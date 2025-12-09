"ברור שמתחילים ללמוד אותנו, נמצא פתרונות"

למרות האכזבה מהתוצאה בדרבי הירושלמי, 1:1 מול הפועל ירושלים, בבית”ר מסכמים סיבוב ראשון מוצלח מהחינה מקצועיות. בית”ר מסיימת את הסיבוב הראשון במקום השני כקבוצה שכבשה הכי הרבה שערים העונה ומבחינת הצוות המקצועי והשחקנים הם בהחלט עמדו בציפיות ואף מעבר לזה.

בכל הקשור למשחק אתמול מול האדומים, מודים בבית״ר שהתקשו למצוא פתרונות לצפיפות של הפועל ירושלים, אך עם זאת מציינים שבעל פרמטר בסטטיסטיקה בית”ר גברה על הפועל ירושלים. ״עכשיו הציפייה מאיתנו שנהיה איכותיים וטובים גם בסיבוב הבא של הליגה, זה מובן, ברור שמתחילים ללמוד אותנו ונמצא לזה פתרונות״, אומרים בבית וגן.

סוגיית היכולת של עומר אצילי לא מדאיגה את אנשי המועדון, שבטוחים שאצילי יחזור לעצמו ובגדול. הכעס אתמול של אצילי החילוף היה על עצמו מתוך תסכול אישי ושום דבר נגד המערכת.

עומר אצילי מאוכזב (רדאד ג'בארה)

ירדן שועה שהוא חבר קרוב של אצילי אמר עליו: ״כלום לא עובר על עומר, לא צריך לשפוט שחקן על משחק או שניים פחות טובים, עומר תרם הרבה למועדון, עוד יתרום המון לבית״ר, הוא שחקן חשוב מאוד בקבוצה״.

ברק יצחקי סיכם את מצבה של בית״ר בתום הסיבוב הראשון: ״אנחנו מסיימים סיבוב ראשון בצמרת, רוצים להמשיך לדחוף את עצמנו לקצה, הקבוצה משחקת כדורגל טוב, לסיים סיבוב במקום השני זה יפה ונחמד אבל למדתי הרבה מהשנה שעברה, אז היינו באותה סיטואציה והייתה לנו ירידה, חייבים לדחוף את עצמנו ולדעת לקחת נקודות, בטח בבית. אנחנו נמשיך לעבוד קשה בכדי להשיג את המטרות שלנו״.