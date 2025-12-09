יום שלישי, 09.12.2025 שעה 07:09
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
3212-3213הפועל ב"ש1
2716-3313בית"ר ירושלים2
2714-2913מכבי ת"א3
2229-2813מכבי נתניה4
2116-2413הפועל ת"א5
1914-2213מכבי חיפה6
1824-2213מ.ס אשדוד7
1717-1513בני סכנין8
1431-1413עירוני טבריה9
1323-1713הפועל פ"ת10
1218-1413עירוני ק"ש11
1224-1913הפועל חיפה12
820-1113הפועל ירושלים13
432-1013מכבי בני ריינה14

"ברור שמתחילים ללמוד אותנו, נמצא פתרונות"

בבית"ר מסכמים לחיוב את הסיבוב הראשון למרות ה-1:1 בדרבי, היכולת של אצילי לא מדאיגה את הקבוצה והתסכול שלו מהחילוף היה מעצמו ולא מהצוות המקצועי

|
עומר אצילי מאוכזב (רדאד ג'בארה)
עומר אצילי מאוכזב (רדאד ג'בארה)

למרות האכזבה מהתוצאה בדרבי הירושלמי, 1:1 מול הפועל ירושלים, בבית”ר מסכמים סיבוב ראשון מוצלח מהחינה מקצועיות. בית”ר מסיימת את הסיבוב הראשון במקום השני כקבוצה שכבשה הכי הרבה שערים העונה ומבחינת הצוות המקצועי והשחקנים הם בהחלט עמדו בציפיות ואף מעבר לזה. 

בכל הקשור למשחק אתמול מול האדומים, מודים בבית״ר שהתקשו למצוא פתרונות לצפיפות של הפועל ירושלים, אך עם זאת מציינים שבעל פרמטר בסטטיסטיקה בית”ר גברה על הפועל ירושלים. ״עכשיו הציפייה מאיתנו שנהיה איכותיים וטובים גם בסיבוב הבא של הליגה, זה מובן, ברור שמתחילים ללמוד אותנו ונמצא לזה פתרונות״, אומרים בבית וגן. 

סוגיית היכולת של עומר אצילי לא מדאיגה את אנשי המועדון, שבטוחים שאצילי יחזור לעצמו ובגדול. הכעס אתמול של אצילי החילוף היה על עצמו מתוך תסכול אישי ושום דבר נגד המערכת. 

עומר אצילי מאוכזב (רדאד ג'בארה)

ירדן שועה שהוא חבר קרוב של אצילי אמר עליו: ״כלום לא עובר על עומר, לא צריך לשפוט שחקן על משחק או שניים פחות טובים, עומר תרם הרבה למועדון, עוד יתרום המון לבית״ר, הוא שחקן חשוב מאוד בקבוצה״.

ברק יצחקי סיכם את מצבה של בית״ר בתום הסיבוב הראשון: ״אנחנו מסיימים סיבוב ראשון בצמרת, רוצים להמשיך לדחוף את עצמנו לקצה, הקבוצה משחקת כדורגל טוב, לסיים סיבוב במקום השני זה יפה ונחמד אבל למדתי הרבה מהשנה שעברה, אז היינו באותה סיטואציה והייתה לנו ירידה, חייבים לדחוף את עצמנו ולדעת לקחת נקודות, בטח בבית. אנחנו נמשיך לעבוד קשה בכדי להשיג את המטרות שלנו״. 

