים מלא ולכן רוצים להתחזק בינואר. 

הפועל ירושלים הציגה אתמול את המשחק הכי טוב שלה העונה, הייתה עדיפה על בית״ר בלא מעט דקות במהלך המשחק והייתה שווה ניצחון: ״אנחנו בסיבוב ראשון רע מאוד מבחינת נקודות, אבל יש גם דברים חיוביים שעליהם אנחנו בונים ושאיתם נצליח לצאת מהתחתית״, סיכמו בירושלים. 

שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)שחקני הפועל ירושלים חוגגים (אורן בן חקון)

אופק נדיר שהתראיין בסיום המשחק דיבר בצורה מרשימה וסיפר בצורה כנה ואמיתית על מצבה ועל עתידה של הפועל ירושלים: ״פתחנו לא טוב את המשחק, הקהל הטריף אותם, ואחרי שנכנסו למשחק הראינו מה אנחנו שווים. יצרנו מצבים, הגענו למספיק מצבים לנצח במשחק. בתור קבוצת תחתית, אנחנו אמורים לשמור על היתרון הזה מול ריינה. גם מול מכבי ת"א ספגנו בדקה ה-96. זה מבאס, אבל אני יכול להגיד ב-100% אמונה שנישאר בליגה. שיחקנו כמו גברים והבכנו אותם במעברים, רוב דקות המשחק הגענו למצבים ששווים גול. זה לא יצא ומסתכלים למשחק הבא".

"זה כדור שלג. דיברנו על איך להיות ווינרים ולהרוג את המשחק, אבל הגיע עוד הפסד ועוד הפסד והביטחון נפגע. הקאנו עד הניצחון הראשון ואז הגיע הגול ששבר את הלב בסוף מול בני ריינה. לא הצלחתי לדבר על השבוע הייתי מרוסק. גם היום היינו צריכים להרוג את המשחק רק כדי לצאת עם שלוש נקודות מפה", הוסיף.

"רוב השחקנים אצלנו גדלו במחלקות הנוער הכי טובות בארץ, אם משחקים מול קבוצות ברמה שלנו אנחנו משתלטים על המשחק ומקבלים במעבר וקשה לנו לחזור וזה מבאס. ג'ון אוטומאו התאמן שני אימונים השבוע וזיו זרק אותו להרכב בלי לחשוב, זו המדיניות של המועדון, כשזה הולך, שחקנים עפים מפה, כשפחות הולך אז פחות. בסיבוב הבא תראו הפועל ירושלים אחרת, בהבטחה", סיכם.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */